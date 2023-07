IndyCar Iowa: Palou, 7º y 12º para las dos carreras; Power, doble pole

Alex Palou rindió bien este sábado en la clasificación de la IndyCar en Iowa, que tuvo que retrasarse casi dos horas por un chaparrón de lluvia que sorprendió a los pilotos. El español saldrá séptimo en la primera carrera, que tendrá lugar este sábado a las 9 de la noche, en horario español, y duodécimo en la segunda, que será el domingo a las 20:30. Así, como líder del campeonato salvó el arranque de la jornada en un óvalo corto, la tipología de circuitos del calendario que según sus propias palabras peor se le da.

Quien consiguió la pole para las dos carreras es Will Power. El piloto de Penske marcó la mejor primera vuelta y la mejor segunda de la clasificación de toda la parrilla, y en un año en el que ha sufrido en las sesiones cronometradas ha conseguido en Iowa sus poles número 69 y 70 en el campeonato. El australiano atribuyó su velocidad al equilibrio de su coche.

El formato de la IndyCar de este fin de semana, de carreras dobles, consiste en que cada piloto dio dos vueltas con su coche: la primera fijó su posición para la carrera del sábado y la segunda la del domingo. Justo cuando la sesión de clasificación estaba a punto de comenzar a las 15:30 hora española, un fuerte chaparrón hizo acto de presencia y empapó la pista. Tras los esfuerzos de secado, se reanudó casi dos horas después.

Power marcó 181.426 millas por hora en la primera vuelta y fue aún más rápido, con 181.578 mph, en su segunda vuelta. "Podría haber sido un poco mejor", dijo sin embargo el 'aussie'. Scott McLaughlin no disfrutó de la velocidad de su compañero de equipo y rodó en 180.334 mph y 179.635 para situarse segundo en ambas carreras. "El coche iba bien, me lo he pasado genial, pero Will Power es un genio".

El tercer piloto de Penske, Josef Newgarden -que fue el más rápido en los entrenamientos libres del viernes- sólo pudo lograr vueltas de 180.081 y 177.864 millas, que le colocaron tercero y séptimo en las parrillas. "No fui lo suficientemente rápido, así de sencillo", lamentó.

Scott Dixon fue el cuarto más rápido de cara a la primera carrera, pero cayó a la novena posición en parrilla para la segunda. Pato O'Ward rodó en 178.390 millas por hora y 177.217, para ser quinto y undécimo. Colton Herta experimentó "demasiado subviraje" durante su segunda vuelta, pero al conseguir dos giros de 178 millas saldrá sexto y quinto respectivamente.

Romain Grosjean también perdió velocidad entre sus vueltas. "Tuve un gran susto en la curva 3 en mi segunda vuelta", confesó, y aunque saldrá octavo en la Race 1 tendrá que salir desde atrás el domingo. David Malukas también tuvo problemas en los baches de la curva 1, pero no levantó el pie del acelerador. "Tuve muchos 'uf' porque el coche tocaba mucho fondo", admitió. "Me aseguré de evitar ese bache en la segunda vuelta".

Ese segundo giro le llevó a una excelente tercera posición en la parrilla para la carrera del domingo, y empezará la del sábado desde la novena plaza. La otra gran anomalía fue Ed Carpenter, que rodó primero en el orden de clasificación. Su velocidad en la segunda vuelta le situó cuarto en la parrilla, mientras que sólo fue 19º para la primera carrera.

Graham Rahal fue el mejor piloto de Rahal Letterman Lanigan, sexto para la segunda carrera, pero este sábado será 13º. Antes de la sesión, Jack Harvey, de Rahal, recibió una penalización de nueve posiciones en la parrilla por su papel en el accidente de la primera curva de Toronto, el fin de semana pasado. Como consecuencia, saldrá en la parte trasera en ambas carreras.

Top 10 de la parrilla de la IndyCar en Iowa para la Race 1: Will Power, Scott McLaughlin, Josef Newgarden, Scott Dixon, Pato O'Ward, Colton Herta, Alex Palou, Romain Grosjean, David Malukas y Marcus Ericsson.

Top 10 de la parrilla de la IndyCar en Iowa para la Race 2: Will Power, Scott McLaughlin, David Malukas, Ed Carpenter, Colton Herta, Graham Rahal, Josef Newgarden, Hélio Castroneves, Scott Dixon y Marcus Ericsson. Palou, P12.