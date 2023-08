Por qué McLaughlin pesa demasiado para el mono de IndyCar

Después de terminar en segunda posición por segunda temporada consecutiva en Nashville, en lo que se ha convertido en el circuito urbano más complicado de la IndyCar, Scott McLaughlin se mostró claramente acalorado y al borde del agotamiento, tanto en su entrevista televisiva como en la rueda de prensa posteriores a la carrera.

Cuando se mostró la bandera roja a cinco vueltas del final, el neozelandés gesticuló desesperadamente para que le llevaran el ventilador del cockpit a su coche. Finalmente convenció a un comisario del campeonato para que se lo diera, ya que el personal del equipo Penske no estaba autorizado a tocar el coche en ese momento.

Terminó la carrera a 7 décimas de Kyle Kirkwood, que le superó en la primera ronda de paradas en boxes. Cabe recordar que McLaughlin ya perdió por sólo una décima contra Scott Dixon en el mismo circuito 12 meses antes.

"Lo di todo, me esforcé al máximo, pero Kyle y su equipo hicieron un gran trabajo", dijo el piloto a la NBC tras la carrera. "En días como hoy probablemente debería haberme puesto el traje más frío [con refrigeración], pero comí demasiadas tartas, así que me pesa un poco".

"Estoy orgulloso de todos, las paradas en boxes han sido tremendas y estoy muy orgulloso del esfuerzo. Voy a beber algo de agua y luego quizá unas cervezas", añadió.

Después de la carrera, McLaughlin explicó cuánto peso tendría que perder para que el sistema de refrigeración del otro mono no afectara al peso mínimo de su coche.

"¿Cuánto tengo que perder? Bueno, son 15 libras [unos 6.8 kilos], creo", dijo. "Ya he perdido 20 libras [poco más de 9 kg]. Todavía estoy gordo. Sí, quiero tomarme una cerveza esta noche y [algo en] un McDonald's, así que...".

Su compañero en el podio, Alex Palou, que también estaba en la rueda de prensa, bromeó: "Esa no es la manera de perder [peso]", a lo que McLaughlin respondió: "No, no".

"Toda mi vida he sido el chico 'gordo'", añadió. "Es simplemente molesto", digo dirigiéndose al español, bromeando por su poco peso: "Tú puedes ir y comerte una tarta esta noche y estar bien. ¿Cuánto pesas?", a lo que el catalán respondió que "72 kilos y medio".

McLaughlin sonrió y contestó sarcásticamente: "Sí, ahí es donde estoy. Estoy como justo en el número..."

El neozelandés se ha colocado cuarto en la clasificación al terminar por quinta vez consecutiva en el Top 6, 16 puntos por detrás de Dixon, tercero. A continuación, explicó que una vez tuvo una mala experiencia con un traje frío en su época de tricampeón de los Supercars en Australia.

"Decidí no ponerme uno porque me falló en Supercars", dijo. "Hacía mucho calor. Hacía casi más calor que [hoy]. Lo más duro hoy han sido las amarillas y las banderas rojas. En cuanto te paras, enseguida hace más calor que te golpea. [Pero] sí, estábamos bien [físicamente]. Sin dramas", finalizó para tranquilizar.