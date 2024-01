Palou: "Sé dónde quiero estar dentro de cinco años, con Ganassi"

Alex Palou afronta un 2024 muy importante. El piloto español está decidido a buscar su tercer título de la IndyCar tras ganar el segundo de manera apabullante en 2023, con cinco victorias, antes de la última carrera (algo nada usual en el campeonato estadounidense) y con una clara ventaja sobre sus rivales.

El catalán dejó claro este miércoles, en el tradicional 'Media Day' que celebra la IndyCar, y en el que estuvieron presentes varios medios, entre ellos Motorsport.com, que se puede volver a ganar el título después de un año "difícil" de repetir. Y ello con nuevos colores en el monoplaza de Ganassi, los de DHL, que sustituye a American Legion como patrocinador principal, y que traerá un coche "muy bonito, que ya lo he visto", según el propio Palou.

Sobre la posibilidad de volver a ganar el título, el #10, que reconoció que llegó a estar sobre la mesa de llevar el #1 de campeón, contestó así: "Sí, sí, se puede. Obviamente lo hemos hecho una vez, así que podemos hacerlo dos veces. Pero va a ser difícil. Siempre es difícil repetir una temporada tan especial y mágica como la que tuvimos, con cinco victorias... Es una locura. Así que sí, va a ser difícil repetirlo o estar cerca de eso, pero no hay razón por la que no podamos hacerlo dos veces. El equipo está poniendo todo lo que el piloto necesita para ganar. Todos los ingenieros están listos para ello".

Además, 2024 será el primer año de Palou en su carrera deportiva como padre, de una niña. El de Sant Antoni de Vilamajor dio estos consejos a los padres primerizos: "Paciencia. Duerme siempre que puedas. Eso es lo mejor. Me lo dijeron, y en realidad no lo puse en práctica. Yo estaba como, 'sí, sí, no te preocupes. Dormiré siempre que tenga que hacerlo'. No lo puse en la práctica el primer par de semanas. Y luego estaba como, 'oh Dios mío, tengo que hacerlo'. Así que en cuanto el bebé cerraba los ojos, me decía, vale, necesito dormir. Es mucho trabajo. Pero las emociones y los sentimientos, lo que se obtiene, es una locura. Va más allá de todo lo que sentí antes".

Palou no cree que su condición de padre vaya a cambiarle en pista, como algunos suelen decir: "Como piloto, no creo que vaya a cambiar mucho. Creo que, con los trabajos que tenemos, en realidad somos muy afortunados de poder pasar tanto tiempo con los niños. Tal vez no con la familia, pero sí con los niños. Puedo viajar con ella a las carreras si quiero, o si ella quiere, dependiendo de la edad que tenga. Así que no creo que vaya a cambiar mucho. Como piloto creo que tendré que cuidarme y trabajar aún más, porque ahora no se trata solo de mí. Tengo que ganar por mí y por ella, también por mi mujer, pero no es lo mismo que tener una hija. Espero que me empuje hacia adelante como lo hizo tener tres hijos para Scott Dixon".

Precisamente, Palou apuntó a Dixon, seis veces campeón y compañero en Chip Ganassi Racing, como una de sus principales amenazas para 2024: "Dentro y fuera de mi equipo, [me preocupa] Dixon. Sé que tendrá las mismas herramientas que yo. Y él siempre está ahí, incluso en los peores días. Así que será duro. Creo que encontró algo hacia el final de 2023, y espero que se haya olvidado de esas cosas. Hablaré con él durante Daytona. Y luego, fuera de mi equipo, Josef Newgarden. Es igual que Dixon, hasta en los días malos es capaz de sacar el máximo del coche. Creo que tuvo un poco de mala suerte durante la temporada pasada, pero siempre es una amenaza. También vimos a Scott McLaughlin volverse súper consistente".

Sin embargo, Palou juega con la ventaja que en la IndyCar no existe esa presión añadida por repetir título al año siguiente: "Creo que soy muy afortunado de que en la IndyCar realmente no tenemos muchos campeones que repitan. Así que no hay presión en absoluto de tener un campeón que de repente gane seis títulos seguidos. No tenemos eso. Creo que la oportunidad que tengo ante mí es magnífica. El equipo es el mismo. Las personas clave en mi coche son las mismas. Así que realmente no siento la presión de intentar defender el título, porque cada vez que pisamos una pista necesitamos ganar. Aunque seas campeón o no, siempre quieres ganar. Lo bueno es que sabemos que podemos ser campeones. Sólo tenemos que repetir y tratar de trabajar un poco más duro que lo que hicimos el año pasado".

Más allá del repaso a 2023, "una temporada mágica que sé que va a ser difícil de repetir, aunque ojalá podamos", Palou repasó otros temas de actualidad. Como, por ejemplo, su continuidad en Ganassi y la vuelta a las buenas relaciones, motivo por el cual correrá las 24 Horas de Daytona con el equipo, tras el deseo fallido de ir a la Fórmula 1 con McLaren.

Al hilo de su futuro, al barcelonés le preguntaron si se atrevía a decir dónde estaría dentro de cinco años, y dónde cree que estaría, y la respuesta fue directa: "Sé dónde quiero estar, pero no se dónde estaré... Quiero estar aquí, con vosotros [refiriéndose a la prensa]. Con Ganassi. Ya hablé sobre eso [McLaren y la F1], intenté algo, no salió bien. Vamos a tratar de conseguir muchos campeonatos y de luchar por ellos, y por Indy 500". E incluso no descartó dar el salto a la F1 si Floyd Ganassi valorara esa opción en un futuro: "Si él quiere me quiere para ello, sí".

Además, Palou habló sobre el retraso en la introducción de los motores híbridos en la IndyCar, y negó que Ganassi se haya beneficiado durante las pruebas del sistema en comparación a otros equipos: "He tenido la suerte de probar el sistema híbrido al final de la temporada pasada e intentar desarrollarlo al máximo. Si no se ha introducido desde el principio es por temas de seguridad, o de no tener piezas suficientes para que el campeonato vaya bien, y creo que es la mejor decisión que podían tomar".

"Al final es verdad que hemos probado junto con otro equipo de Honda y dos más de Chevrolet, así que no somos los únicos. Los tests estaban enfocados a IndyCar y a los fabricantes de motores, el equipo como tal no ha podido hacer ninguna prueba. Hemos encontrado muchos problemas, obviamente, con cada sistema nuevo, pero creo, y no estoy muy seguro, pero creo que se trata más de mantener la fiabilidad y saber que habrá piezas para los 27 o 28 coches durante toda la temporada, y saber que todo iba a funcionar bien desde el principio. Pero tampoco creo que hayamos tenido ventaja porque las pruebas estaban marcadas y enfocadas al campeonato y sobre todo al fabricante de motores", siguió.

Por último, Palou destacó la victoria en las 500 millas de Indianápolis como su principal objetivo para 2024, más allá del título, aunque tampoco se pone presión: "Es el principal objetivo, obviamente, aparte de defender el título. ¿Qué debería hacer o cambiar? Al final, no creo que debamos cambiar muchas cosas. Creo que tenemos que volver a la posición de tener un buen coche, de saber leer un poco la carrera y estar en las cuatro o cinco primeras posiciones hasta el final".

"El problema es que en los dos últimos años hemos tenido problemas y nos hemos tenido que ir al fondo de la parrilla. Pero bueno, es una carrera que es así, que no depende sólo de uno mismo. Y no pasa nada. Newgarden ha tardado 11 o 12 temporadas para ganar las 500. Así que esperamos que lleguen antes para nosotros, pero si tenemos que esperar, no pasa nada", finalizó.