Palou celebra su tercer título queriendo más: "Aprenderemos de lo que podemos mejorar"

Alex Palou vivió otra noche legendaria en el óvalo de Nashville. El piloto español remontó hasta la undécima posición en la última cita de la temporada, en la que salía 24º, para aprovechar los problemas de Will Power, doblado varias vueltas tras tener que parar con problemas con los cinturones en el principio de la carrera, y alcanzar su tercer título de la IndyCar.

El de Sant Antoni de Vilamajor sigue aumentando así su leyenda en Estados Unidos, en el panorama internacional del motorsport y en el propio deporte español, erigiéndose como un pionero y consiguiendo gestas que para los pilotos españoles eran verdaderamente impensables hasta hace unos años en el automovilismo americano.

Tras cruzar la línea de meta, hacer los primeros donuts como tricampeón -lo que le encumbra como uno de los pilotos con mejor palmarés en Norteamérica- y bajarse del coche para celebrar el entorchado con su equipo, Chip Ganassi Racing, y su familia, Palou ofreció sus primeras palabras. El barcelonés confesó que no se relajó una vez que fue conscientes de los problemas de su rival australiano, porque aún había que completar con éxito poco menos de 200 vueltas.

"Realmente no me he podido relajar. Sinceramente, nos hemos mantenido fuertes, y pensando en que todos debíamos seguir trabajando en el coche #10", empezó diciendo. "Estoy muy orgulloso de todos mis compañeros y de todos nuestros patrocinadores. Ha sido un año increíble. Todo el grupo ha conseguido coronarse campeón, satisfactoriamente".

"Gracias a todos. A todos los que han estado aquí trabajando en el coche, pero también a todos los que están detrás, en la fábrica, asegurándose de que podemos ganar campeonatos. Gracias a todos los fans también. Y qué año. Hemos estado cerca, sin ganar mucho. Solamente dos carreras. Así que ha sido complicado al final, pero estoy contento de que tengamos el coche #10 aquí, como campeón", siguió.

Como él mismo expone, Palou ha sido campeón 'únicamente' con dos triunfos, en el GP de Indianápolis y en Laguna Seca, lo que contrasta con los tres de Pato O'Ward o de Will Power, o con los cinco que logró en 2023, año en el que también fue campeón. El catalán explicó que no se quedó tan lejos de esa marca, pero que le faltó rematar la faena. Así, demostró un hambre voraz, pensando ya en ganar aún más de cara a 2025, año en el que tratará de ser tricampeón consecutivo y de igualar a Dario Franchitti.

"Hemos estado cerca. Simplemente, no maximicé los resultados en algunos lugares. Como dije, en Iowa cometí un error. Mid-Ohio, también podría haber ganado allí. Por lo tanto, el año que viene vamos a aprender de lo que podemos mejorar de este año. Esperemos que podamos hacerlo", detalló.

Por último, Palou tuvo unas bonitas palabras para su mujer y para su hija, ya que celebró un título con ella por primera vez: "Ganar carreras es lo mejor del mundo. Ser padre es lo mejor del mundo. Así que, si combinas las dos cosas al mismo tiempo... No puedo describirlo. La mamá es increíble también, estoy contento de que ella esté aquí, ganando con nosotros", finalizó.