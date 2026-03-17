Ganadores y perdedores de la IndyCar 2026 en Arlington

Kyle Kirkwood estuvo imparable en Arlington.

Una actuación extraordinaria en la que Kirkwood, de 27 años, pudo sobrevivir a múltiples errores de su equipo de boxes y una considerable diferencia de más de 7 segundos respecto al líder de la carrera, Alex Palou, para alcanzar y adelantar al español a 16 vueltas del final, camino de la sexta victoria de su carrera —y la quinta en un circuito urbano temporal—.

Pareció una carrera decisiva no solo para Kirkwood, sino también un punto de inflexión para la IndyCar en su camino hacia el futuro. Así que, sin más dilación, aquí están los ganadores y los perdedores de una carrera en el norte de Texas.

Ganador: IndyCar

La carrera de Arlington estuvo dos años y medio de preparación, y las expectativas finalmente se vieron recompensadas con uno de los fines de semana más intensos que ha vivido la IndyCar —aparte de las 500 Millas de Indianápolis— desde la reunificación en 2009.

El esfuerzo conjunto de Penske Entertainment, los Dallas Cowboys y REV Entertainment (el socio oficial de eventos de los Texas Rangers), junto con el impulso de FOX Sports, creó un espectáculo inolvidable y uno de los principales campeonatos de monoplazas de Norteamérica que llevaba décadas anhelando.

El circuito urbano temporal de 14 curvas, que combina giros técnicos, cambios de elevación, un doble pitlane y una recta trasera de casi una milla de longitud, se ha convertido al instante en uno de los favoritos entre los pilotos.

Si a eso le sumamos la cuidada instalación de las nuevas vallas y muros, una presentación impecable con pancartas y activación de marcas, el evento transmitió la sensación de ser un gran acontecimiento que muchos ya consideraban una joya de la corona, y que ya rivaliza con eventos de la talla del prestigioso Gran Premio de Long Beach. Las entradas también se agotaron para la carrera, lo que hace presagiar que el año que viene se coloquen más de forma estratégica alrededor del circuito.

Se puede afirmar sin temor a equivocarse que el evento marcó el comienzo de una nueva era.

Perdedor: Josef Newgarden

No fue el fin de semana más agradable para Josef Newgarden.

El dos veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis chocó contra el muro en la curva 2 durante la segunda sesión de entrenamientos, lo que provocó un agujero en la carrocería de su Chevrolet #2 del equipo Penske y le obligó a utilizar el coche de reserva, que resultó ser el mismo con el que había ganado la carrera anterior en el Phoenix Raceway.

En lo que él describió como un "coche muy extraño" debido a la mezcla de un cambio de decoración, con los colores de XPEL pero la marca de PPG, logró una admirable 11ª posición en la clasificación.

En la carrera, sin embargo, hizo un trompo tras chocar con su compañero David Malukas, y luego sufrió otro revés al ser golpeado por el novato de Rahal Letterman Lanigan Racing, Mick Schumacher, en la curva 2.

Newgarden logró salvar el 15º puesto, pero su ritmo general sugería que había perdido una oportunidad de terminar entre los cinco primeros.

Ganador: Andretti Global

Andretti Global estuvo a punto protagonizar todo el podio, con Kirkwood liderando a sus compañeros de equipo en tercer y cuarto puesto.

El gran ritmo de Kirkwood marcó el fin de semana para el equipo, con una estrategia a tres paradas —que incluyó los errores mencionados anteriormente de su equipo de boxes en varias paradas— como opción preferida mientras alcanzaba a Palou y lideraba las últimas 16 vueltas en su Honda #27.

Will Power, ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2018, tuvo su mejor fin de semana hasta la fecha desde que se unió al equipo durante la pretemporada, utilizando una estrategia de dos paradas y manteniéndose en cabeza durante 16 vueltas antes de terminar tercero.

En cuanto a Marcus Ericsson, consiguió su primera pole en la IndyCar y lideró las primeras 15 vueltas antes de entrar en boxes, donde su equipo cometió un error que le obligó a remontar. Aun así, hizo un trabajo respetable para controlar los daños y acabar cuarto.

Kyle Kirkwood, Andretti Global con Curb-Agajanian Foto de: Penske Entertainment

Perdedor: Felix Rosenqvist

Felix Rosenqvist parecía tener opciones de, como mínimo, un sólido top 5. A medida que avanzaba la carrera, rodaba sólidamente en séptima plaza cuando salió la bandera amarilla a tres vueltas del final.

Intentando sacar el máximo partido a lo que se convirtió en una vuelta verde-blanca-a cuadros, el sueco intentó calcular el momento y adelantó al Chevrolet #12 del Team Penske de David Malukas para hacerse con el sexto puesto en la línea de meta.

Sin embargo, la Dirección de Carrera consideró que Rosenqvist se había adelantado en la reanudación, lo que le valió una penalización que relegó a su Honda #60 de Meyer Shank Racing al vigésimo puesto.