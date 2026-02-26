Máximo Quiles, favorito en Moto3: "Tendré más presión que el resto, me gusta"

Si bien todos los focos están puestos en MotoGP, el Gran Premio de Tailandia de este fin de semana supone también el pistoletazo de salida para el resto de categorías del Mundial de Motociclismo. Y en Moto3, hay un piloto que se lleva todos los titulares y los focos: Máximo Quiles.

El protegido de los hermanos Márquez ya deslumbró en 2025, en su campaña de debut. Sin disputar todas las carreras (se perdió algunas en el inicio del curso por no tener la edad mínima y por lesión), no tardó casi nada en mostrarse muy competitivo. Cerró el año con victorias en Mugello, Hungría y Portimao, y con un total de 9 podios, lo que le llevó a ser tercer clasificado de la general, rozando el segundo lugar en Valencia ante Ángel Piqueras, perdiendo la batalla por apenas 7 puntos.

Así, Quiles se presentó este jueves en Buriram, para la foto de parrilla de principio de curso del Mundial de Moto3, como el máximo favorito, una vitola que para nada le agobia, como él mismo describió en declaraciones realizadas a DAZN.

Preguntado por si asume ese papel de piloto referencia, el murciano dijo: "Sí, la verdad es que me va a tocar pasar un poco más de presión que el resto. Pero bueno, la verdad es que me gusta tener presión. Me siento cómodo. Y nada, intentaré quitarme yo presión, también mi equipo y toda la gente del entorno intentarán trabajar para que esté más relajado en carrera. Y me tocará dar el máximo".

Cuestionado sobre en qué ha trabajado este invierno, Quiles hizo balance: "No creo que me haga falta mejorar solo un poquito, porque vienen fuerte los de abajo. Pero yo he entrenado duro durante toda la pretemporada. He practicado muchas cosas: ritmo de carrera, que el año pasado me faltaba un poco, y también físico, que ahora me noto mucho más fuerte. La temporada va a ser intensa, porque este año ya la hago completa, y estoy deseando empezar y disfrutar. Estoy como en el primer día de clase".

Y en cuanto a posibles rivales, el español no descarta a nadie: "Todos. Al final, todos están aquí porque son muy rápidos. De todas formas, ya he dicho que en los test siempre sorprende alguien, porque damos muchas vueltas. Ahora va a ser aquí el desafío, lo importante, el que esté más espabilado desde el principio va a ir rápido, así que vamos a ver cómo van".

David Muñoz, de vuelta tras cuatro operaciones en la pierna

Alguien que, precisamente, puede ser uno de los grandes rivales de Máximo Quiles en este 2026 es David Muñoz, pese a la difícil situación por la que está pasando. El sevillano se fracturó el fémur de la pierna izquierda tras un incidente con Adrián Fernández en Mandalika, en 2025. Eso le llevó a perderse el final del pasado curso, y desde entonces ha pasado por cuatro operaciones en la pierna, la última hace unos días, tras el test de Jerez de pretemporada, para quitarse los tornillos en la zona afectada.

"Estoy mucho mejor, hemos mejorado bastante. No tengo apenas dolor, puedo caminar bien. En Jerez no podía casi", empezó relatando el andaluz, que sigue ligado al IntactGP. "La verdad es que estoy bastante contento con cómo he llegado aquí, que no me esperaba llegar así, ni venir, después de la operación del martes. Veremos cómo vamos durante el fin de semana. Mañana habrá que probar poco a poco, de menos a más, probando cómo estoy físicamente".

"No hemos empezado como esperaba físicamente, pero bueno, se ha dado así. Hay que seguir trabajando para intentar estar mucho mejor en Brasil. Como terminamos el año pasado es como deseo estar dentro de poco, y como me gustaría estar con el equipo. Sería la clave para empezar el campeonato. Pero aquí voy sin presión ninguna, intentando ser precavido y viendo cómo estoy físicamente y cómo va el finde", cerró.