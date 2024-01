Porsche espera que se apruebe el rediseño de su motor para Le Mans

Porsche ha revelado que está trabajando en un nuevo cigüeñal para el motor biturbo de su LMDh, el 963, de 4,6 litros, desarrollado a partir de las unidades de aspiración normal utilizadas en el RS Spyder LMP2 y en el 918 Spyder híbrido enchufable de calle.

Urs Kuratle, responsable del proyecto de LMDh en Porsche, explicó que la marca está a la espera de la aprobación de los organismos que rigen el Mundial de Resistencia y la IMSA antes de establecer un calendario para competir con el motor actualizado.

"El último punto de discusión con la IMSA y el ACO [que dirige conjuntamente el WEC con la FIA] es si podemos introducirlo en 2024 y no la temporada siguiente", dijo Kuratle. "Si la respuesta es no, no lo usaremos, y si la respuesta es sí, no estamos seguros de cuándo lo utilizaremos por primera vez".

"Como todos sabemos, los cambios como los cigüeñales tienen un plazo de entrega enorme, de meses, y debemos tener las primeras piezas para hacer las pruebas de resistencia. Definitivamente no lo usaremos en ninguna carrera antes de las 24 Horas de Le Mans; si lo introducimos allí, aún no estamos seguros, simplemente no lo sabemos".

Motor del Porsche 963

Kuratle señaló que sólo se permite una homologación de motor en los LMDh, lo que significa que la nueva unidad tendría que introducirse en todos los 963, tanto los coches de fábrica de Penske como en los clientes, que compitan en el WEC y en la IMSA al mismo tiempo.

Eso podría significar hasta seis coches en Le Mans, el fin de semana del 15 y 16 de junio, y cuatro más en las 6 Horas de Watkins Glen de la IMSA, dos semanas después. "Si introduces algo nuevo, tiene que estar en todos los coches. Y si son piezas más grandes, te encuentras con problemas en la cadena de suministro", explicó.

Porsche no ha revelado las razones exactas de estas actualizaciones previstas en el motor, pero sufrió problemas de vibraciones con el V8 de cigüeñal plano durante su primera temporada, lo que tuvo un efecto negativo en la fiabilidad.

No está claro si las revisiones serán tan significativas como en el 919 Hybrid LMP1 al principio de su desarrollo: Porsche optó por un rediseño que incluía un cambio en el orden de encendido de su V4 de dos litros tras la primera prueba en circuito del coche, en el verano de 2013.

Porsche tampoco ha dicho si el cambio de motor contaría como uno de los cinco desarrollos de rendimiento, los llamados "evo jokers", permitidos durante el ciclo de vida de los prototipos LMDh y Hypercar. Las revisiones destinadas a mejorar la seguridad y la fiabilidad son libres, pero los fabricantes deben solicitar permiso a los responsables del reglamento para realizar los cambios y actualizar la homologación.

El sistema evo joker, que se alineó para los LMDh y los LMH en 2023, implica en efecto un proceso de negociación, lo que explica los comentarios de Kuratle sobre el proceso de homologación con ACO/FIA y la IMSA.

Los cuatro 963 que correrán en las 24 Horas de Daytona, apertura de la temporada de la IMSA, que comienza este fin de semana con el 'Roar' previo al evento, no han sufrido apenas cambios con respecto a la pasada campaña. Porsche ha dicho que no ha utilizado ningún comodín en cuanto a desarrollos.

"Se trata de una serie de pequeños puntos: son cosas como diferentes sensores o diferentes disposiciones de los cables", detalló Kuratle. "No habrá nada visual en el coche, así que no se notará nada diferente en la carcasa exterior del coche, la aerodinámica parece la misma".

"Se trata sólo de una serie de detalles, a veces un cambio de material: antes algo era de aluminio y, por razones de fiabilidad, hemos cambiado a acero. Son detalles menores y es una lista relativamente pequeña", finalizó.

Kuratle confirmó que los coches rodaron con la especificación actualizada en el test oficial de la IMSA de Daytona, a principios del pasado mes de diciembre.