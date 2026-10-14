IndyCar
Alex Palou probará un Indy NXT en Indianápolis para ayudar a Chip Ganassi
El cinco veces campeón de la IndyCar se pondrá al volante de un monoplaza de la categoría de desarrollo este viernes para ayudar a su equipo a mejorar el rendimiento del coche en el circuito rutero de Indianápolis.
Joey Barnes
Editado: 14 oct 2026, 17:26
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Alex Palou, Chip Ganassi Racing
Foto de: Penske Entertainment
El cinco veces campeón de la IndyCar, Alex Palou, dejará aparcado este fin de semana su habitual monoplaza ganador para participar en los test Chris Griffis Memorial, que se celebrarán el viernes 16 de octubre en el circuito rutero del Indianapolis Motor Speedway.
Palou se pondrá al volante del coche #11 de Chip Ganassi Racing en la Indy NXT y aportará toda su experiencia para ayudar al equipo a evaluar y desarrollar el rendimiento del monoplaza. Sin embargo, según el propio piloto español, pasar de un IndyCar de primer nivel a un coche de la categoría de formación supone un desafío particular.
"Será complicado", reconoció Palou. "Quiero decir, siempre es muy difícil pasar de un coche que tiene más carga aerodinámica, frenos de carbono y todo eso a otro que es un poco más pequeño, tiene menos carga aerodinámica, menos potencia y no ofrece tanto rendimiento".
Aunque necesitará algo de tiempo para adaptarse a las diferencias, Palou, que será considerado un debutante a efectos de estos test de Indy NXT, destacó que conocer bien el trazado rutero de Indianápolis le permitirá partir con cierta ventaja.
"Tengo ganas de ayudar al equipo a comprobar qué sensaciones transmite ese coche", explicó. "Pero al menos conozco el circuito, así que eso facilitará las cosas. Y sí, tengo muchas ganas de descubrir de qué es capaz el coche y de ayudar al equipo todo lo que pueda".
Al comparar el monoplaza con los que pilotó en las primeras etapas de su trayectoria deportiva, el español espera necesitar un breve periodo de adaptación para volver a familiarizarse con una categoría más parecida a las fórmulas de promoción en las que compitió durante su juventud.
"Probablemente sea parecido a la F3 actual, que piloté hace ya casi ocho o diez años", comentó. "Así que sí, necesitaré un poco de tiempo para acostumbrarme. Sé que no estaré al cien por cien, pero creo que tampoco hace falta. Lo bueno es que no estamos compitiendo. Solo estamos haciendo pruebas e intentando aprender todo lo posible".
Aunque su amplia experiencia en la élite del automovilismo le proporciona una valiosa base de conocimientos, Palou reconoció que algunos de los hábitos adquiridos al volante de un IndyCar podrían obligarle a realizar un esfuerzo consciente para cambiar su forma de pilotar.
"Creo que la experiencia, sin duda, puede ayudar", afirmó Palou. "Pero, al mismo tiempo, hay muchas cosas que hago con el coche actual, como la manera de frenar o de sentir el monoplaza, que seguramente son completamente diferentes en un Indy NXT".
Una intensa jornada de pruebas y acceso para los aficionados
Palou será el principal protagonista de una intensa jornada de test para el equipo, que contará con una amplia alineación de pilotos. Alessandro de Tullio, ganador de carreras en Indy NXT y autor de siete poles, que compitió con AJ Foyt Racing durante la pasada temporada, participará en las pruebas junto a Alexander Korieba y Frankie Mossman.
Por su parte, está previsto que Carson Etter regrese al coche #11 una vez se haya recuperado completamente de la operación de hombro a la que se sometió en septiembre.
Para los aficionados que quieran seguir la actividad en pista, el Indianapolis Motor Speedway ha confirmado que las zonas elevadas destinadas a los espectadores estarán abiertas al público durante la jornada del viernes.
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