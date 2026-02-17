Escrig, con récord, y Quiles lideran los test de Moto2 y Moto3 2026 en Jerez

Los pilotos de Moto2 y Moto3 han podido rodar con la normalidad que buscaban en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto, en los últimos entrenamientos de pretemporada antes de poner rumbo a Tailandia para comenzar el nuevo curso de 2026 (fin de semana del 1 de marzo). Los corredores de las categorías más pequeñas del Mundial de Motociclismo viajaron unos días antes a Portimao, para un primer test, pero allí se encontraron con las inclemencias meteorológicas que provocaron las distintas borrascas que azotaron a la Península Ibérica, especialmente en el sur.

Más allá de eso, los pocos momentos de rodaje que hubo en pista en el Algarve también se vieron salpicados por otros incidentes, como una caída múltiple que hubo en el test de Moto2. Por lo que, en España, los protagonistas de las dos categorías buscaban mejor tiempo y una tranquilidad mucho mayor. Algo que han encontrado, para que las primeras cartas se vayan poniendo sobre la mesa.

Moto2: Alex Escrig destroza el récord de Jerez y presenta su candidatura

En la categoría intermedia, la gran sorpresa del test la ha dado Alex Escrig. El piloto español, nacido en Valencia y que cumplirá 22 años en apenas cuatro días, se ha convertido este miércoles, en la segunda jornada de entrenos de Moto2 tras el martes, en el primer piloto de la historia en rodar con esa moto por debajo del 1:39.

El corredor de Forward se ha plantado en 1:38.815, completando 119 vueltas entre los dos días. Así, ha batido sobradamente el récord de la pista, logrado por Deniz Öncü en el Gran Premio de España de 2025 (1:39.564, es decir, lo ha rebajado en nada menos que 7 décimas).

Pero cabe resaltar que el #11 no ha sido el único que ha rodado en el récord del circuito o por debajo, sino que lo han hecho otros 14 corredores. Eso sí, nadie ha bajado del 1:39. En 1:39.0, a dos décimas de Escrig, se han quedado Celestino Vietti (SpeedRS Team), Alonso López (ITALJET Gresini) y Barry Baltus (1:39,066). También Manu González (Dynavolt Intact GP), candidato al título en el pasado curso, que marcó ayer un 1:39.088 que no pudo mejorar hoy (1:39.424), lo que le ha dado la quinta plaza en la combinada.

Manuel González, Liqui Moly Dynavolt Intact GP Foto de: Mirco Lazzari GP / Getty Images

Por detrás, el Top 10 lo completan Izan Guevara (Pramac Yamaha), Iván Ortolá (MSi Racing Team), David Alonso (Aspar Team), Filip Salac (American Racing Team), rodando en 1:39.1, y Dani Muñoz (Italtrans Racing Team), en 1:39.370. A destacar también la duodécima plaza del debutante Ángel Piqueras, con un 1:39.437, y la 15ª de Dani Holgado, que hoy no pudo batir su crono del lunes, quedándose en 1:39.564.

Además, Jorge Navarro fue 17º, Sergio García Dols 19º, Aron Canet 20º y Adrián Huertas 21, todos por debajo del 1:40. Por otra parte, la última plaza de la tabla de tiempos la ocupó el vigente campeón de Moto3, Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), con un crono de 1:40.844, en plena recuperación del ritmo competitivo tras el grave accidente que pudo costarle la vida en Malasia a finales de la pasada campaña.

Resultados completos del test de Moto2 2026 en Jerez

Moto3: Quiles se muestra como favorito para 2026 y ya roza el récord de Jerez

En la categoría pequeña, todos los ojos apuntarán al protegido de los hermanos Márquez, Máximo Quiles, después de que el español ya fuera tercer clasificado de la general en 2025 (rozando la segunda plaza hasta la última carrera, en Valencia), en su primer año en el campeonato del mundo y perdiéndose varias de las primeras carreras por no tener la edad mínima y por lesión.

El joven murciano de 17 años, 18 en poco más de un mes, voló en el test de Jerez, disputado el sábado 14 y el domingo 15. Con más de 100 vueltas completadas en los dos días, el pupilo de Jorge Martínez 'Aspar' fue el único que rompió la barrera del 1:44 (hasta en tres vueltas lo hizo), quedándose en 1:43.930. Eso son poco más de dos décimas respecto al récord de la pista, el 1:43.710 que en 2024 logró David Alonso, campeón aquel año.

Con ello, el #28 superó por 124 milésimas a Scott Ogden (CIP Green Power) y a otro español, Adrián Fernández (Leopard Racing), que marcaron el mismo tiempo. El hermano de Raúl Fernández fue el mejor posicionado con una moto Honda, sacándole casi tres décimas en la segunda jornada a su compañero de equipo, Guido Pini. Otro italiano, Matteo Bertelle (Level UP - MTA), que busca un año sin lesiones, cerró el Top 5.

David Muñoz (Dynavolt Intact GP), ya recuperado de la fractura de pierna que sufrió a finales de 2025, fue sexto (1:44.403), delante de Álvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), quien lideró la tabla de tiempos en el primer día, el sábado. Jesús Ríos (Rivacold Snipers Team), Valentín Perrone (Red Bull KTM Tech3) y Adrián Cruces (CIP Green Power) cerraron el Top 10, todos a menos de 6 décimas de la cabeza. David Almansa, nuevo fichaje del Intact GP, terminó duodécimo sobre Joel Esteban, completando así la representación española.

Resultados completos del test de Moto3 2026 en Jerez

