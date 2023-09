La IndyCar no descarta correr en Argentina en la temporada 2024

Argentina ha sido considerada de manera fuerte para acoger la primera carrera de la IndyCar fuera de Norteamérica desde que el campeonato visitó Sao Paulo, en Brasil, en 2013. Las conversaciones y el interés aumentaron después de que Ricardo Juncos, propietario del equipo argentino de la parrilla, Juncos Hollinger Racing, realizara eventos de demostración el pasado mes noviembre, en el circuito de Termas de Río Hondo situado en Santiago del Estero y en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

Juncos puso en el coche a su compatriota y multicampeón argentino de turismos Agustín Canapino para que participara en dicha jornada de exhibición. Canapino acabó corriendo la IndyCar en este 2023, terminando su campaña de debut como segundo mejor rookie en el monoplaza número #78.

Teniendo en cuenta que el calendario de la temporada 2024 ya se ha hecho oficial, incluyendo 17 carreras puntuables y un final de temporada en las calles de Nashville para el fin de semana del 15 de septiembre, la llegada de Argentina después de que concluya el año probablemente significaría un evento no puntuable.

Sería la segunda cita de ese tipo del calendario, siguiendo el ejemplo del circuito californiano de The Thermal Club, que acogerá el 24 de marzo una carrera televisada que dará un millón de dólares al piloto ganador.

Mark Miles, presidente y director ejecutivo de Penske Entertainment, la empresa propietaria del campeonato, dijo que tanto la IndyCar como los organizadores de la carrera de Argentina siguen dispuestos a hacer algo.

"No pasa una semana, incluyendo esta, en la que no mantengamos grandes conversaciones para tratar de resolver los detalles para correr allí en el otoño de 2024", dijo Miles. "Así que aún no está hecho, pero seguimos avanzando".

"Es algo en lo que estamos muy interesados, al igual que las autoridades de Argentina, y espero que podamos superarlo", confirmó posteriormente.

Algo que ha llamado la atención en este 2023, por otra parte, es el abuso y las campañas de odio en redes sociales a causa de los múltiples incidentes entre Canapino y su compañero de equipo, Callum Ilott.

El más reciente ocurrió a principios de este mes de septiembre, en la cita final de la temporada en Laguna Seca. Fue sin duda la actuación más destacada del año de Canapino, ya que ambos pilotos estaban luchando por el Top 5 cuando se tocaron al final de la carrera. El resultado del incidente dañó el alerón delantero del argentino y le relegó a la 14ª posición, mientras que el británico terminó quinto.

Varios aficionados de Canapino cargaron contra el piloto inglés. Fue la segunda vez que Ilott fue objeto de insultos en internet: la otra ocurrió después de Long Beach, en abril, tras otro incidente con el #78.

Cuando Motorsport.com le preguntó si la IndyCar había dudado en organizar un evento en Argentina debido a la reacción de los aficionados de Canapino hacia Ilott, Miles expresó que no había sido un factor en el proceso de toma de decisiones.

"La respuesta corta es no, absolutamente no", dijo tajante Miles. "Hay muchos asuntos que resolver para que podamos volar hasta allí. Hay que resolver muchas cuestiones logísticas. Hay mucha inflación en Argentina en estos momentos, así que hay que cubrirla o gestionarla. [No tiene] Absolutamente nada que ver con todo eso", finalizó.