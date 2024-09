Drugovich, campeón de la F2, hará un test de IndyCar con Ganassi

Felipe Drugovich tendrá la oportunidad de pilotar un coche de la IndyCar como parte de una prueba de evaluación de pilotos con Chip Ganassi Racing, el equipo del vigente campeón, el español Alex Palou, en el circuito de Barber Motorsports Park.

Campeón de la Fórmula 2 en 2022, el brasileño es actualmente piloto de pruebas y reserva de Aston Martin en la Fórmula 1. También ha competido este año en las European Le Mans Series y en las 24 Horas de Le Mans, como parte de una alineación que incluía a Jack Aitken y Pipo Derani en un Cadillac V-Series.R de la escudería Action Express.

El test para el americano de 24 años tendrá lugar en el circuito de 17 curvas el próximo 30 de septiembre, lunes, el mismo día en que Jamie Chadwick estará en pista con Andretti Global.

Mike Hull, director general de Chip Ganassi Racing, confirmó a Motorsport.com que este test de Drugovich se debe a una serie de factores, entre ellos la recuperación de una oportunidad perdida en 2023.

"Creo que, en primer lugar, el test es por su experiencia en la Fórmula 2", dijo Hull. "Tiene una oportunidad... Ese coche tiene 625 caballos de potencia, los neumáticos son similares, la relación potencia-peso es similar. Así que será una buena evaluación de él como piloto. De esa manera, no gastarás mucho tiempo para que aprenda a pilotar un IndyCar. Básicamente, ya ha conducido uno durante al menos dos años. Eso ayuda mucho. Le habíamos prometido un test el año pasado y no pudimos hacerlo. Así que es más de lo que habíamos dicho".

Chip Ganassi Racing reducirá su programa de cinco coches a tres para la temporada 2025 en la IndyCar, con el seis veces campeón de la categoría americana, Scott Dixon, y el recién coronado tricampeón, Palou, como únicos pilotos confirmados.

Pese a esa coyuntura, sin embargo, Hull dejó claro que este test no es un factor determinante de cara a completar la alineación de pilotos para la próxima campaña: "[No es un test] con ataduras. Le vimos de primera mano en Le Mans, en el Cadillac de Action Express, así que llegamos a conocerle un poco. Así que estas tres cosas combinadas probablemente contribuyan a ello ¿Dónde va a ir? En este momento, no se sabe".