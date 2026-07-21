Alex Palou explica la clave de su triunfo más sufrido de la temporada

El vigente tetracampeón de la IndyCar, Alex Palou, convirtió una combinación de fortuna estratégica y pura determinación al volante en una noche histórica en el Nashville Superspeedway, al resistir la presión del vigente ganador de la prueba, Josef Newgarden, para conquistar el Borchetta Bourbon Music City Grand Prix disputado el lunes.

La victoria fue la número 24 de la carrera de Palou y la quinta de la temporada, lo que le permitió ampliar en 27 puntos su ventaja al frente del campeonato. Ahora cuenta con una renta de 83 puntos sobre su perseguidor más cercano, David Malukas, piloto de Team Penske, que terminó tercero. Además, el triunfo supuso su podio número 50 en la IndyCar y su tercera victoria en un óvalo, al tiempo que permitió a Chip Ganassi Racing alcanzar un hito histórico con su victoria número 150 en la categoría.

"Increíble, sinceramente", dijo Palou. "Estoy muy, muy feliz. Es uno de esos circuitos en los que hemos sufrido mucho en el pasado. Sé que el año pasado fuimos segundos, pero tuvimos muchísima suerte con una bandera amarilla. Hoy también nos ayudó. No voy a decir que la amarilla no nos benefició. Ya estábamos terceros, segundos. Estábamos ahí. Con el coche número 10 sufría un poco al principio, pero al final me sentía muy cómodo, especialmente una vez nos pusimos líderes.

"Estaba un poco nervioso por llegar al tráfico porque sé que ahí es donde Josef suele destacar. Ha sido el mejor en los últimos años. Me decía a mí mismo: 'Vamos, Alex, tienes que hacerlo'. Estaba totalmente comprometido. Quería dar lo mejor de mí. Estoy muy feliz de que todo haya salido bien".

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda Photo by: Penske Entertainment

La secuencia decisiva de la carrera llegó en la vuelta 122. Palou entró en boxes para montar neumáticos nuevos apenas unos instantes antes de que su compañero Scott Dixon golpeara por detrás al ECR de Alexander Rossi, provocando una bandera amarilla en toda la pista en la vuelta 123.

Mientras los líderes paraban durante el periodo de neutralización, Palou pasó a ocupar la primera posición y asumió oficialmente el liderato en la vuelta 131 de las 225 previstas. A partir de ahí lideró un total de 97 vueltas, la cifra más alta de la carrera, aunque desde el propio equipo reconocieron que la suerte jugó un papel fundamental en el desenlace.

"Tuvimos suerte con la bandera amarilla", admitió Barry Wanser, director del equipo Chip Ganassi Racing. "Todo el mundo dice que entramos buscando esa amarilla, pero en realidad paramos porque habíamos alcanzado tráfico y ya habíamos sacado todo el rendimiento posible a esos neumáticos. Entramos, asumimos el riesgo y nos salió bien.

"También quiero agradecerle hoy al coche que no se estrellara, porque Alex intentó estrellarlo", añadió Wanser entre risas. "Por suerte, hoy el coche no quiso hacerlo".

La prueba definitiva llegó tras la última ronda de paradas bajo bandera amarilla en la vuelta 185. En el último relanzamiento, con 31 vueltas por disputarse, Palou lideraba con los neumáticos duros primarios, mientras que Newgarden aparecía justo detrás con un juego nuevo de los neumáticos blandos alternativos, identificados por el color rojo.

Pese a la ventaja teórica de neumáticos para Newgarden, Palou rodó al límite para defender el liderato entre el tráfico de doblados y logró cruzar la meta con apenas 0,8731 segundos de ventaja.

"La verdad es que no estaba nada seguro", confesó Palou. "Lo tenía justo detrás. Iba a fondo. Realmente no podía hacer nada más. No había más que pudiera hacer. Estoy seguro de que él estaba igual. Pero con el rebufo conseguía acercarse muchísimo.

"Creo que cuando sus neumáticos empezaron a degradarse y conseguimos superar el tráfico fue cuando pude abrir un pequeño hueco. Pero no, no estaba nada seguro".

Wanser respaldó la decisión del equipo de mantener a Palou con el compuesto primario en ese último relevo, confiando en que el español sería capaz de contener a Newgarden hasta que los neumáticos blandos de su rival comenzaran a perder rendimiento.

"Creo que estaba un poco nervioso al final porque todos los coches que tenía detrás llevaban neumáticos rojos nuevos y él iba con los primarios más duros", explicó Wanser. "Nosotros sentíamos que teníamos el coche para hacerlo. Todos coincidíamos en que queríamos terminar la carrera con los primarios. Y funcionó".

Para Chip Ganassi Racing, la victoria supone un nuevo capítulo histórico en la trayectoria de la escudería. "Es increíble, un logro extraordinario para el equipo", afirmó Wanser sobre las 150 victorias. "Alcanzar 150 triunfos en la IndyCar es algo muy especial. Me perdí las carreras de 1996, pero empecé en 1997. Ha sido un privilegio formar parte de una organización tan grande".