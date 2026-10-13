IndyCar

Palou lleva al límite el nuevo IR-28 de IndyCar en un exigente test en Sebring

Alex Palou completó 43 vueltas con el chasis de la IndyCar para 2028 sobre el exigente asfalto de Sebring.

Joey Barnes

Editado: 13 oct 2026, 14:14

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Tras los test iniciales, que sirvieron como primera toma de contacto, realizados en el óvalo y el circuito rutero de Indianápolis en agosto y septiembre, el nuevo chasis IR-28 de la IndyCar se ha sometido oficialmente a su primera prueba de resistencia real, en los exigentes baches del Sebring International Raceway.

Este pasado lunes, 12 de octubre, Alex Palou, cinco veces campeón de la IndyCar Series, se puso al volante del nuevo coche para la temporada 2028, al volante de un vehículo del equipo Chip Ganassi Racing, equipado con motores Honda. El español completó 43 vueltas. Las pruebas en el histórico circuito de Florida pasarán este martes a manos de Alexander Rossi, ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2016, que pilotará para el equipo ECR, con motor Chevrolet.

La dura combinación de hormigón y asfalto de Sebring lo convierte en un circuito de pruebas ideal. Al imitar las condiciones adversas e implacables de los trazados urbanos temporales —que representaban un tercio del calendario de 2026—, la pista somete la resistencia y la durabilidad de los componentes a un estrés extremo antes de que comience la producción en serie.

"Estamos intentando someterlo a pruebas lo más duras que podamos", afirmó el corredor barcelonés. "Sebring es un circuito lleno de baches. Antes de fabricar todos los coches nuevos, queremos asegurarnos de que superan esta prueba de resistencia y de que están listos para competir. Estamos intentando recorrer kilómetros y kilómetros para ver qué se rompe y poder arreglarlo".

Palou y Rossi siguen siendo la única pareja de pilotos de la categoría encargada de probar el IR-28 antes de su debut oficial en competición al inicio del curso 2028. Junto con los responsables de Dallara y la IndyCar, los pilotos están revisando una exhaustiva lista de comprobación, que abarca el rendimiento básico del vehículo y los sistemas mecánicos.

Uno de los principales objetivos del ensayo del lunes fue testar la comodidad del piloto y la refrigeración. Mientras que el chasis actual contaba con conductos de refrigeración instalados a posteriori en su carrocería de fibra de carbono tras la introducción del aeroscreen en 2020, el IR-28 se diseñó desde cero con conductos de aire integrados y estratégicamente situados. Palou señaló que los comentarios aportados durante las pruebas anteriores en Indianápolis dieron lugar a mejoras inmediatas en la pista de Sebring.

"Sí, la refrigeración ha mejorado muchísimo desde que empezamos hace un par de meses", detalló el de Sant Antoni de Vilamajor. "Es un gran paso, y es algo que llevábamos mucho tiempo pidiendo para nuestro coche actual. Tenemos uno muy grande (conducto) justo delante de nosotros (en el IR-28) que hace que el aire vaya de abajo hacia arriba y mejora mucho el flujo. Ha sido fundamental".

La sesión también supuso un hito histórico: el primer adelantamiento en pista del IR-28. Durante los entrenamientos, Palou se acercó y adelantó a Kyle Kirkwood (Andretti), que estaba realizando un test con neumáticos Firestone Firehawk junto a Scott McLaughlin (Team Penske).

"No estaba planeado", explicó Palou. "Salimos a la pista y vi que Kirkwood estaba realizando la prueba de neumáticos. Durante el almuerzo hablamos de que, en algún momento de esta tarde, saldríamos juntos. Queríamos ver cómo se comporta este coche en tráfico. Fue genial. Estuvimos jugando un poco".

Dado que Sebring es un punto de referencia para los test de la IndyCar, los ingenieros disponen de una gran cantidad de datos del chasis actual con los que comparar el IR-28. Los primeros indicios muestran que todos los sistemas funcionan sin problemas a medida que avanza el desarrollo.

"Estoy muy emocionado", siguió Palou. "Me gusta su aspecto. Parece más seguro. Parece que las carreras van a ser mucho mejores, porque podremos seguir mucho más de cerca en circuitos ruteros, urbanos y en óvalos".

"Estoy deseando empezar a correr. Ojalá ya estuviéramos en 2027. Dicho esto, nos da mucho tiempo para trabajar en el coche y asegurarnos de que está a punto. Si hay algo que no funciona bien en los óvalos o donde sea, podemos probarlo antes de correr con él".

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