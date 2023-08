Alex Palou, contento pese a la "estresante" carrera de Nashville

Parecía que Alex Palou no iba a tener el mejor de los domingos en la carrera de la IndyCar en Nashville, pero tanto el piloto español como su equipo, Chip Ganassi Racing, consiguieron darle la vuelta a la situación para salir de la cita con un podio, una tercera posición más que beneficiosa para sus grandes opciones al título a falta de cuatro pruebas para que termine la temporada 2023.

El piloto de Sant Antoni de Vilamajor cambió a neumáticos duros más tarde que otros rivales, lo que le dejó en la parte trasera de la clasificación en el arranque de la carrera. Después, fue ganando posiciones y, a medida que se igualaron las estrategias, su situación pintaba cada vez mejor, luchando por el podio. Pero tanto el #10 como CGR tuvieron que lidiar con un quebradero de cabeza: ahorrar combustible para lograr acabar la carrera.

Así fue la carrera de la IndyCar 2023 en Nashville: IndyCar Nashville: Kirkwood gana con firmeza; Palou, 3º y más líder

De hecho, parecía claro que Palou iba a tener que realizar una detención corta para repostar un mínimo de gasolina, pero finalmente las banderas amarillas, que a pesar de todo fueron inusualmente pocas en Nashville, ayudaron al barcelonés a terminar tercero sin entrar de nuevo.

Al término de la carrera, el catalán reconoció que la carrera fue "estresante", aunque se mostró feliz por el resultado: "Sobrevivimos", dijo. "Teníamos velocidad, pero esperábamos más [banderas] amarillas. Nos las arreglamos. Ahorramos mucho combustible durante la carrera. Ha sido estresante, pero ahora no podría estar más contento".

No tan feliz con su cuarta posición acabó Josef Newgarden, su principal rival al título de este año, ahora a 84 puntos en la general: "En general, estoy decepcionado con el cuarto puesto", comentó. "Nunca estoy contento a menos que nos vayamos con una victoria. Sentí que habíamos hecho una carrera muy buena, que había una oportunidad mayor que no se materializó al principio, cosas típicas de un circuito urbano, te agota a veces. El equipo lo hizo bien, hay algunas cosas en las que tenemos que trabajar que son bastante visibles para nosotros, pero todo el mundo está haciendo un gran trabajo".

Quien no tuvo quejas fue Kyle Kirkwood, que consiguió su segunda victoria del año en la IndyCar en su primera temporada con Andretti Autosport por 7 décimas sobre Scott McLaughlin.

"Tengo que dar las gracias a mi equipo, [hicieron que todo] jugara a mi favor para ser honesto, me dieron todas las herramientas que necesitaba. Realmente sólo hice un par de adelantamientos en pista y ellos me llevaron hacia delante en la estrategia. Tomamos decisiones muy inteligentes y acertamos, así que fue un día sólido, sin duda".

McLaughlin, que lideró el primer stint de la carrera desde la pole, se vio perjudicado por una bandera amarilla temprana que permitió tener ventaja a los coches que empezaron con los neumáticos duros.

"Lo di todo", dijo McLaughlin. "Me esforcé al máximo, pero Kyle hizo un trabajo increíble. Otro top 3, buenos puntos, una pena no conseguir la victoria pero no fuimos los mejores del día, Kyle sí. Espero que el año que viene, cuando luchemos por el campeonato, ganemos aquí y sea una gran fiesta. Estoy muy orgulloso del esfuerzo de hoy", finalizó el neozelandés.