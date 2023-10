"Todavía queda mucho por hacer" con el motor híbrido de la IndyCar

Los actuales motores V-6 biturbo de 2,2 litros trabajan junto a algunos componentes híbridos, lo suficientemente pequeños como para alojarse dentro de la carcasa de la campana. La unidad híbrida proporciona hasta 150 CV adicionales cuando se usa, de una forma bastante similar al sistema push-to-pass que ha sido un fijo en la categoría, y se regenera al frenar.

Los métodos de regeneración automática y manual han formado parte exhaustiva del proceso de pruebas. Un test de dos días en el Sebring International Raceway en agosto marcó la pauta, con más de 1.400 millas (más de 2.000 km) cortesía de Scott Dixon (Honda), del equipo Chip Ganassi Racing, y Will Power (Chevrolet), del equipo Penske.

Una vez finalizada la temporada, el programa de pruebas se ha intensificado. Se desplazaron hasta el óvalo de 1,25 millas antes conocido como Gateway pocos días después del final de la campaña en Laguna Seca. El test más reciente tuvo lugar el pasado lunes, en las colinas de Alabama, en el Barber Motorsports Park.

El recién coronado bicampeón de la IndyCar, Alex Palou, ocupó el asiento que anteriormente había tenido su compañero de equipo en CGR, Dixon, en las dos últimas pruebas. Tras el rodar en el óvalo, el español se mostró positivo y explicó algunas de las singularidades del nuevo sistema.

"Fue genial", dijo Palou. "Sinceramente, me sorprendió un poco cómo se sentía. Me noté realmente bien. El coche se sentía muy bien. Todavía había muchas cosas que cambiaban, probábamos más regeneraciones, menos regeneraciones, en automático, manual".

"Todavía estamos tratando de poner todo junto, pero sinceramente, se sentía bien. ¿Va a haber una gran diferencia o no? No creo que hayamos averiguado ya el 100% de las capacidades del motor o de la batería. Aún no lo sé".

El vigente ganador de las 500 Millas de Indianápolis, Josef Newgarden, también ha formado parte de ese proceso de aprendizaje, ya que es el otro representante de Chevrolet, del equipo Penske. Antes de empezar a rodar en el circuito de 3,2 km y 17 curvas, el de Tennessee habló al respecto.

"Bueno, definitivamente está en desarrollo", dijo Newgarden a Motorsport.com. "Todavía hay mucho en el que trabajar, pero va a ser diferente el próximo año. Va a haber una nueva oportunidad para que todo el mundo tenga un recurso diferente para desarrollar, para tratar de extraer tiempo e intentar perfeccionar en cuanto a la conducción y el enfoque".

"Ha sido interesante pasar por ello. Es definitivamente diferente a lo que hemos estado haciendo en el pasado. Todavía hay mucho desarrollo por hacer. Y digo esto porque todavía están tratando de averiguar exactamente cómo se va a implementar; ¿cómo va a ser el producto final? Creo que se está trabajando en ello. Pero después de haberlo probado hasta este punto, va a ser emocionante tener algo nuevo con lo que trabajar y tener otra herramienta en la caja para exprimir".

Newgarden fue un paso más allá al hablar de algunas de las novedades del desarrollo, ya que la unidad de potencia está preparada para estar en la parrilla de salida del Gran Premio de San Petersburgo el 10 de marzo de 2024.

"Es como todo, hay que probarlo y definir cuáles son las reglas", dijo. "Podría ser como el push-to-pass, por ejemplo, donde originalmente sólo tenía 10 pulsaciones y luego, de repente, se desarrolló a 200 segundos o 150 segundos, y quedó a tu discreción".

"Por lo tanto, creo que la implementación del sistema híbrido y sus componentes es lo que lleva tiempo aprender y desarrollar. Y se necesitan comentarios de diferentes pilotos, diferentes equipos, y tienes el organismo sancionador y tienes a los fabricantes pesando en tratar de averiguar lo que ellos piensan que va a ser, en última instancia, el mejor producto para el deporte", concluyó.