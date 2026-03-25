Will Power señala la clave para batir a Alex Palou

Alex Palou ha sido casi imbatible desde que se unió a Chip Ganassi Racing antes de la temporada 2021 de IndyCar.

Casi.

De hecho, el único que ha logrado descifrarlo ha sido Will Power, quien se apoyó en una gran dosis de consistencia para conseguir su segundo título de la serie en 2022.

Desde entonces, sin embargo, Palou ha encadenado tres campeonatos consecutivos y 16 victorias (excluyendo su triunfo sin puntos en The Thermal Club en 2024), incluida la Indy 500 del año pasado. Mientras tanto, Power ha logrado tres victorias, se ha convertido en el piloto con más poles de la historia (71) y ha optado por un nuevo comienzo al cambiarse en la pretemporada a Andretti Global tras 17 años con Team Penske.

Y la última ronda en las calles de Arlington puede ser reveladora, ya que Power logró su primer podio con su nuevo equipo, terminando tercero justo por detrás de Palou. Pero su compañero de equipo, Kyle Kirkwood, se llevó la victoria y dio motivos para el optimismo de que Andretti Global pueda ser el equipo que plante cara al español.

"Creo que podría haber luchado por la victoria en cada carrera esta temporada", dijo Power, de 45 años. "El ritmo está ahí. Los ingredientes están ahí para luchar por un campeonato. Ha sido sólido".

Will Power, Andretti Global Photo by: Penske Entertainment

Power no dudó en señalar que todas las miradas están puestas en Palou como "la referencia" en el principal campeonato de monoplazas de Norteamérica, obligando a todos a subir su nivel.

"No puedes tener una debilidad, porque al final te va a ganar", dijo Power, ganador de la Indy 500 de 2018. "Si tienes una debilidad, si no eres bueno en clasificación, te va a ganar. Especialmente si no eres bueno en carrera. Está el ritmo de carrera, la estrategia, las paradas en boxes. Simplemente no puedes tener una debilidad. Esa es la única forma de vencer a esa máquina, a ese coche número 10 de Ganassi".

"El piloto, el equipo, la estrategia, todo. No puedo encontrarles una debilidad. Incluso son muy buenos en óvalos. Para ganarles, definitivamente tienes que hacerlo todo bien cada fin de semana. No puedes cometer ni un error".

"Es curioso, simplemente sigue sumando. Tropiezas un poco aquí, y ya te ha ganado. Termina otra vez por delante de ti. Son otro puñado de puntos. Sí, es muy difícil. Pero es un gran trabajo, eso sí".

Aunque la confianza del australiano con Andretti Global sigue creciendo, la cita de este fin de semana en Barber Motorsports Park, un circuito en el que el equipo solo ha logrado un top 5 desde 2021 (segundo en 2023 con Romain Grosjean), será la mayor prueba hasta ahora.

"Obviamente, a medida que avanza el calendario, los circuitos son diferentes, incluso dentro del mismo tipo de pista, todos son muy distintos", explicó Power.

"Sí, creo que este fin de semana será bastante revelador. Veremos si hemos cerrado la brecha como necesitábamos en los circuitos permanentes. Será interesante".

"Barber también es un poco único. Es una temporada dura. Como dije, no puedes tener ninguna debilidad. No puedes tener ni una sola".