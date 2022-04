Previo Indy 500: Dixon marca el mejor tiempo, Castroneves al muro

Cargar el reproductor de audio

El primero de los dos días de pruebas para preparar el plato fuerte de la temporada 2022 de la IndyCar tuvo lugar el miércoles, con 90 minutos de retraso en el Indianápolis Motor Speedway. La 106ª edición de las famosas 500 Millas de Indianápolis no figura en el calendario de la IndyCar de 2022 hasta el 29 de mayo, pero esta semana ya se están realizando pruebas.

Hay 32 pilotos inscritos en esta prueba de dos días, pero todavía hay esperanzas de que la parrilla llegue al menos a los tradicionales 33 para el día 17 de mayo, cuando empiezan de forma oficial los entrenamientos para la Indy 500. Es posible que no se supere ese número, por lo que no se puede descartar que no se celebre el habitual "bump day" de la clasificación (21-22 de mayo).

Bajo un cielo nublado, el miércoles fue el primero de los dos días de pruebas en Indianápolis y estuvo marcado por tres sesiones. En primer lugar, los veteranos estuvieron en pista durante dos horas. Después, los novatos y los llamados "refreshers" (pilotos que sí han participado en la Indy 500 con anterioridad pero llevan tiempo sin pilotar) tuvieron el óvalo para ellos solos durante dos horas.

Es decir, todo el mundo debería haber podido disfrutar de dos horas sobre el famoso trazado. Sin embargo, una hora y media después del inicio de la última sesión, esta se detuvo de forma prematura.

Trompos a la salida del pit lane de la Indy 500 y accidente de Castroneves

De todos los posibles incidentes en una prueba de este estilo, el primero importante del día fue causado por Helio Castroneves, cuatro veces ganador de la Indy 500. El brasileño se chocó con su Shank Honda contra las barreras en la última sesión. El accidente se produjo en la curva 2, cuando el piloto estaba acelerando para salir de la calle de boxes.

Castroneves, de 46 años, escapó por sus propios medios, llevándose las manos a la cabeza, con decepción e incredulidad. El coche accidentado era el chasis exacto con el que había conseguido su cuarta victoria en la Indy 500, en mayo de 2021.

"No tengo ni idea de lo que estaba pasando", explicó Castroneves después del accidente. "Perdí el control del coche al acelerar. No sé si fue por las temperaturas. Solo sé que era muy inusual. Todavía no había atacado, en absoluto".

Con una temperatura exterior de 15 ºC, Castroneves no fue el único que tuvo problemas al salir del pit lane. Alexander Rossi (Andretti-Honda; 6º) había empezado el día con un percance en este mismo punto. En su caso, sin embargo, se quedó en un giro de 360 grados sin consecuencias.

A última hora del día, Will Power (Penske-Chevrolet; 19º) también hizo un giro de 360 grados al salir del pit lane. Al igual que Rossi, no impactó con nada. Pero, en un esfuerzo por evitar golpear a Power, Colton Herta (Andretti-Honda; 9º) hizo un trompo en la curva 1 de la pista, golpeando ligeramente la barrera de protección. Marcus Ericsson (Ganassi-Honda; 5º) consiguió evitar el trompo de Herta.

Sorprendentemente, Castroneves, Rossi y Power no son novatos, sino tres veteranos con un total combinado de seis victorias en la Indy 500. Al igual que Castroneves, Power tampoco parecía ser capaz de explicar las causas de su trompo.

Scott Dixon logró el mejor tiempo de la sesión de pruebas de la Indy 500

El tiempo más rápido de la jornada del miércoles, todavía poco significativo, fue para Scott Dixon (Ganassi-Honda) que, gracias a un rebufo, logró una vuelta de 227,187 millas por hora (aproximadamente 365,6 km/h) en la última sesión.

Esto colocó a Dixon en lo más alto de la clasificación del día, por delante de Conor Daly (Carpenter-Chevrolet; 2º) y Callum Ilott (Juncos-Chevrolet; 3º), que fue el novato más rápido. Santino Ferrucci (Dreyer/Reinbold-Chevrolet) terminó cuarto por delante de Marcus Ericsson.

La vuelta más rápida del día en solitario, es decir, sin la ventaja de un rebufo, la ha marcado Scott McLaughlin (Penske-Chevrolet; 17º) con 221,080 millas por hora (unos 355,79 km/h), durante la primera sesión del día.

El programa de novatos de las pruebas de la Indy 500, un éxito

La sesión de novatos y de refresco consistió en completar las tres fases a las velocidades medias prescritas: primero diez vueltas en el rango de 205 a 210 mph (330-338 km/h), seguido de 15 vueltas en el rango de 210 a 215 mph (338-346 km/h), y finalmente 15 vueltas por encima de 215 mph (346 km/h).

Seis de los ocho participantes del grupo de novatos y de refresco completaron con éxito las tres fases. Además de los cinco novatos -Kyle Kirkwood, David Malukas, Devlin DeFrancesco, Christian Lundgaard y Callum Ilott-, hay tres pilotos que vuelven a la acción: Juan Pablo Montoya, Sage Karam y Marco Andretti.

Sorprendentemente, son lo Montoya y Karam los que todavía no han completado con éxito la fase 3 durante el miércoles. El más rápido en la sesión reservada a estos ocho pilotos fue el novato Ilott.

Por cierto: para los casos de Romain Grosjean (Andretti-Honda; 15º) y Jimmie Johnson (Ganassi-Honda; 25º), se determinó que ya habían completado su programa de novatos en Indianápolis en el día de pruebas especialmente programado en octubre de 2021.

Aunque ni Grosjean ni Johnson pudieron completar la tercera fase en ese momento porque el clima no ayudó, ahora se les ha permitido conducir en el grupo de veteranos desde el principio. Johnson volvió a la acción apenas una semana después de la operación de su mano derecha.

Fin prematuro del primer día de pruebas para la Indy 500 de 2022

En la última sesión, se ensayó intensamente la conducción al rebufo. Como es habitual, los pilotos de los grandes equipos que cuentan con varios coches unieron sus fuerzas para ello. Sin embargo, al final, solo 25 de los 32 pilotos presentes estuvieron en la pista en esta sesión.

Esto se debió a que los responsables del Indianápolis Motor Speedway dieron por finalizado el primer día de pruebas media hora antes de lo previsto. Después de los numerosos trompos a la salida del pit lane, quisieron asegurarse de que no había ningún problema fundamental con la superficie de la pista.

El jueves está previsto que se realicen pruebas durante seis horas en Indianápolis -si el tiempo lo permite- con los 32 participantes.