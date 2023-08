Chip Ganassi responde duramente a McLaren tras el caso Palou

Chip Ganassi Racing ha devuelto el golpe a sus rivales de IndyCar después del caso Alex Palou, y afirman que el anuncio de que el español rompió su acuerdo contractual es "inexacto y erróneo". El equipo respondió a lo que se publicó durante la mañana de que McLaren reveló que el barcelonés no tenía la intención de "cumplir con sus obligaciones contractuales para correr" con ellos en el campeonato 2024 y más allá.

¿Qué ha pasado con Alex Palou?: Alex Palou rompe con McLaren

Después de eso, el ahora antiguo grupo de gestión del piloto, Monaco Increase Management, declaró que estaban "amargamente decepcionados al enterarse de la decisión de Alex Palou de romper un acuerdo existente con McLaren para 2024 y años posteriores".

En respuesta a eso, Ganassi hizo un comunicado criticando la gestión del equipo británico por "hacerse la víctima" y aseguraron que fue algo "inexacto y erróneo" sobre la situación: "Cualquiera que me conozca sabe que no tengo por costumbre hacer comentarios sobre situaciones contractuales. En consecuencia, he estado callado desde el primer día de esta historia, pero ahora siento que debo responder".

"Crecí respetando al equipo McLaren y su éxito. La nueva dirección no recibe mi mismo respeto", dijo. "Alex Palou ha sido parte de nuestro equipo y bajo contrato desde la temporada 2021. Es la interferencia de ese acuerdo por parte de McLaren lo que inició ese proceso e irónicamente, ahora se hacen las víctimas".

"En pocas palabras, la posición de McLaren IndyCar con respecto a nuestro piloto es inexacta y errónea", él sigue bajo cotrato con CGR [Chip Ganassi Racing]", indicaba el comunicado del conjunto estadounidense.

Esto es lo último de una saga que sigue a una prolongada batalla legal sobre sus servicios para 2023, durante la cual Ganassi presentó una demanda contra su propio piloto después de que firmara un acuerdo con McLaren el verano pasado. Una medida legal hizo que se quedara con ellos para el siguiente curso, en el que parece que conseguirá su segundo título en el campeonato, pero que le permitió pilotar varias veces un monoplaza de Fórmula 1 y debutar en una sesión de entrenamientos libres.

Hasta ahora, parecía que se uniría a Arrow McLaren para 2024, y fue parte del programa de pruebas de los de Woking en el Gran Circo junto con Patricio O'Ward, pero todo eso quedará en nada después de toda la disputa contractual.

