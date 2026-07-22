Análisis: ¿Quién puede evitar ya el quinto título de Álex Palou en la IndyCar?

La victoria oficial de Alex Palou en las 300 Millas de Nashville de IndyCar, aplazadas por la lluvia, fue por un margen de 0,8731 segundos. Sin embargo, la clave de su quinto triunfo de la temporada 2026 se decidió en apenas un tercio de ese tiempo.

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Palou tenía previsto realizar una parada rutinaria en boxes en la vuelta 123 de las 225 que finalmente se disputaron, en una carrera que originalmente debía celebrarse sobre 300 giros, equivalentes a 400 millas. Casi al mismo tiempo, Scott Dixon impactó contra la parte trasera del coche de Alexander Rossi en la curva 3, después de que Rossi pareciera equivocarse al entrar en el carril de desaceleración hacia boxes.

Rodando quinto —una posición por detrás de donde se había clasificado—, Palou consiguió entrar en boxes apenas 0,3 segundos antes de que se cerrara el pit lane, un golpe de suerte que le permitió heredar el liderato cuando los hombres de cabeza, Scott McLaughlin, el poleman Kyle Kirkwood, Rinus VeeKay y Josef Newgarden, realizaron sus paradas bajo bandera amarilla.

El vigente campeón dominó el resto de la prueba. Incluso marcó la vuelta rápida cuando faltaban seis giros para el final y logró una victoria incontestable por delante de Newgarden, mientras que David Malukas completó el podio tras salir desde la última posición debido a un fuerte accidente en los entrenamientos que obligó a hospitalizar brevemente al estadounidense por una contusión en la rodilla.

McLaughlin y Kirkwood también se vieron perjudicados por otra neutralización, provocada por el accidente del debutante Dennis Hauger. Sin embargo, mientras McLaughlin remontó desde la 11ª hasta la cuarta posición, Kirkwood no pudo pasar del décimo puesto y cayó hasta la tercera plaza del campeonato, a 87 puntos de Palou y cuatro por detrás de Malukas, ahora segundo.

Así está una vez más la IndyCar: con dos tercios del campeonato disputados y Palou lanzado hacia un nuevo título, el quinto en seis años. El español ha ganado 24 carreras desde el inicio de 2021. Sus perseguidores más cercanos en ese periodo son Newgarden, con 14 victorias, y Will Power, con siete. Precisamente, el campeonato conquistado por Power en 2022 fue el último que no terminó en manos de Palou.

Nada parece capaz de impedir que Palou conquiste su quinto título de IndyCar tras imponerse este fin de semana en Nashville. Foto de: Perry Nelson / Lumen via Getty Images

"Este es uno de esos circuitos en los que nos había costado mucho rendir en el pasado", explicó Palou. "Sé que el año pasado fuimos segundos, pero tuvimos mucha suerte con una bandera amarilla. Hoy nos volvió a ayudar. No voy a decir que la amarilla no nos beneficiara, pero ya estábamos ahí delante. Sabía que teníamos un buen coche. Al principio sufrí un poco, pero al final me sentía muy cómodo, especialmente cuando nos pusimos líderes".

Mira sus declaraciones: IndyCar Alex Palou explica la clave de su triunfo más sufrido de la temporada

La carrera de IndyCar disputada el 26 de junio en Road America aprovechó el arrastre televisivo del Mundial de fútbol y reunió a 1,8 millones de espectadores, muy por encima de la audiencia habitual fuera de las 500 Millas de Indianápolis. Fox esperaba un impulso aún mayor programando la carrera de Nashville para la noche del domingo, justo después de la final del Mundial, pero el plan salió mal cuando el partido y las celebraciones se alargaron mucho más de lo previsto.

Cuando la cadena comenzó la retransmisión de IndyCar, casi dos horas más tarde de lo programado, el circuito estaba completamente empapado y poco después se anunció el aplazamiento al lunes. Si la carrera se hubiera celebrado el sábado por la noche o el domingo por la tarde, todos los aficionados ya habrían abandonado el circuito antes del inicio del encuentro de fútbol.

"No nos lo están poniendo fácil. Sé que será una pelea dura hasta el final, especialmente con tantas carreras consecutivas. Pero estamos preparados para ello", afirmó Alex Palou.

La prueba del lunes se redujo de 300 a 225 vueltas debido al intenso calor y la elevada humedad. Pero fuera de día o de noche, con calor o con frío, en seco o en mojado, en circuitos permanentes o en óvalos, nadie parece tener respuesta para Palou y su Honda del Chip Ganassi Racing en esta era de la IndyCar.

Aun así, el líder del campeonato restó importancia a su ventaja.

"Este año está todo muy igualado", aseguró. "Lo puedes ver en las hojas de tiempos: después de diez minutos de entrenamientos, el 27 (Kirkwood), el 12 (Malukas) o el 7 (Christian Lundgaard) siempre están arriba.

No nos lo están poniendo fácil. Sé que será una pelea muy dura hasta el final, sobre todo con tantas carreras seguidas. Pero estamos preparados. Estoy muy contento de haber ganado aquí, en un circuito donde probablemente no esperábamos hacerlo antes de llegar. Es fantástico. Aunque tenemos un buen colchón de puntos, debemos seguir ampliándolo y mantenerlo hasta el final".

Palou también celebró en Nashville el triunfo de la selección española en la final del Mundial de fútbol. Foto de: Perry Nelson / Lumen via Getty Images

Sus rivales disponen ahora de seis carreras en apenas cinco semanas para intentar darle alcance. El calendario incluye dos circuitos permanentes (Portland y el final de temporada en Laguna Seca, donde Palou ha ganado tres veces y nunca ha terminado peor que tercero), los nuevos urbanos de Markham y Washington D. C., además de un doble fin de semana en el óvalo de Milwaukee.

Kirkwood había reducido la diferencia hasta los 55 puntos tras lograr la pole en Nashville, pero no pudo remontar como McLaughlin durante las últimas 30 vueltas después de verse perjudicado por la última bandera amarilla. Eso permitió a Malukas adelantarle en la clasificación. El piloto de Penske, en su primer año con el equipo, sigue buscando su primera victoria en IndyCar, aunque hasta el fuerte accidente sufrido en los entrenamientos estaba completando una temporada muy sólida y probablemente perdió allí su mejor oportunidad de ganar.

"Ha sido una gran carrera para nosotros", comentó Malukas. "Tuve que remontar dos veces en un circuito donde es muy difícil adelantar. Pasar de último a tercero para recuperarme de mi error ha sido un esfuerzo increíble gracias al apoyo que he recibido".

La excepción negativa en Nashville fue Christian Lundgaard, que se clasificó 19º y terminó 16º. Con Pato O'Ward como mejor piloto de Arrow McLaren en la séptima posición, quedó claro que Nashville fue un fin de semana complicado para el equipo. Pero especialmente duro fue el discreto rendimiento de Lundgaard, cuyas actuaciones en óvalos siguen bajo la lupa mientras busca un nuevo destino para 2027. El danés solo ha conseguido siete top 10 en 28 carreras sobre óvalos, siendo su mejor resultado un sexto puesto en Milwaukee el año pasado.

Chip Ganassi suele explicar que lo que más le llamó la atención de Palou en 2020 fue la rapidez con la que aprendió y se adaptó a los óvalos, especialmente al Indianapolis Motor Speedway. Ganassi Racing aparece como el destino más lógico para Lundgaard, pero el danés necesitará firmar actuaciones realmente llamativas los próximos 29 y 30 de agosto en Milwaukee si quiere convertir esa posibilidad en una realidad.

Foto de: Perry Nelson / Lumen via Getty Images