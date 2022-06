Por qué IndyCar evalúa el rendimiento del aeroscreen en lluvia

Cargar el reproductor de audio

El pasado GP de Indianápolis empezó con llovizna, se secó, volvió la llovizna y luego se mojó por completo con la lluvia. Fue un evento intrigante, en el que se produjeron 471 adelantamientos -362 por posición- y hubo 10 cambios de líder entre seis pilotos, una de los cuales era Tatiana Calderón y ninguno era el que había salido desde la pole.

A medida que la lluvia aumentaba en las últimas 15 vueltas de lo que se convirtió en una carrera que acabó por reloj, a las dos horas, la visibilidad para los pilotos comenzó a ser peor y, según varios de ellos, el aeroscreen agravó el problema. La IndyCar introdujo esa pantalla (aeroscreen) desde el inicio de la temporada 2020, pero más allá de los entrenamientos en el Circuito de las Américas en febrero, un test con dos coches en Barber y una sesión de clasificación en Mid-Ohio ese mismo año, el aeroscreen no se había probado en mojado, y desde luego nunca con coches en pelotón. En la carrera de Indianápolis hubo 27 participantes, y todos menos uno seguían aún en pista en el último stint: eso significa mucho spray de agua.

Conor Daly, que se clasificó en una magnífica cuarta posición, perdió mucho terreno y luego remontó hasta terminar quinto con el Ed Carpenter Racing-Chevrolet, y dijo que le costaba ver.

Así habló a la NBC: "No podía ver nada en toda la recta principal, ni en toda la recta trasera". Luego fue más allá cuando habló ante los medios de comunicación especializados, explicando: "Era como si el agua se quedara en el centro del aeroscreen. No sé por qué, pero incluso cuando ibas más rápido, esperabas que se despejara y no lo hacía...".

"Obviamente, esto es en gran medida una prueba científica. Tenemos muchos datos que revisar con la categoría, y estoy seguro de que Jay Frye también lo mirará. Él odia que hablemos del aeroscreen, pero sólo estoy describiendo lo que vi. Eso es todo. Fue un reto. Afortunadamente, teníamos un gran spotter, Packy Wheeler, que literalmente me guiaba en la curva 1. No podía ver la zona de frenada, ni los coches de delante, ni el final del muro de boxes, pero podía mirar por fuera del aeroscreen, así que miraba a derecha e izquierda para ir recto...".

Luego añadió: "Incluso con la luz amarilla, no podía ver los coches que tenía delante. Me tuvieron que guiar hasta el pit lane, y eso es preocupante".

El debutante Christian Lundgaard, que terminó noveno, tampoco podía ver a la velocidad más lenta a la que se conduce en banderas amarillas (precaución), y estrelló su Rahal Letterman Lanigan-Honda contra la parte trasera del Juncos Hollinger Racing-Chevrolet de Callum Ilott a pocos segundos del final. Así se explicó: "No podía ver nada. Me quejé bastante durante las últimas 10 vueltas. Había muy poca visibilidad".

El punto de vista del ganador Colton Herta (y decir 'punto de vista' no es un juego de palabras) se vio matizado por el hecho de que apenas siguió a nadie a velocidad de carrera cuando la pista estaba en su punto más mojado, porque él iba delante. No obstante, vale la pena ver su opinión: "Creo que habríamos estado en la misma situación sin el aeroscreen al final, porque estaba muy, muy mojado".

"La única desventaja creo que fue no tener un parabrisas cuando se secó [tras las primeras vueltas con llovizna] porque se acumula todo el barro y las gotas de lluvia secas. Pero una vez que se me quitó, todo fue bien. Creo que mucha gente estaba preocupada porque se empañara, ya que puede haber bastante humedad cuando llueve aquí, pero no fue un problema para mí. Yo estaba contento con ello".

El segundo clasificado de esa carrera, Simon Pagenaud, sonaba mucho más grave, afirmando que "no podía ver nada, no podía conducir, sólo estaba sobreviviendo al final", pero al mismo tiempo se mostró "agradecido de que la IndyCar nos deje correr en estas condiciones." El campeón de 2016 ha ganado carreras en mojado tanto en IndyCar como en coches deportivos, así que su entusiasmo por esa condiciones es comprensible, pese a a que mientras perseguía a Herta, tenía que calibrar su punto de frenado para la curva 1 a través de las marcas en las vallas que rodean la pista.

Así que tanto él como el tercer clasificado, Will Power, se contuvieron de no criticar públicamente el aeroscreen.

Simon Pagenaud, Meyer Shank Racing-Honda.

"Un limpiaparabrisas habría ayudado", dijo Pagenaud. "Obviamente no soy ingeniero. No sé lo que deberíamos hacer. Pero fue la primera prueba real para el aeroscreen. El aeroscreen hasta ahora solo ha sido positivo, no estoy siendo negativo en absoluto... Como vimos en Texas, salvó a Callum [Ilott, cuyo aeroscreen fue golpeado por la horquilla de la suspensión del accidente de Jack Harvey]... Así que encontraremos soluciones y lo mejoraremos y nos aseguraremos de que cuando tengamos carreras con lluvia - ojalá tengamos más - no suframos estos problemas".

Power, por su parte, admitió que la visibilidad era mala, pero no sugirió que el problema fuera el aeroscreen. De hecho dijo que era simplemente el spray de que más de 25 coches rápidos dejaran tras de sí una gran cantidad de cortina de agua, y su única duda era si la pista estaba demasiado mojada en la curva 12.

"Realmente no hay nada que puedas hacer sobre la visibilidad con monoplazas", dijo el piloto de Penske. "Simplemente va a haber mucho spray. Sinceramente, al final estaba al borde de si debíamos estar corriendo o no. Estaba empezando a tener un poco de aquaplaning".

En otras palabras, lo habría entendido si la IndyCar hubiera sacado la bandera roja. Pero no tuvo ni una palabra que decir específicamente contra el aeroscreen. Entiende que los aspectos positivos del dispositivo superan con creces los negativos.

Inevitablemente, algunos pilotos no quisieron que se les citara hablando del tema, pero en privado describieron el mismo fenómeno que Daly había detallado, el de la acumulación de agua en el centro de la pantalla, mientras que otros fueron más fervientes sobre el asunto, diciendo que para futuras carreras en mojado, la IndyCar debería considerar la posibilidad de quitar el aeroscreen y llevar el Halo.

El caso de la defensa: el presidente de IndyCar respalda el aeroscreen

Jay Frye, octubre de 2021

El hombre detrás del gran impulso del aeroscreen fue Jay Frye, presidente de la IndyCar, y es justo darle el derecho de réplica a las críticas. Y lo admito: habiendo abogado por la protección de la cabeza en el cockpit de los monoplazas desde la muerte de Justin Wilson en 2015, mi postura está clara.

Por lo tanto, es mejor dejar que Frye hable. Más allá de los pilotos, nadie está más involucrado personalmente en el problema del aeroscreen, porque ha visto cómo protege a los pilotos de la IndyCar en circunstancias potencialmente extremas.

"Los méritos del aeroscreen son indiscutibles", declara a Motorsport.com. "Se han visto cosas en los dos últimos años en las que el resultado fue exactamente el que queríamos. La colisión entre Rinus VeeKay y Colton Herta en Iowa [2020], la de Ryan Hunter-Reay tras el trompo de Newgarden en Barber el año pasado, el golpe de Ilott con los restos del coche de Harvey en Texas este año... Todos los implicados están bien. Estamos muy orgullosos de ello".

Esa afirmación también puede pasar por la mente del lector al ver las imágenes de Lundgaard encontrándose a muy alta velocidad con restos del accidente de Ilott en la reciente Indy 500.

Sin embargo, es importante que una medida de seguridad pasiva no cree un peligro de seguridad activa. ¿Cómo responde Frye - IndyCar - a las críticas sobre las propiedades del aeroscreen en mojado?

"Volvamos atrás y pongamos esto en contexto", responde. "Cuando introdujimos por primera vez esta pantalla, y los pilotos estaban preocupados por el sobrecalentamiento en el cockpit, ¿qué hicimos? Introdujimos la manguera del casco, las tomas de aire, la pala, los monos refrigerantes e incluso movimos la botella de agua. Mientras llevábamos a cabo este proceso, algunos pilotos nos decían que seguían teniendo calor, así que investigamos sus problemas y nos dimos cuenta de que los equipos no estaban utilizando todas las herramientas que les habíamos dado. En ese momento, pensamos: '¿Cómo podemos ayudar si estamos proporcionando una variedad de opciones y no se utilizan? Eso no es muy útil'. Lo bueno es que si alcanzamos una determinada temperatura ambiente, un determinado índice de calor, simplemente tomamos una decisión, así que es lo mismo para todos".

"Llegamos al GP de Indy, y nunca, desde que tenemos el aeroscreen, habíamos tenido nada parecido en cuanto a cantidad de lluvia. A pesar de las dos pruebas en mojado, nunca hemos sido capaces de simular 27 coches conducidos con rabia en una pista mojada. Bueno, ahora creo que hemos aprendido de eso, porque hemos hecho lo que siempre hacemos, que es salir y comprobarlo con todos los equipos. Les hemos dado estas herramientas. Pantalla calefactada: ¿cuántos de ellos la tenían puesta? Los tear-offs: ¿cuántos tenía cada coche y cuántos arrancaron durante la carrera? El riel antigoteo: ¿lo llevaban en sus coches? Y las respuestas varían".

Frye tiene dudas de que la acumulación de agua en el centro de la pantalla, un fenómeno que sólo experimentan algunos coches, sea un problema aerodinámico causado por el mimbre central o causado por el riel antigoteo o la combinación de ambos. Su razonamiento es que todo el mundo estaba rodando con la máxima carga aerodinámica - 1) porque era en mojado, y 2) porque si se secaba y se mantenía seco haría calor en Indiana en mayo - por lo que si todo el mundo lleva el mismo paquete aerodinámico, no debería haber ninguna variación en cómo el agua de lluvia se comporta en la pantalla de un coche a otro. Por lo tanto, hay que evaluar si la instalación del tear-off podría ser un factor en algunos monoplazas, tal vez permitiendo que se acumulen bolsas de agua.

Alex Palou, box de Chip Ganassi Racing Honda

"Una vez más, tenemos que cotejar los datos de todos, para saber si los equipos llevaban sólo el paquete de cuatro pilas de tear-offs o si añadieron más, y cómo", continúa. "¡El problema es que algunos equipos no arrancaron sus láminas! Cuando hay una mezcla de agua, goma, trozos de piedra, aceite o lo que sea, es obvio que la visibilidad se verá afectada. Para eso están las láminas. Sinceramente, los comentarios que recibimos fueron de todo tipo".

En asuntos como éste - asuntos no competitivos - Frye dice que los propietarios de los equipos, los managers y los directores técnicos no tienen ningún reparo en dar su opinión y permitir que se comparta con otras escuderías.

"Sí, no hay problema en eso", dice. "Si hubiera un problema en el que dos o tres equipos encontraran agua detrás de las láminas, y los otros no tuvieran ese problema, seguro que les diríamos a los que tuvieran problemas, 'Oye, deberías hacerlo de esta manera'. Y todos los equipos son conscientes de lo que compartimos y lo que no. Los que lo hicieron bien no se quejarían de que les dijéramos a los que se equivocaron cómo resolver el problema porque 1) es una pieza obligatoria y 2) es una cuestión de seguridad".

Inevitablemente, hay un periodo de adaptación ante cualquier dispositivo nuevo y, dado que la IndyCar rara vez tiene que correr bajo la lluvia, es posible que los pilotos necesiten un par de temporadas para adquirir la suficiente experiencia con la combinación del aeroscreen y clima húmedo como para dejar de quejarse. La escasez de oportunidades, históricamente, de correr bajo la lluvia, es también posiblemente la clave para que hayan olvidado lo que es lanzarse a una bola de spray a 270 km/h, con o sin pantalla.

Es fácil sentarse a ver la acción desde fuera y responder a las quejas de los pilotos con comentarios del tipo: "Oh, seguid con ello, que para eso os pagan". Otra cosa es estar dentro de la cabina, moviendo el volante de un lado a otro para controlar el coche cuando pierde tracción, mientras se mira a través de las salpicaduras para ver la luz de lluvia del coche de delante y se tiene que mirar a los borde de las pistas para saber cuándo hay que empezar a frenar, cuándo hay que empezar a girar. Pero una vez más se vuelve al hecho de que no todos los pilotos estaban satisfechos respecto a lo que podían o no podían ver.

"Recibí mensajes de los pilotos después de la carrera diciendo que estaban bien", dice Frye. "Decían que era intenso, pero que lo habría sido con o sin el aeroscreen".

"Así que, ¿si creo que hay algo malo en el aeroscreen? No. ¿Creo que podemos aprender cosas de esa carrera en mojado y mejorarlo aún más? Por supuesto. Recogeremos toda la información de los equipos, y averiguaremos si un equipo no informó de problemas y otro sí, ¿y por qué? ¿Qué hizo un equipo que no hizo el otro? Porque tal vez no haya ningún problema: como con los dispositivos de refrigeración, tal vez sólo tengan que utilizar lo que tienen".

"Tenemos la idea de que si hay un piloto con un problema, ya es suficiente. No necesitamos un consenso o un gran porcentaje. Investigaremos cuál es su problema".

Sea como sea, Frye es tan firme en que el problema se resolverá como en que el aeroscreen seguirá en su sitio, llueva, haga viento o truene.

"Hemos visto que el aeroscreen hace demasiado bien como para plantearnos quitarlo", dice. "Creo que Will [Power] lo dijo mejor, cuando él y Scott hicieron la prueba en Indy por primera vez [en otoño de 2019]. Al final de solo medio día de test, dijo que se sentiría desnudo sin el aeroscreen: así de rápido se adaptan los pilotos".

"Es indiscutible lo que ha hecho la pantalla, y te admito que duermo mejor por la noche con esta cosa puesta".

Y hacer funcionar sólo la pieza del Halo en lugar del combo halo-aeroscreen en lluvia ni se lo plantean.

"No", dice Frye con firmeza. "Intentamos dar con una solución de protección total del cockpit, y eso implica todo. ¿Podemos mejorar la refrigeración? Por supuesto. ¿Podemos trabajar en el peso? Sí, y lo estamos haciendo. Pero cuidar de nuestros pilotos es lo primero que hacemos. El aeroscreen está ahí porque es lo correcto".

"Lo hicimos por tres razones. La número uno, y más importante, fue por seguridad. La segunda está relacionada con poder acoger a pilotos de todo el mundo, que quizás no estarían tan dispuestos a correr en óvalos si no hubiera una pantalla que les protege. Y tres, los equipos podrían monetizarlo con espacio publicitario".

"Así que cuando escuche que hacía demasiado calor ahí dentro dije 'vale, lo arreglaremos'. ¿Hubo algunos problemas de visión en algunos coches en mojado? Bien, lo miraremos y veremos por qué a algunos les fue bien y a otros no".

"Pero la pantalla no va a desaparecer".