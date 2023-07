Palou no está "cómodo" con la distancia que le lleva a Newgarden

La estrella del Chip Ganassi Racing, Alex Palou, vio cómo se reducía su ventaja de 117 a 80 puntos después de que su rival más cercano, el as del óvalo del Team Penske, Josef Newgarden, lograse un par de victorias en el trazado corto de Iowa, siendo el escenario en el que el español admitía que es su punto más débil.

Aunque terminó octavo el sábado, Palou consiguió remontar el domingo hasta subir al podio. Cuando la NBC le preguntó qué le había dicho a Palou inmediatamente después de la carrera, el dominador del fin de semana, Newgarden, respondió: "¡Le dije que se suponía que no tenía que acabar ahí!".

"Sabíamos que iba a ser un fin de semana duro", admitió Palou, cuyo resultado del sábado iguala su peor resultado de la temporada. "Me alegro de irme a casa esta noche y de que no haya otra carrera [aquí] mañana porque, sí, he mejorado, pero los pasos que he dado, no están a la altura de recortar las distancias con [Will de Penske] Power y Josef. Me alegro de que se haya acabado".

Palou está ahora a cinco carreras de conseguir su segundo título de IndyCar, con tres circuitos de carretera, un circuito urbano y otro óvalo restantes.

"Estoy contento de tener esos puntos en el bolsillo, pero no estoy cómodo, sinceramente", admitió. "Estaría cómodo si hubiéramos ganado ya el campeonato".

"Sabemos que en IndyCar, con los grandes cambios que hay, puedes ganar o perder mucho en un solo fin de semana, ganando o teniendo una mala carrera, así que nunca puedes rendirte. Estoy deseando que lleguen las dos próximas carreras, para las que sabemos que tenemos un buen coche, y tengo mucha confianza".

"Espero que antes de llegar a Gateway [la última carrera en óvalo], no sea tan malo como Iowa en el pasado, pero no ha sido genial. Creo que me siento un poco más cómodo allí, y también tendremos un poco más de rendimiento del coche".

"Pero ese tipo [Newgarden], cuento con él para ganar en Gateway, así que necesito hacer el trabajo en Nashville y en Indy Road Course antes de llegar allí".

El equipo Chip Ganassi Racing de Palou había hecho un test en Iowa hace un par de semanas, en un esfuerzo por aumentar su ritmo allí, ya que el formato de carrera doble ofrecía efectivamente una doble oportunidad de puntos a lo largo del fin de semana.

Aunque su posición final en la carrera del sábado fue mucho peor, Palou dijo que su camino hasta la tercera posición el domingo fue mucho más duro.

"Pensamos que iba a ser un poco menos duro después de probar aquí, y sinceramente [el sábado] teníamos mucho ritmo", dijo. "No como el ritmo de Penske, sino como el ritmo de la segunda serie, y eso fue genial. Simplemente no tuvimos esa vuelta final que necesitas para acabar cuarto o quinto, y acabamos octavos".

"El domingo fue lo contrario, no teníamos ritmo. Iba muy poco suelto, me costaba adelantar. Me costaba mantener los neumáticos bajo la cubierta, y el equipo me puso en esa posición [con buenas decisiones estratégicas durante las tres amonestaciones]".

"Esperaba que Josef ganara. Contábamos con ello, y dependía de nosotros intentar minimizar los daños. Así que, al 100%, no esperaba estar en el podio".

El domingo, tras una advertencia en los últimos compases de la carrera, Palou protagonizó una impresionante remontada en el sprint de tres vueltas que le valió el tercer puesto.

"Fue genial", sonrió. "Sabía que éramos el último coche en la vuelta de cabeza, así que podía arriesgar un poco más. Si tenía algún problema con algo, no iba a perder posición".

"Tuve un buen reinicio. Fui por el exterior de [Scott] McLaughlin de Penske, y creo que [Felix] Rosenqvist de Arrow McLaren estaba luchando con Power, me puse en el interior de él en la curva 3. Fue un reinicio bastante bueno".