Indy Lights

Alex Palou también es el más rápido con los coches de la Indy NXT

Alex Palou también lideró la tabla de tiempos en el test de Indy NXT en memoria de Chris Griffis en Indianápolis, tras subirse por primera vez a un coche de la categoría.

Joey Barnes

Publicado: 17 oct 2026, 15:06

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Alex Palou, cinco veces campeón de la IndyCar, se adentró el viernes en un terreno desconocido, pero el resultado final resultó completamente familiar. Al subirse por primera vez a un coche de Indy NXT, el español lideró un test con 22 coches, en la prueba anual Chris Griffis Memorial Test, celebrada en el circuito rutero de Indianápolis.

Al volante del coche #11 de Chip Ganassi Racing, en un día nublado y frío, el de Sant Antoni de Vilamajor marcó la vuelta más rápida de la jornada con un tiempo de 1:14.505. La prueba rinde homenaje a la memoria de Chris Griffis, antiguo director del equipo Schmidt Peterson Motorsports que falleció repentinamente en septiembre de 2011.

Para Palou, marcar el mejor tiempo fue una auténtica sorpresa, dada su total falta de experiencia previa con este tipo de monoplazas.

"Es una sensación extraña, pero me siento bien", afirmó el vigente campeón de la IndyCar. "Resulta un poco extraño ser un rookie, pero lo soy. Nunca antes me había subido a este coche, así que soy un novato. Creo que mucha gente piensa que es como en otros deportes, en los que llegas y ya muestras un nivel mucho más alto. Aquí es duro. No esperaba quedar primero".

Los principales aspirantes

Tymek Kucharczyk, al volante del HMD Motorsports #71, terminó segundo con una vuelta de 1:14,820. El piloto polaco disfrutó de una destacada temporada de debut en la Indy NXT, en la que terminó tercero en la clasificación general de 2025 con dos victorias, incluida una en el IMS y un triunfo en la última prueba de la temporada, en Laguna Seca.

Max Taylor completó el Top 3 con el coche #28 de Andretti, con un crono de 1:14,845. Kucharczyk y Taylor fueron los pilotos mejor clasificados de la general de 2026 que participaron en el ensayo del viernes, habiendo terminado Taylor cuarto en 2025 con el mismo coche.

Max García, que se convirtió en el segundo ganador más joven de la historia de la Indy NXT con su victoria del 30 de agosto en la Milla de Milwaukee, terminó cuarto con una vuelta de 1:14,944 mientras realizaba pruebas para HMD Motorsports tras haber competido para Abel Motorsports durante su temporada de debut. Jack Beeton completó el Top 5 con una vuelta de 1:14,957, tras haber competido para HMD Motorsports la temporada pasada mientras probaba el coche #29 de Andretti Global.

Una experiencia de aprendizaje única

Cuando Chip Ganassi Racing planteó la idea de una sesión de test de Indy NXT durante este 2026, Palou no dudó en aprovechar la oportunidad: "Me encanta conducir coches, cualquier tipo", afirmó el barcelonés.

"Obviamente, es un poco diferente a lo que estoy acostumbrado. Pero se aprende muchísimo. Estos chicos son muy, muy rápidos con estos coches, pero cualquier día en la pista es bueno. Obviamente, no participaría en una carrera, pero en una jornada de pruebas, sin duda alguna".

Uno de los principales puntos de referencia de Palou fue su compañero de equipo Alessandro de Tullio, cuya evolución había seguido a lo largo del año. Logró dos victorias y ocho poles durante su campaña de debut con AJ Foyt Racing, y el viernes fue su primer día de pruebas con CGR, finalizando sexto con un 1:15.000.

"Creo que tenemos una referencia increíble en nuestro equipo con de Tullio", afirmó Palou. "Ha sido muy rápido durante todo el año y lo he seguido de cerca", cerró.

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