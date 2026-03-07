Alex Palou afronta en Phoenix su carrera 100 en la IndyCar: sus números

Alex Palou partirá décimo este sábado en la Good Ranchers 250, la segunda cita de la temporada 2026 de la IndyCar en el óvalo de Phoenix Raceway. Y cuando vea la bandera verde alcanzará oficialmente la marca del siglo, con 100 salidas en su carrera deportiva en el campeonato.

Hasta ahora, ha sido una trayectoria notable para el español desde que llegó al principal campeonato de monoplazas de Norteamérica, en 2020. En sus primeras 99 carreras, ha acumulado 20 victorias, entre las que se incluyen las 500 millas de Indianápolis de 2025, 45 podios, 58 Top 5, 74 Top 10, 12 poles y 1788 vueltas lideradas, lo que le ha valido cuatro campeonatos de la IndyCar, incluidos los tres últimos de manera consecutiva.

Tras una temporada de novato con Dale Coyne Racing, en la que consiguió un podio y terminar dos veces entre los diez primeros, el de Sant Antoni de Vilamajor ha sido prácticamente imparable desde que se unió a Chip Ganassi Racing (CGR) en 2021. En 85 carreras con CGR, tiene un porcentaje de victorias del 23,5 por ciento y ha quedado entre los diez primeros en 71 ocasiones (83,5 %). Además, 20 de sus victorias se han producido en 11 circuitos diferentes.

A su vez, el notable currículum del español de 28 años le ha situado en una posición privilegiada, junto a algunas de las leyendas de todos los tiempos. En los últimos 66 años, sus 20 victorias en 99 carreras le sitúan a la altura del cuatro veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, Rick Mears, mientras que sus cuatro títulos antes de su carrera número 100 igualan el dominio inicial de las leyendas A. J. Foyt y Sebastien Bourdais, que ganaron cuatro coronas consecutivos de Champ Car entre 2003 y 2007.

Pero esa no es la única similitud entre Palou y Bourdais. Cuando el barcelonés se alzó con la victoria en el Gran Premio de San Petersburgo del pasado fin de semana, se convirtió en el primer piloto desde el francés en ganar la carrera inaugural de la IndyCar dos años consecutivos, algo que el galo logró en las mismas calles de Florida en 2017 y 2018. Además, la ventaja de 12,494 segundos con la que Palou venció hace una semana también fue un récord en el circuito urbano de 14 curvas.

Palou es uno de los únicos nueve pilotos en la historia que ha conseguido al menos 20 victorias en sus primeras 100 carreras. En ese periodo, Bourdais lidera la lista, con 31 triunfos, seguido de Foyt (29) y Mario Andretti (27). Las 26 victorias de Ralph DePalma le sitúan en cuarto lugar, por delante de Tommy Milton y Earl Cooper, ambos empatados en el quinto puesto con 21 cada uno. Por su parte, Palou comparte el séptimo puesto con Mears y Tony Bettenhausen.

Sin embargo, Palou es el más joven del grupo, siendo Andretti el único otro piloto menor de 30 años (29) que ha alcanzado este hito.