Lamborghini ficha al exdirectivo de Ferrari Andrea Reggiani

Se ha anunciado que Andrea Reggiani se incorporará a Lamborghini como responsable de deportes de motor tras haber trabajado en Ferrari y Dallara.

El ingeniero suizo-italiano ha sido contratado para sustituir a Maurizio Leschiutta, quien abandonó la marca del Grupo Volkswagen a finales de diciembre tras solo un año en el cargo.

Tras la salida de Leschiutta, el director técnico de Lamborghini, Rouven Mohr, había estado supervisando la división de automovilismo de la empresa de forma interina.

Reggiani aporta una gran experiencia en los ámbitos de la automoción y el automovilismo, tras haber trabajado para algunas de las empresas más importantes de Italia.

Se incorporó a Ferrari en 2008, inicialmente en un puesto de marketing en Asia y China, antes de ascender a director de Corse Clienti en la región de Asia-Pacífico.

En 2014, asumió la dirección general del exclusivo programa, que permite a los clientes conducir los legendarios coches de Fórmula 1 de Ferrari y otros modelos clásicos de Maranello.

Posteriormente, pasó a ser director de automovilismo de Ferrari North America, donde fue responsable, entre otras cosas, de la serie monomarca Ferrari Challenge.

En 2018, se incorporó al renombrado fabricante de automóviles Dallara, donde ocupó el cargo de director comercial del proyecto Stradale, el primer vehículo de la empresa homologado para carretera.

"Es un verdadero honor incorporarme a Lamborghini como director de Motorsport", afirmó. "Estoy profundamente agradecido por la confianza depositada en mí y orgulloso de unirme a una empresa con un legado tan extraordinario y que representa la pasión, el rendimiento y la innovación audaz al más alto nivel".

"Junto con las personas de gran talento que hacen de Lamborghini una marca única, espero poder aprovechar esta sólida base y contribuir a escribir el próximo capítulo de nuestra historia en las carreras, luchando por alcanzar nuevos hitos que entusiasmen a nuestros clientes, socios y aficionados de todo el mundo".

Lamborghini Temerario GT3 Foto: Lamborghini Squadra Corse

Reggiani se une a Lamborghini en un momento de cambios significativos en la empresa. Aparte del breve paso de Leschiutta como responsable de competición, la empresa también va a perder al director de desarrollo de competición, Stefan Gugger, a finales de abril. Gugger fue el responsable del desarrollo del Temerario GT3, que debutará el sábado en las 12 Horas de Sebring de la IMSA.

Además, Mohr se incorporó a Audi como miembro del consejo de administración y director técnico a principios de marzo, y dejará su cargo en Lamborghini una vez que se encuentre un sucesor.

En los últimos años, el fabricante italiano también se ha separado de su veterano director de competición, Leonardo Galante, y del responsable de deportes de motor, Giorgio Sanna.

Reggiani se encargará ahora de dirigir el nuevo programa Temerario GT3 de Lamborghini, así como de liderar el desarrollo del coche Temerario Super Trofeo, que entrará en servicio en 2027.

La serie monomarca Super Trofeo, que se lleva a cabo en Europa, Asia y Norteamérica, se considera la gallina de los huevos de oro de la división de automovilismo de Lamborghini.