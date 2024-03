Vettel se mantiene indeciso sobre Le Mans 2024 tras el test con Porsche

Sebastian Vettel recorrió 581 kilómetros al volante del Hypercar de Porsche Penske Motorsport en Motorland Aragón a principios de esta semana. El tetracampeón del mundo de Fórmula 1 ya había completado una jornada con el simulador y una primera salida a pista en el circuito alemán de Weissach.

A pesar de haber restado importancia a futuras oportunidades antes del test, afirmando que "por el momento no hay más planes para el futuro", el alemán ha reconocido ahora la posibilidad de participar por primera vez en la mítica carrera de resistencia de La Sarthe.

En una rueda de prensa en su papel de embajador de la bebida deportiva Perple, Vettel aclaró: "Tenía curiosidad por saber cómo se comportan estos coches, y ese fue el motivo del test. Fue una experiencia muy agradable, disfruté mucho, me divertí mucho. Ahora tengo que pensar y decidir qué quiero hacer en el futuro. Pero aún no lo sé".

Sebastian Vettel se retiró de la Fórmula 1 al final de la campaña 2022, concluyendo así una exitosa carrera deportiva de 16 años, durante la cual consiguió 57 poles y 122 podios y, sobre todo, 53 victorias en carreras.

Cuando anunció su retirada en julio de 2022, el teutón explicó: "Mis objetivos han pasado de ganar carreras y luchar por campeonatos a ver crecer a mis hijos, transmitirles mis valores, ayudarles a levantarse cuando se caen, escucharles cuando me necesitan, no tener que despedirme y, lo más importante, poder aprender de ellos y dejar que me inspiren".

Sebastian Vettel, Porsche 963

Así las cosas, Vettel no ha participado en ninguna carrera como regreso a la competición desde que dejó la F1, aunque se cree que el año pasado mantuvo unas primeras conversaciones con el equipo cliente de Porsche, Jota, de cara a tener un programa en el Mundial de Resistencia.

Porsche contará con un tercer coche de fábrica en el Circuito de la Sarthe para aumentar sus posibilidades de victoria, después de haber conseguido la pole, el triunfo y un doble podio en la ronda inaugural de la temporada 2024 del WEC, en Qatar a principios de este mes.

Porsche había declarado previamente que utilizaría su lista de pilotos de la IMSA para completar la alineación de su tercera participación en las 24 Horas de Le Mans, dejando a Nick Tandy, Felipe Nasr y Dane Cameron como los únicos pilotos en liza para compartir el coche #4 junto a Mathieu Jaminet, que ya ha sido designado por el constructor alemán en la lista de inscritos. Porsche tenía previsto anunciar la alineación completa a finales de marzo o principios de abril, pero podría haber cambiado su postura tras el exitoso test de Vettel en España.

A medida que se hace más creíble un posible debut en Le Mans, se le preguntó a Vettel si llevaría la bebida Perple en su coche durante esas 24 Horas. "Si decido hacerlo... Te diré una cosa, ¡estaba en la bolsa de bebidas cuando probé el coche!", respondió. "Así que sí, si corro en Le Mans, al 100% estará allí, porque es exactamente lo que necesitaría en una carrera en la que estás sentado en el coche durante mucho tiempo", finalizó.