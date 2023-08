Vídeo: la película 'Ferrari', con Adam Driver, ya tiene tráiler

Una de las películas más esperadas en el mundo del cine, y también por los aficionados del motorsport y el automovilismo, es 'Ferrari', la cinta sobre el Commendatore, Enzo Ferrari, donde estará representado por Adam Driver. El actor estadounidense estará acompañado por otras grandes estrellas, como la española Penélope Cruz, Shailene Woodley o Patrick Dempsey, entre otras.

La obra, que supondrá el regreso de Michael Mann al cine tras casi 10 años (director de 'El Último Mohicano', de 1992, 'Heat', de 1995, o 'Collateral', de 2004) se estrenará en cines en la próxima Navidad, y este miércoles ya se ha hecho público su primer tráiler, donde se empieza a observar cómo será el estilo.

Ya se conocen algunos detalles de la historia de 'Ferrari', rodada en varios paisajes naturales de Italia. Ambientada en 1957, narra la crisis a la que se enfrentan tanto Enzo como su esposa Laura, representada por Penélope Cruz, en la empresa y personalmente en su matrimonio, tocado por el fallecimiento de su hijo.

En una etapa tan complicada, el máximo responsable de la marca italiana tomará una serie de decisiones difíciles y le dará especial relevancia a una carrera, la Mille Miglia, la mítica carrera a lo largo del país transalpino en la que falleció en esa edición el español Alfonso de Portago, pionero de nuestro país en el deporte de las cuatro ruedas y en la Fórmula 1.

La película, de 130 minutos de duración y basada en el libro 'Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine' de Brock Yates, irá antes de su estreno en todo el mundo a uno de los Festivales de cine más famosos del panorama internacional, la 'Biennale' de Venecia, que celebra su edición número 80 desde este 30 de agosto hasta el 9 de septiembre de 2023.

Entrará en la competición oficial con otras películas que han destacado en los últimos meses, como 'Maestro', de Bradley Cooper, 'The Killer', de David Fincher, o 'Poor Things', de Yorgos Lanthimos, y tratará de hacerse un hueco entre las películas relacionadas con el motorsport más famosas de los últimos años como 'Ford vs Ferrari', del pasado 2019 sobre las 24 Horas de Le Mans de 1966, o 'Rush', de 2013, sobre la rivalidad entre James Hunt y Niki Lauda por el Mundial de F1 de 1976.