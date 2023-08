Aki Ajo: "Acosta es uno de los últimos pilotos de la vieja escuela"

Pedro Acosta es, sin duda, una de las grandes revelaciones del Mundial de Motociclismo en los últimos años. El murciano ya destacó en la temporada 2021 al ganar el campeonato de Moto3 como 'rookie', y tras un año de aprendizaje, en este 2023 ya está luchando por ganar el título de Moto2. De hecho, llega al Gran Premio de Austria de este fin de semana como líder de la categoría intermedia, con 156 puntos, dos más que su principal rival, el italiano Tony Arbolino.

Pero ese no es el único frente que tiene abierto el de Mazarrón. Y es que ya anunció su intención, tal y como reconoce su contrato, de subir a MotoGP en 2024 con KTM. Sin embargo, la marca de Mattighofen aún tiene que encontrarle acomodo para la próxima campaña, ya que el equipo oficial no está disponible puesto que Brad Binder y Jack Miller tienen contrato, mientras que en el Tech3 Pol Espargaró está en la misma situación y Augusto Fernández ha sido renovado tras su buen año de rookie.

Lo que está claro es que, a la espera de que se encuentre una solución para este embrollo, Acosta ha demostrado de sobra estar preparado para la clase reina. Alguien que tiene claro su potencial es Aki Ajo, su jefe y mentor en Ajo Motorsport, como se ha encargado de recordar el finlandés en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

Si de algo sabe Ajo es de tutelar a grandes figuras de las dos ruedas, como Marc Márquez, Jack Miller o Brad Binder, entre otros. Para el finés, Acosta está llamado a hacer grandes cosas, considerándole como uno de los últimos pilotos del paddock que quedan con el estilo de la "vieja escuela".

"Creo que Pedro es uno de esos chicos jóvenes, uno de los pocos, que tendrá un futuro realmente bonito", responde al ser preguntado sobre si se le acabará recordando como un gran piloto de MotoGP. "He trabajado bien con cierto tipo de pilotos, por ejemplo Jack [Miller], o Acosta, que realmente tienen los pies en el suelo. Brad [Binder] también. He tenido la suerte de trabajar con la última generación de la vieja escuela. Y creo que Pedro es uno de los últimos en este paddock que pertenece a ella, junto con Jack, Brad y Miguel Oliveira".

"Me gusta mucho, y tal vez algunos pilotos más jóvenes todavía no tienen esa parte. Creo que a veces lo necesitamos [tener pilotos de la vieja escuela], que no tengamos pilotos que sean sólo modelos de Instagram", añadió.

Además, Ajo destaca cómo ha ido evolucionando el tiburón de Mazarrón: "Para los pilotos que tienen la oportunidad de estar aquí, en MotoGP, al más alto nivel, la vida cambia mucho y toda la atención se centra en el rendimiento, el aprendizaje y la comprensión. Pero el carácter básico de Pedro sigue ahí, y lo que he visto desde que le conozco hace tres años es que ha madurado realmente, teniendo en cuenta su edad".

"Él entiende la vida bastante bien, [tiene] reglas básicas y educación. Es bueno para todo, no sólo para las carreras. Pero estoy acostumbrado a decir que las carreras son sencillas si las mantenemos sencillas. Y mi estilo para trabajar con los pilotos es [sobre] el estilo de vida. Por supuesto, hay aspectos técnicos, de pilotaje y demás. Pero básicamente esto es parte de la vida y creo que tenemos que pensar que las mismas reglas [se aplican] al trabajo aquí, como con las relaciones", siguió Ajo.

También fue preguntado sobre en qué se parece a otros campeones, como Márquez, Miller o Binder: "Siempre es muy difícil comparar, y para mí no es justo. Lo bueno para mí y es que aquí tenemos muchos talentos diferentes que podrían hacer una buena carrera en este deporte. Pero si encuentro algunas similitudes, porque los pilotos son cada vez más jóvenes, [es que] si eres bastante maduro de mente y piensas como la gente mayor, te ayuda mucho. Pero, por otro lado, siempre hay que mantener el equilibrio y disfrutar de verdad. No puedes ser demasiado serio, tienes que aportar ese entusiasmo y no olvidar nunca por qué estás aquí, porque es muy bonito pilotar motos".

"Pero al mismo tiempo, puedes ser bastante maduro, mantener la sencillez y centrarte en las cosas correctas. Muchas veces veo que los pilotos y sus familias se centran demasiado en lo que tienen los demás. Siempre es importante mantener la sencillez. Si quieres mejorar tu rendimiento, tienes que centrarte en los puntos que tú puedes tocar. No malgastes tu energía en cosas que no puedes [controlar]. Pedro es muy bueno en eso, y también los otros campeones. No quiero decir nombres, pero algunos otros buenos pilotos con los que trabajé en el pasado, tal vez esto es algo similar entre ellos".

"Solía decir a algunos pilotos en el pasado que somos unos cabrones con suerte, y cuando recuerdas cada mañana al abrir los ojos que lo somos, es mucho más fácil centrarse y disfrutar del día. Acosta entiende lo afortunado que es, que tiene el talento que tiene y la oportunidad de estar aquí. Su padre es pescador y le ha recordado varias veces que 'más le vale hacer bien este trabajo [de piloto] o este barco te estará esperando en el mar'. [Pedro] dice que 'la pesca no es un mal trabajo, pero que tiene suerte de estar aquí, que disfruta más con esto'. Los pies en el suelo, eso es importante. Él los tiene".

Por último, el finlandés destacó la relación del piloto de 19 años con el equipo, con la gente y con la prensa: "Su carácter ayuda mucho en ese trabajo, y por otro lado tiene el talento y el don del buen carácter para estar realmente concentrado en lo que está haciendo. Por lo tanto, también le ayuda a entender lo que está pasando en la moto. Y cuando se lo explicas de la manera correcta y te comunicas de la bien con tu personal, esto te ayudará aún más".

"Creo que todos los pilotos saben que cuando recibes cada vez más [atención] de los medios de comunicación, forma parte del trabajo, y tienes que entenderlo. No se puede luchar contra ello. No digo que a muchos de ellos les guste dedicar tanto tiempo a eso cuando tienes otros trabajos que hacer y [por los que] concentrarte de verdad. Este deporte es uno de los más difíciles del mundo, y en muchos sentidos es muy especial. Pero ante todo hay que aceptar que esto forma parte del trabajo y, junto con la gente, hay que mantenerlo bajo control. Sin los espectadores no tenemos nada y este es el servicio para ellos", finalizó.