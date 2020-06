El debut de Palou en la IndyCar: tras solo tres días de test

Aunque será a puerta cerrada, debido a la pandemia por COVID-19, y tres meses después de lo previsto, el estreno de Alex Palou en Estados Unidos no dejará de ser épico.

El joven piloto español de 22 años inicia su gran sueño americano este fin de semana en Texas (Austin, EE UU), a unos 700 km en línea recta de la frontera con México. Palou se subió por primera vez a un IndyCar el pasado mes de julio, en Mid-Ohio, con Dale Coyne Racing y desde entonces solo ha completado... ¡tres jornadas más de test! con el aeroscreen (cúpula de protección de la cabina) ya instalado.

El reto es mayúsculo, pero el catalán asegura estar confiado y preparado para ello, a pesar de los reducidos kilómetros que ha realizado desde que a finales de diciembre se confirmara su fichaje por la estructura estadounidense en colaboración con los japoneses del Team Goh y de la pandemia.

“Ha sido todo un poco locura, pero súper contento de estar ya aquí. La única opción que me quedó para volver a EE UU fue irme a México, tenía que pasar 14 días, pero gracias a IndyCar, el equipo y la RFEdA consiguieron una excepción para deportistas de élite, que no incluía inicialmente el motorsport. Al final lograron incluirme para tener permiso para entrar en EE UU y el sábado pasado logré entrar. Al menos sabemos que vamos a hacer la primera carrera", cuenta Palou a Motorsport.com.

Al joven catalán le pilló el inicio de las medidas de cuarentena en Costa Rica, y tuvo que hacer encaje de bolillos para poder volver a España. Ahora, para regresar a EE UU, le ha pasado lo mismo y ha tenido que pasar 10 días en un hotel de México antes de volar al país vecino.

"Estuve en un hotel en México, ahí no imponían cuarentena por viajar de Europa a México, aunque están bastante mal. Estuve 10 días entrenando, manteniéndome a salvo, porque antes de ir compré todos los geles y mascarillas que encontré", cuenta.

“La preparación ha sido muy difícil porque no podía salir a la calle, no podía correr. Vivo en un piso [en España] y no tenía jardín, ni bicicleta. Al final, gracias a unos amigos pude montarme un rodillo y mantenerme un poco activo con eso y unos TRX y demás. Luego salí a correr cuando nos dejaron y en México sí pude meter más caña. Creo que estamos listos ya, pero esta semana nos vendrá bien para acabar de dar ese último empujón que luego se nota en carrera".

Palou tiene claro que su debut va a ser complicado, no solo por la falta de rodaje, sino también porque será en un óvalo, donde nunca antes ha competido.

“Va a ser jodido, no hay otra manera de explicarlo, porque difícil era antes, siendo rookie y el único de toda la parrilla que nunca ha corrido en un oval. Pero lo es más aún si te han quitado todos los test que tenías que hacer, si tienes que debutar en el oval más difícil tres meses después de todo esto. Es un evento todo en un día, de noche... Es como si lo hubieran elegido aposta", asegura.

El baremo de actividad en pista de Palou en la IndyCar se reduce a seis horas en el Circuito de las Américas de Austin, a una jornada de pruebas en el óvalo de Texas y otra de test privados en Sebring. Sin contar el test que hizo en julio de 2019 con el coche sin el aeroscreen.

“Teniendo en cuenta eso, que solo he hecho medio día en óvalo y un día con el IndyCar va a ser jodido, pero hay que tomárselo como prueba de experiencia, para aprender qué es estar con otros 25 coches más en un óvalo, qué es hacer cinco pitstops en una carrera en vez de uno. Tengo muchísimas ganas y a intentar terminar la carrera, y, si se puede, iremos a por un buen resultado, que tenemos un buen coche. Luego tendremos más tiempo para preparar mejor las siguientes”.

En la voz de Palou se destila ilusión, confianza en sí mismo y ganas de demostrar, ahora al otro lado del Atlántico, que ha nacido para estar subido a un coche de carreras, no importa si es a lo largo y ancho de Europa, en el Lejano Oriente o en las Américas.

