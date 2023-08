Moto2 - Dixon, furioso contra Darryn Binder: "Es un completo payaso"

Jake Dixon llegaba a Silverstone con la esperanza de mantener vivas sus opciones de título en Moto2 y acercarse más a los líderes, Tony Arbolino y Pedro Acosta. Sin embargo, su fin de semana como hérore local se torció el sábado, con una caída en la Q2 de la clasificación que le relegó a la decimoquinta posición para el domingo. Desde ahí, no pudo esquivar más problemas, y su carrera acabó en la primera vuelta.

En la última curva de ese primer giro, Darryn Binder le tocó por detrás y acabó por los aires, afortunadamente sin grandes daños pero destrozado anímicamente. El piloto de 27 años no se quitó el casco hasta que llegó al garaje, y el cabreo no se le fue rápidamente.

Atendiendo a la televisión británica, cargó contra el sudáfricano. "Está claro, sinceramente", comenzó Dixon de manera tranquila ante los micrófonos de TNT Sports desde su box, antes de poco a poco ir calentándose.

"A veces no entiendo qué está haciendo ese tipo [Binder]. Puede ver claramente que soy más rápido que él", aseveró antes de empezar a la cámara hablando directamente a su rival: "¡Usa tu cerebro, soy más rápido que tú! [Sígueme, que] voy a llevarte hacia adelante".

"No me embistas porque vas a tener que escuchar esto y has arruinado mi campeonato. Arruinas el campeonato de todos, compañero".

Después del abandono, del podio que rascó Acosta (nuevo líder) y del gris top 10 de Arbolino, Dixon ya está a 56 puntos del español y 54 del italiano, y aunque todavía queda muchísimo mundial por delante, eso suponen dos carreras de ventaja.

"Eres un completo idiota", continuó. "Estoy absolutamente furioso porque pusimos mucho trabajo. Yo cometí un error ayer [por su caída en clasificación], pero él es simplemente un absoluto payaso".

Binder, que en 2022 pasó de Moto3 directamente a MotoGP antes de pasar a Moto2 al quedarse sin sitio tras el divorcio entre Yamaha y RNF, es bien conocido por sus incidentes, y Dixon recordó su historial.

De hecho, para el piloto del GasGas, cualquier sanción que se le impusiera a Binder es inútil, ya que pide directamente que le prohiban correr. "Estoy harto de eso, tío. Cuando estás cerca de gente como él, es simplemente..."

"No le impongáis una Long Lap, ¡echadle! Echadle, porque es estúpido. Se lo hace a todo el mundo. ¿Cuántas veces lo ha hecho? No exagero, lo hace todo el tiempo. Moto3 y ahora Moto2… estúpido".

Por último, respecto a sus esperanzas a partir de esta carrera, concluyó: "No tengo nada que perder ahora, así que voy a salir y ganar tantos grandes premios como pueda".

La siguiente cita, en dos semanas en Spielberg, Austria.