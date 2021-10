Darryn Binder, triple salto mortal sin red: “No lo podía rechazar”

El menor de los hermanos Binder disputa este fin de semana en Misano su gran premio 115 en el Mundial de Moto3, en el que debutó en 2015 procedente de la Red Bull Rookies Cup. Desde entonces, el sudafricano acumula seis podios con una única victoria, la conseguida el pasado año en el Gran Premio de Catalunya, un escaso bagaje para un corredor que el próximo mes de enero cumplirá 24 años y que nunca ha estado luchando por un campeonato.

Pese a esta floja tarjeta de presentación, el nuevo equipo RNF Racing, refundado a partir del actual Petronas SRT y que ayer anunció un acuerdo con Yamaha para ser su equipo satélite el próximo año, ha apostado por Binder, que dará un triple salto mortal sin red, pasando de Moto3 a MotoGP en 2022 con un contrato de una sola temporada formando pareja con Andrea Dovizioso.

“Realmente parece algo irreal ahora mismo, siento que estoy en un mundo diferente”, admitió el propio Binder este jueves, incluído en el último momento en la rueda de prensa oficial previa al Gran Premio de San Marino.

“Es un sueño de la infancia correr en MotoGP, no todo el mundo tiene esta oportunidad y definitivamente nunca esperé hacerlo llegando directamente desde Moto3”, reconocía.

El último precedente de un corredor dando el salto de la clase pequeña a la máxima categoría lo protagonizó Jack Miller, que en 2015 ascendió a MotoGP tras haber luchando hasta el final el año anterior por ser campeón del mundo de Moto3, con seis victorias y 10 podios, un palmarés muy distinto al de Binder.

Pese a ello, el sudafricano confía en que el cambio de categoría y una moto de mayor tamaño le puede funcionar, y se centra solo en disfrutar de la oportunidad.

“Estoy súper emocionado, es un gran paso adelante, así que va a ser una curva de aprendizaje realmente grande para mí, pero estoy listo para trabajar tan duro como pueda y todo comienza a finales de año cuando me suba por primera vez a la M1”.

"Personalmente siento que he estado en Moto3 durante demasiado tiempo, soy bastante grande (1,75 m.), así que siento que mi tamaño debería adaptarse un poco mejor a la MotoGP”.

Por más sorprendente que parezca el fichaje de Binder por la formación satélite de Yamaha, lo que está claro es que el piloto simplemente ha tomado el tren que pasaba por delante de su puerta.

“Definitivamente es una oportunidad que simplemente no puedes rechazar, eso es una obviedad para mí, no tuve que pensarlo demasiado, de hecho no lo pensé ni un segundo”.

Con la llegada de Darryn a MotoGP se unirá a su hermano mayor, Brad Binder, campeón de Moto3 en 2016 y subcampeón de Moto2 en 2019 antes de dar el salto a la clase reina, donde acumula ya dos victorias con KTM.

“Definitivamente le haré muchas preguntas a mi hermano, no pararé de preguntarle, eso seguro, y trataré de seguir sus pasos muy de cerca durante las vacaciones para entrenar y tratar de prepararme para correr con una moto más grande”, zanjó el sorprendente nuevo piloto de Yamaha.

