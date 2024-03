Fotos y resumen: así fue el test de Vettel en Aragon con el Porsche del WEC

Vettel, 53 veces ganador de carreras de Fórmula 1 y tetracampeón del mundo, ya había pilotado en el simulador de Porsche Penske en Flacht (Alemania) antes de una breve tanda en el legendario circuito de pruebas de Porsche en Weissach el 21 de marzo.

Este martes, en el circuito de Motorland Aragón (España), Vettel, de 36 años, completó 118 vueltas en cuatro tandas.

"Por supuesto, también estoy atento a otras disciplinas del automovilismo y conozco a muchos pilotos que participan en el WEC y en Le Mans", declaró Sebastian Vettel. "En algún momento, mi curiosidad fue tan grande que tuve la idea de probarlo yo mismo".

"Porsche me dio la oportunidad de probar un hipercoche actual con el 963. Tras el ajuste del asiento, la sesión en el simulador y el rodaje en Weissach, ya tuve buenas sensaciones".

"Conducir el Porsche 963 en el circuito de Aragón fue muy divertido. Primero tuve que acostumbrarme a todo y encontrar mi ritmo. La experiencia de conducción es diferente simplemente por el techo sobre la cabeza, así como por el mayor peso y los neumáticos".

"Los pilotos de fábrica de Porsche me ayudaron mucho y me explicaron lo que era especial y a lo que tenía que acostumbrarme. Eso me facilitó las cosas".

Las fotos del test de Vettel con el Porsche del WEC en Aragón

Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Casco de Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel, Kevin Estre, Frederic Makowiecki, Matt Campbell, Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Michael Christensen, Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel prueba el Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel prueba el Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel prueba el Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel prueba el Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel prueba el Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel prueba el Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport Sebastian Vettel prueba el Porsche 963 Foto de: Porsche Motorsport 32

Vettel, que puso fin a su carrera en la F1 a finales de 2022, mantuvo el año pasado las primeras conversaciones con el equipo cliente de Porsche, Jota, para pilotar uno de sus prototipos 963 en el Campeonato del Mundo de Resistencia.

Y aunque las carreras de coches deportivos parecen ser una opción que despierta el interés de Vettel, el alemán subrayó que no tiene "más planes" en este momento.

El equipo oficial Porsche Penske Motorsport ha ganado tanto la primera carrera de la temporada del campeonato norteamericano IMSA, las 24 Horas de Daytona, como la primera carrera del WEC de este año, en Qatar.

En la edición de este año, Porsche aspira a su vigésima victoria general, todo un récord, en las 24 Horas de Le Mans.

Hablando del test de su equipo, el director general de PPM, Jonathan Diuguid, dijo: "Aragón es uno de los pocos lugares de Europa donde podemos rodar las 24 horas del día y nos da la oportunidad de rodar 36 horas seguidas como preparación para Le Mans. La recta de atrás, bastante larga, nos proporciona la velocidad punta de más de 300 km/h como la que vemos en el Circuito de Le Mans".

"Tener aquí a Sebastian Vettel es una oportunidad única para el equipo. Es tetracampeón del mundo de Fórmula 1. Tiene una gran experiencia con los sistemas híbridos. Tiene una enorme experiencia con sistemas híbridos y coches de carreras de alto rendimiento".

"Tener su perspectiva fresca y única sobre dónde está el coche y darnos su opinión sobre nuestros sistemas y prestaciones es una oportunidad única. Estamos encantados de tenerle aquí".

"Salió del coche con una sonrisa, lo cual es bueno".

Vettel estuvo acompañado en el test por los pilotos habituales del WEC Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki, Kevin Estre, Andre Lotterer y Laurens Vanthoor, junto con el actual campeón del DTM, Thomas Preining.