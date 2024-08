Por qué para Palou la carrera de Gateway fue "como una victoria"

Alex Palou salió a la carrera de la IndyCar en Gateway con el objetivo de minimizar daños. Por todos es sabido que al español se le dan peor los óvalos, como es el caso del trazado de St. Louis, que los circuitos ruteros o urbanos. De hecho, aún persigue su primer triunfo en una pista ovalada. Pero este pasado fin de semana se daba la circunstancia de que el vigente campeón, además de enfrentarse a eso, tendría que remontar.

El de Sant Antoni de Vilamajor acabó la clasificación en séptima posición, pero tuvo que salir 16º en parrilla por una penalización de nueve posiciones, al montar el quinto motor en su coche #10 de Chip Ganassi Racing, uno más que los cuatro permitidos por reglamento. La situación era propicia para que sus rivales, especialmente Will Power, del Team Penske, le recortaran puntos. Pero lo cierto es que Palou salió de Gateway mejor de lo que llegó: con una gran cuarta posición y con más ventaja en la general, ahora sobre Colton Herta, cuando solamente faltan cuatro citas para que finalice la temporada 2024.

Así fue la carrera: IndyCar IndyCar St Louis: Palou remonta y mantiene el liderato del campeonato

Es por eso que, en sus declaraciones post carrera, el catalán calificó su resultado "como una victoria", una afirmación que cobra sentido viendo cómo se desarrolló la prueba. Y es que Palou evitó varias situaciones de peligro e incidentes que podrían haber acabado en cualquier momento con su actuación, un daño colateral que a él le habría costado caro en su camino al tercer entorchado.

En primera instancia, Palou evitó el incidente en el que se vieron envueltos Rinus VeeKay, Kyle Kirkwood y los dos pilotos de Juncos Hollinger Racing. Posteriormente, Felix Rosenqvist estuvo a punto de tocarle en una apurada entrada en boxes. Y finalmente, Alex también salió ileso de la mala resalida provocada por Josef Newgarden en la que uno de sus grandes rivales por el título, Will Power, acabó fuera de carrera tras tocarse con Alexander Rossi.

La pericia, la velocidad de reacción y la llamada 'suerte del campeón' salvaron al barcelonés en Gateway, algo que el propio Palou reconoció al término de la carrera. Así lo analizó el español en unas declaraciones recogidas por 'Indystar'.

"He tenido un poco de suerte esta noche", empezó diciendo Palou. "[En el último incidente, el de Power], estaba viendo lo que estaba pasando más arriba [en la parte alta del óvalo], pero no pude ir [hacia abajo] hasta la bandera verde. Estaba pendiente de los paneles [del circuito] para acelerar en cuanto se pusieran en verde. Medio segundo más lento [para reaccionar], y creo que me habría pillado el incidente".

"En un momento dado, pensábamos que podíamos [acabar] P23 sin chocar, sólo por cómo iba la estrategia. Yo diría que esto ha sido como una victoria. Obviamente, no es del todo un triunfo, pero teniendo en cuenta el día de los demás, está bien. Quieres ganar, pero no puedes hacerlo siempre", siguió.

"Hacia el final, hubo un momento de la carrera en el que éramos octavos, y era una buena posición. Intentamos ahorrar mucho combustible para hacer una parada menos que todos, pero no sé si íbamos a ganar. En el mejor de los casos, íbamos a ser terceros o cuartos, y luego las últimas banderas amarillas [nos pusieron] de nuevo en una posición sólida. Pero no teníamos neumáticos nuevos al final, no podíamos luchar realmente", finalizó Palou sobre su resumen de la carrera.

Así, a falta de cuatro carreras para que acabe el año (una en el urbano de Portland, dos en el óvalo de Milwaukee y la final en el óvalo de Nashville), Palou cuenta con 443 puntos, 59 más que Colton Herta, con 384, y 65 más que Scott Dixon, con 378. Will Power cayó a la cuarta plaza de la tabla combinada, con 377.