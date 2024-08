IndyCar St Louis: Palou remonta y mantiene el liderato del campeonato

Se trató de la quinta victoria de Josef Newgarden en el trazado de St. Louis, su segundo triunfo de la temporada 2024 de la IndyCar tras las 500 Millas de Indianápolis, y dijo: "Creo que el equipo lo necesitaba. Han hecho un gran trabajo, en el coche, han hecho una labor muy buena, me han dado coches ganadores durante todo el año, incluso después de las Indy 500 y no se han materializad, así que es bueno conseguir otro [triunfo]".

Caos en el reinicio

El piloto reflexionó sobre un reinicio tardío con menos de diez vueltas para el final, en el que un lanzamiento lento por su parte provocó que los coches se amontonaran y chocaran, incluido su compañero de equipo Will Power, que iba tercero, lo que provocó una bandera roja, y el australiano le increpó tras el accidente, aunque el estadounidense trató de defenderse: "Lo peor de todo es que el número 12 [su compañero, Will Power] no llegó a casa".

"Odio que eso sucediera al final. Lo vi en la televisión, parecía que el verde se apagó antes de que yo acelerara momentáneamente y causó un gran acordeón", explicó. "Así que, odio que eso haya pasado, eso es lo último que quieres con diez vueltas para el final, crear un lío, no estaba tratando de hacer eso, pero este equipo hizo un trabajo increíble. Tenemos coches rápidos desde el principio, estoy muy orgulloso de que el coche de PPG vuelva a Victory Lane con el equipo Chevy".

Josef Newgarden lideró 17 de las 260 vueltas, y acabó 1.7260s por delante de su compañero, Scott McLaughlin. Por su parte, Linus Lundqvist se hizo con la tercera plaza tras la batalla final con Colton Herta.

La carrera de la IndyCar 2024 en St. Louis

Scott McLaughlin se adelantó a su compañero, David Malukas, pero Colton Herta fue el primero en mover ficha tras ganar seis puestos en la primera vuelta. Will Power, que salía tercero, pasó por el interior al Honda nº 66 del Meyer Shank Racing al entrar en la primera curva para colocarse segundo, por detrás del líder y compañero de equipo en Team Penske.

David Malukas respondió en la octava vuelta con un adelantamiento por el interior a Will Power al salir de la cuarta curva. En el giro siguiente, Ed Carpenter y Katherine Legge tuvieron un encontronazo, y la piloto tuvo que retirarse en lo que fue el primer abandono de la carrera.

En el reinicio de la vuelta 14, Scott McLaughlin volvió a escaparse, pero perdió el liderato en favor de David Malukas poco después, mientras que Will Power le volvió a pasar. No obstante, un momento después salió una bandera amarilla por el incidente con Rinus VeeKay, lo que involucró a varios monoplazas, como Romain Grosjean y Conor Daly, con este último con graves daños.

Kyle Kirkwood también sufrió daños y tuvo que pasar por boxes, y regresó a la pista con 31 vueltas perdidas, mientras que David Malukas lideró la carrera, aunque cedió la cabeza en favor de Will Power en la tercera curva. La combinación de una salida buena y el caution llevó a Colton Herta hasta la novena posición.

Pato O'Ward, que rodaba quinto, avisó por radio de un posible problema en el motor, y optó por entrar en boxes en la vuelta siguiente, con lo que se retiró, mientras que el Andretti Global Honda nº 28 de Marcus Ericsson avanzó hasta la quinta posición tras el contratiempo del mexicano.

Power controla la carrera

En la vuelta 50, Will Power conseguía una ventaja de 0.757s sobre David Malukas, mientras Scott McLaughlin seguía tercero. Las paradas en boxes comenzaron en la vuelta 60, cuando el líder del campeonato, Alex Palou, entró desde la décima posición, junto con Colton Herta, David Malukas y Felix Rosenqvist, aunque Will Power y Josef Newgarden no tardaron mucho.

El ciclo de paradas impulsó a Nolan Siegel al liderato de forma temporal antes de entrar en boxes y dejar paso a su compañero de equipo, Alexander Rossi, mientras que Linus Lundqvist también se colocó en cabeza antes de pasar a Graham Rahal. Sin embargo, Will Power retomó el liderato una vez que Graham Rahal entró en el pitlane, con Davod Malukas a pocas décimas en la vuelta 80, y el caution llegó en la vuelta 86 después de que Kyffin Simpson derrapara en la cuarta curva.

Mientras los boxes estaban abiertos, Marcus Ericsson entró desde la quinta posición, junto con Scott Dixon, y David Malukas, que seguía segundo, comenzó a reportar un problema con el embrague mientras corría bajo el caution. Will Power fue capaz de hacer un buen reinicio en la vuelta 97 después de que David Malukas hiciera un trompo al salir de la cuarta curva.

En una batalla entre los que entraron en boxes, Marcus Ericsson fue capaz de pasar a Scott Dixon con un adelantamiento por el exterior en la segunda curva para ponerse 13º, y luego pasó a Nolan Siegel para escalar una plaza más. El sueco continuó su marcha hacia arriba tras pasar a Sting Ray Robb en la vuelta 105.

La ventaja de Will Power se amplió a casi un segundo y medio en la vuelta 110 sobre Scott McLaughlin, que se puso segundo, mientras David Malukas caía a la tercera plaza. La segunda ronda de paradas en boxes comenzó en el giro 119, con el joven siendo de los primeros en entrar, junto con Colton Herta, mientras que Will Power entró en la vuelta 120.

Alexander Rossi se puso en cabeza, mientras que Marcus Ericsson, que se esperaba que solo tuviera que parar dos veces más, ascendió a la tercera posición tras dejar paso de nuevo a Robb, que se puso segundo. Marcus Ericsson asumió el liderato en la vuelta 127, después de que ambos entraran en el pitlane, con Scott Dixon y Nolan Siegel saltando a la segunda y tercera posición, respectivamente.

Scott Dixon se puso en cabeza mientras Marcus Ericsson caía a la tercera plaza en la aproximación a la vuelta 140. El sueco se desvaneció hasta el quinto lugar momentos después en un intento desesperado por alcanzar su objetivo con el combustible. Linnus Lundqvist y Santino Ferrucci, que también seguían la misma estrategia en boxes que Scott Dixon, Nolan Siegel y Marcus Ericsson, se colocaron tercero y cuarto.

Scott McLaughlin, Team Penske Chevrolet lidera en la salida Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images

Nolan Siegel le arrebató el liderato a Scott Dixon en la vuelta 145. Él, junto con el resto de los cuatro primeros, entró en boxes tres giros después, dando el liderato a Marcus Ericsson, que entró más tarde. El sueco tardó más segundos de lo esperado, mientras que el novato recibió un drive through tras bloquear los neumáticos traseros y exceder la velocidad en el pitlane. Santino Ferrucci también recibió el mismo castigo, mientras que Marcus Ericsson regresó después de un problema.

La carrera se reanudó con Will Power con una ventaja de 1.276s sobre Scott McLaughlin en la vuelta 155. Las paradas en boxes para David Malukas, Colton Herta y otros comenzaron en la vuelta 169, aunque el líder esperó un poco para ceder la cabeza, mientras Alexander Rossi ascendía a la segunda posición. El estadounidense entró el giro 171, junto con Scott McLaughlin.

Durante del ciclo de paradas, Scott McLaughlin fue capaz de avanzar, mientras que Will Power cayó al cuarto lugar, pero después los Penske pudieron ponerse al frente. Las esperanzas de Scott Dixon se desbarataron después de tener que entrar en boxes por un problema, y en la vuelta 196 apareció una bandera amarilla, con Josef Newgarden presionando a Scott McLaughlin por el liderato.

Scott McLaughlin entró en la vuelta 200, junto con su rival, mientras que Will Power asumió la cabeza tras optar por quedarse fuera. El nuevo orden de carrera ponía al australiano en el liderato, seguido de David Malukas, con Scott McLaughlin y Josef Newgarden tercero y cuarto.

Un final desgarrador para David Malukas

Will Power lideró la carrera hasta la bandera verde en la vuelta 207. David Malukas entró en boxes desde la segunda posición en el giro 218, y su rival lo hizo en la vuelta siguiente, mientras que Scott McLaughlin heredó el liderato, con Josef Newgarden segundo y Alexander Rossi tercero.

Alex Palou, que rodaba sexto y con un ritmo más bajo para no tener que volver a entrar en boxes, se quedó a una vuelta de Scott McLaughlin, quien superó a Colton Herta a 27 giros del final, dejando a tres coches en cabeza. La bandera amarilla regresó por una batalla entre David Malukas y Will Power que dejó al primero en el muro de la segunda curva.

La bandera amarilla permitió a Scott McLaughlin y Josef Newgarden entrar en boxes a 18 vueltas del final, ambos con neumáticos nuevos. Josef Newgarden salió por delante después de una parada en boxes de cinco segundos, y terminó haciéndose con el liderato, con Scott McLaughlin segundo y Colton Herta tercero, mientras que Will Power se mantuvo cuarto.

Apareció una bandera roja a nueve giros del final tras un toque en cadena en el que varios abandonaron, incluido un enfadado Will Power, que saludó con el dedo corazón a Josef Newgarden mientras escoltaba a los pilotos al pitlane. Después de una extensa limpieza, la pausa permitió que volvieran a competir, con Josef Newgarden al frente, en donde se mantuvo para ganar la carrera, con Scott McLaughlin en la segunda posición, mientras que Linus Lundqvist fue tercero, seguido por Colton Herta y Alex Palou.

