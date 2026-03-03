Ir al contenido principal

Análisis
IndyCar St. Petersburg

Ganadores y perdedores de la carrera inaugural de la temporada 2026 de IndyCar

Alex Palou fue dominante en el circuito urbano temporal, logrando su 20ª victoria en la categoría.

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Foto de: Gavin Baker / Lumen via Getty Images

Ni siquiera el largo parón invernal pudo frenar el impulso de Alex Palou. El vigente y cuatro veces campeón de la IndyCar Series abrió la temporada 2026 con una victoria aplastante en las calles de St. Petersburg.

Scott McLaughlin, de Team Penske, terminó en una lejana segunda posición, por delante de Christian Lundgaard, de Arrow McLaren. Hubo momentos de intensa batalla en lo que, por lo demás, fue una carrera bastante lineal de 100 vueltas al circuito urbano temporal de 1,8 millas y 14 curvas, que contó con solo dos periodos de bandera amarilla.

Echemos un vistazo a algunos de los mayores ganadores y perdedores del Gran Premio de St. Petersburg.

GANADOR: Alex Palou no se detiene, y no parece que vaya a hacerlo

Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Foto de: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

Este era evidente. Cualquiera que lidere 59 vueltas y logre una victoria cómoda con un margen récord de 12,4948 segundos va a encabezar esta lista, y eso es exactamente lo que hizo el español el domingo. El piloto del #10 de Chip Ganassi Racing Honda partió cuarto y utilizó su ya conocida estrategia en boxes —esta vez apostando por un overcut prolongado de 38 vueltas en el primer stint— para superar a los rivales que lideraban la prueba, Scott McLaughlin y Marcus Ericsson, de Andretti Global.

A partir de ahí, simplemente se trató de controlar el ritmo, algo que Palou hizo con comodidad rumbo a su 20ª victoria en su 99ª participación en la categoría.

Mira:

PERDEDOR: Una rueda suelta arruina las opciones de victoria de Scott Dixon

 

Scott Dixon estaba listo para ser el referente de Chip Ganassi Racing, al menos hasta que las ruedas, literalmente, salieron volando. La bandera amarilla de la primera vuelta obligó al neozelandés a entrar dos veces en boxes —en las vueltas 2 y 4— para repostar. Eso le dejó en posición de escaparse hacia lo que habría sido su 60ª victoria en la categoría.

El seis veces campeón tomó el liderato en la vuelta 38 y paró en la siguiente. Al reincorporarse fue cuando todo se desmoronó: la rueda trasera derecha no quedó bien asegurada y se desprendió al aproximarse a la curva 4. Terminó en la escapatoria, mientras su rueda rodaba sin control hasta impactar contra las barreras de neumáticos. El incidente, que dejó a Dixon en la 23ª posición final, provocó la segunda bandera amarilla y elevó oficialmente a su compañero Palou al liderato.

GANADOR: Josef Newgarden remonta a través del pelotón

Josef Newgarden, Team Penske

Foto de: Gavin Baker / Lumen via Getty Images

Josef Newgarden dio la vuelta a su fin de semana con una remontada desde la 23ª hasta la séptima posición. Era el tipo de reacción que el piloto de Tennessee necesitaba desesperadamente tras varios problemas previos: una salida contra las barreras en la curva 13 durante la primera sesión de entrenamientos y una clasificación decepcionante.

En total, el piloto del #2 de Team Penske Chevrolet calificó la jornada como un "día aburrido", apoyándose en las decisiones estratégicas de su estratega de carrera —y presidente de Penske Racing— Jonathan Diuguid. Ganar 16 posiciones para terminar en el top 10 sin duda ayuda a Newgarden a llevar impulso a la siguiente cita en Phoenix Raceway, donde fue el último ganador cuando IndyCar compitió allí en 2018.

PERDEDOR: El fin de semana horrible de Will Power

Will Power, Andretti Global

Foto de: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Will Power llegaba con mucha expectación a esta nueva etapa de su carrera con Andretti Global, pero el inicio no ha podido ser más complicado. A las dificultades en el primer entrenamiento se sumó un accidente menos de tres minutos después de comenzar la segunda sesión, en la curva 10.

Las cosas parecían mejorar tras reparar su Honda #26 y quedarse a las puertas del Fast 12 en clasificación, terminando 13º. Sin embargo, todo fue efímero: el australiano, que cumplió 45 años el día de la carrera, volvió a encontrarse con la curva 10 tras 20 vueltas. Fue llevado al garaje para reparaciones extensas, regresó a pista para completar 55 vueltas y terminó 22º.

GANADOR: Dale Coyne Racing brilla bajo el sol de Florida

Dennis Hauger, Dale Coyne Racing Honda

Foto de: Penske Entertainment

El dúo formado por el debutante Dennis Hauger y el veterano Romain Grosjean completó un fin de semana notable para Dale Coyne Racing. No solo ambos pilotos entraron en el Fast Six —con Hauger logrando un tercer puesto en clasificación—, sino que transformaron esa actuación en un doble top 10 en carrera.

Tanto Grosjean, de 39 años, como Hauger, de 22, se mantuvieron regularmente en el top 10, cayendo posiciones únicamente durante las ventanas de paradas en boxes. Al final, fue el francés nacido en Suiza, Grosjean, quien lideró al equipo, cruzando meta octavo con su Honda #18, mientras que el “Norwegian Nightmare” Hauger terminó décimo con el #19.

PERDEDOR: Mick Schumacher sale mal parado

 

El esperado debut de Mick Schumacher en la principal categoría de monoplazas de Norteamérica terminó apenas segundos después de ver la bandera verde. En la aproximación a la curva 4 de la primera vuelta, el alemán de 26 años se quedó sin escapatoria cuando el choque entre Sting Ray Robb (Juncos Hollinger Racing) y Santino Ferrucci (AJ Foyt Racing) bloqueó la pista.

La colisión provocó que el Honda #47 de Rahal Letterman Lanigan Racing se subiera por detrás del Chevrolet #14 de Ferrucci. Es un resultado durísimo si se tiene en cuenta que lo que más necesita Schumacher —hijo del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Michael Schumacher— es experiencia al volante de un IndyCar.

Ahora, con un rodaje muy limitado respecto a sus rivales, la cuesta arriba es aún más pronunciada mientras se prepara para su primera carrera en óvalo este próximo fin de semana en Phoenix.

Leer también:

