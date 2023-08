Moto2: Dixon se disculpa con Binder por sus palabras en Silverstone

Jake Dixon se vio involucrado en un accidente durante la carrera de Moto2 que se disputó en Silverstone hace dos semanas. El británico se fue al suelo en la última curva de la primera vuelta cuando intentó pasar por el exterior de Darryn Binder.

El sudafricano fue sancionado con una 'Long Lap Penalty' por el incidente, mientras que Dixon no pudo reincorporarse a la prueba. Tras el incidente, un acalorado Dixon arremetió contra Binder en TNT Sports, la cadena que tiene los derechos para Reino Unido, tachándole de "payaso" y pidiendo que le echaran del campeonato.

Este pasado viernes, sin embargo, en el Gran Premio de Austria, el inglés se retractó de sus comentarios y pidió disculpas tanto a Binder como a su equipo, el Intact GP. "[Lo de] Silverstone no fue lo ideal, y en primer lugar quiero pedir disculpas a Darryn Binder por mis palabras, porque no fueron acertadas y no lo hice de la manera correcta", dijo en TNT Sports.

"No quería hablar en ese momento y quiero pedirle disculpas a él y a su equipo porque fui muy franco al respecto y no estuvo bien, y tampoco quedó bien. Así que pido disculpas por ello. Quedan 11 carreras, todo está por decidir. Tenemos que agachar la cabeza y ver qué pasa, porque en este campeonato nunca se sabe lo que va a ocurrir", siguió.

Hay que recordar que a Dixon se le sigue relacionando con una posible subida a MotoGP en 2024, posiblemente con Gresini, donde su mánager Frankie Carchedi también ejerce de jefe de equipo de Fabio Di Giannantonio, pero insiste en que su futuro aún está en el aire.

"Todo son rumores, todo es 'silly season'", añade. "No tengo ni idea de adónde iré, ni de lo que voy a hacer. Actualmente soy un agente libre. Así que ya veremos", añadió.

En una entrevista exclusiva con la versión alemana de Motorsport.com, Binder afirmó que no le gustó lo que Dixon dijo de él, pero considera que el asunto ya está "zanjado". "Realmente no me gustó lo que dijo sobre mí en la televisión, pero al final es lo que es", comentó el hermano de Brad Binder.

"[El jueves] en Austria vino a disculparse y hablamos. No se puede hacer nada. No me gustó lo que dijo de mí, pero al mismo tiempo no pude hacer nada para evitar el incidente. Si no hubiera podido verle, es lo que hay. Pero en fin, ya está todo hecho", finalizó.

