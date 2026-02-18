Palou y Chip Ganassi reciben el premio "Baby Borgs" por las 500 Millas de Indianápolis

La espera ha sido larga, pero el ganador de las 500 Millas de Indianápolis, Alex Palou, y el propietario del equipo, Chip Ganassi, recibieron sus respectivos trofeos "Baby Borg" el martes por la noche en una ceremonia celebrada en el Phoenix Raceway.

El trofeo, de 50 centímetros, es una versión en miniatura del emblemático trofeo Borg-Warner, y en el de Palou figuran su nombre, el del equipo, la velocidad media y una escultura de plata de ley con su imagen.

Palou, piloto del Honda #10 de Chip Ganassi Racing, ha disfrutado de muchas experiencias desde que ganó la 109ª edición de las 500 Millas de Indianápolis el pasado mes de mayo, entre ellas llevar el trofeo Borg-Warner a su país natal, España, para celebrar una fiesta especial. Sin embargo, recibir este "Baby Borg" le hizo darse cuenta realmente de su logro.

"Sinceramente, es uno de esos momentos que te permiten asimilarlo y darte cuenta de que has ganado las 500 Millas", dijo Palou a Motorsport.com. "Otro de esos momentos fue la primera vez que vi mi rostro en el trofeo, pero este es muy especial porque puedo llevármelo a casa y verlo todos los días. Te dan el anillo y esas cosas, pero quizá no lo ves tanto todos los días. Así que sí, es genial".

Palou ha levantado el trofeo Astor Cup como campeón de la IndyCar en cuatro de los últimos cinco años, incluidos los tres últimos consecutivos y señaló cómo se va acumulando la tensión al ganar el título. Sin embargo, cuando se trata de ganar las 500 Millas de Indianápolis, todo cambia en un instante.

"Esa es la mayor diferencia entre las 500 y cualquier otra carrera o campeonato del mundo", dijo Palou. "Te levantas ese día y puede que tengas un buen coche o un mal coche, pero no sabes si vas a terminar tercero o primero. E incluso durante la carrera, no lo sabes. Estás luchando, no piensas en el resultado".

"Si te permites sentir, es malo. No puedes perder la cabeza ni siquiera en la última parada en boxes porque 'oh, sí, estamos entre los tres primeros'. No, no puedes permitirte eso. Solo estás totalmente concentrado en la siguiente vuelta y en la siguiente. Incluso durante la última vuelta estás concentrado en lo que hay detrás porque no quieres perderlo en la última curva de la última vuelta".

"De repente, tu cerebro pasa de no tener emociones a tener muchas emociones. Creo que es lo mismo para todo el mundo, tu equipo y demás. Así que la forma en que se celebra allí también es muy chula".

Aunque este era el primer "Baby Borg" para Palou, era el séptimo para Ganassi. A su vez, es el segundo propietario con más victorias en la historia de la IndyCar, detrás de Roger Penske (20).

Ganassi ha conseguido victorias como propietario de equipo con Emerson Fittipaldi (1989), Juan Pablo Montoya (2000), Scott Dixon (2008), Dario Franchitti (2010, 2012), Marcus Ericsson (2022) y Palou (2025).

"Sí, cuando lo miras en retrospectiva, es surrealista", dijo Ganassi a Motorsport.com. "Es un testimonio, realmente, de las personas que forman parte del equipo y de los pilotos que hemos podido conseguir y poner al volante de nuestros coches. Sí, cuando pienso en días como hoy y en estos trofeos, solo pienso en todas las personas que han dejado su huella en ellos".

"Los chicos que diseñan los coches, los montan semana tras semana, los desmontan, los vuelven a montar, los limpian, los examinan, los modifican, cambian los neumáticos, deciden las estrategias. La gente del departamento de contabilidad que paga las facturas y los de seguros que se encargan de los seguros y de recursos humanos. Mucha gente".

"Se necesita mucho esfuerzo por parte de mucha gente para llegar a la cima de un día como hoy, en el que se recibe el trofeo Borg-Warner".

Ganassi también sintió algo especial al recibir el trofeo en el Phoenix Raceway, el mismo circuito en el que debutó como piloto en 1982, aunque se vio obligado a retirarse por un problema mecánico tras 147 vueltas. "Este fue el primer lugar en el que conduje un IndyCar", dijo Ganassi.

"Recuerdo aquel día y la noche anterior, cuando no pude dormir y conduje un IndyCar de 750 caballos con neumáticos enormes. Mis pies sobresalían por delante del eje delantero. Me moría de miedo al entrar en la curva 1, que ahora es la curva 3. Tienes 750 caballos debajo de ti".

"En aquellos días, entrabas en la curva uno a 270 km/h. Tenías a Gordon Johncock, Johnny Rutherford, (A.J.) Foyt y Mario (Andretti) y a todos esos tipos respirando a tu alrededor".

"Así que volver aquí y recibir este trofeo 35 o 36 años después es algo muy especial", concluyó.

