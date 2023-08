El incesante interés del gigante tecnológico japonés para convertir sus franquicias de PlayStation en programas de televisión y películas no para. Tras la adaptación de 'The Last of Us' de HBO y la de 'Uncharted', no llegan 'God of War' ni 'Horizon', sino, sorprendentemente, la película de 'Gran Turismo'.

Dirigida por Neill Blomkamp [District 9], no se trata de escanear pistas con láser ni de grabar los bramidos del V10 de un Lamborghini Huracán, aunque un documental al estilo Netflix no estaría mal. En su lugar, consiste en demostrar que los jugadores de videojuegos tienen talento suficiente para convertirse en pilotos de automovilismo. El largometraje se basa en la historia real del aspirante a piloto de carreras Jann Mardenborough, interpretado por Archie Madekwe [Midsommar] quien, en 2011, ganó la competición de GT Academy, que llevó a los pilotos de Gran Turismo de sus sofás al equipo Nissan del mundo real.

"Estos son los pilotos de simulación más rápidos del mundo", entona el engreído personaje de Orlando Bloom [Piratas del Caribe], Danny Moore, a quien se atribuye la creación de la obra. Una vez que el fabricante está de acuerdo con la idea, intenta convencer al antiguo piloto y actual mecánico Jack Salter, interpretado por David Harbour [Stranger Things], para que se una al proyecto.

"De verdad crees que vas a coger a un niño que juega a videojuegos en su habitación y atarlo a un cohete a 300 km/h, lo hará pedazos", advierte Salter. Sin embargo, harto de supervisar a millonarios sin talento, como Nicholas Capa, del equipo Capa Racing, se apunta. Su tarea consiste en entrenar a los aspirantes a futuros Tom Kristensen y ayudarles a elegir un ganador, antes de guiarles a través de la complicada industria del automovilismo.

Mardenborough es el principal foco de atención, el valiente adolescente que escucha los dulces tonos del saxofonista Kenny G y de Enya antes de la carrera, uno de los pocos momentos de humor. El desarrollo de los personajes, ya se trate de padres preocupados o de intereses amorosos, se ven interrumpidos a menudo por alguien que se esfuerza por explicar la importancia de la conducción de los coches en pista o por primeros planos de palancas de cambio o árboles de levas.

Los temas más complejos se tratan con irreverencia y, en el último tercio, la justificación para volver a correr tras un incidente angustioso es más débil que un tubo de escape oxidado. "Esto no es un juego, es la realidad", dice Slater. Sí, soy consciente, gracias.

Aun así, la sensación de velocidad y los ángulos de cámara propios de un videojuego son cautivadores. Mauro Calo [Top Gear] participó en la conducción, y se nota, puesto que los coches giran de lado con un estilo espectacular. Un grupo de Nissan GT-R se muestra separado por apenas centímetros mientras que va a 240 km/h, casi se siente el aire que generan. Madekwe transmite muy bien a alguien con determinación, al principio un poco fuera de sí, de una forma creíble. No es una interpretación tan visceral como la de las escenas de los cazas de 'Top Gun: Maverick', pero rara vez da la sensación de que el protagonista no esté conduciendo.

Hay una serie de guiños muy buenos a la franquicia de videojuegos, ya sea con personajes que ven a creadores de contenido de Gran Turismo, como Super GT, en YouTube, o con pantallas y ruidos de menú directamente de Polyphony Digital. El modo en que se utiliza la creación CGI de un coche alrededor de las plataformas de simulación es una inteligente metáfora de la seriedad con la que algunos pilotos virtuales se toman los esports y, sorprendentemente para Hollywood, se utiliza la terminología correcta sin menospreciar el género.

Volvamos a la historia y, aunque Harbour se esfuerza, el guión con el que trabaja es repetitivo. "He hecho esto [la pista] mil veces", argumenta Mardenborough. "Pero no en la realidad", responde Salter. Vale, ya lo entendemos.

Los términos "hermano" y "colega" se utilizan sin convicción, y la batalla contra el antagonista, Capa, no golpea con fuerza, puesto que el rival en pista solo tiene una pequeña escena que lo hace antipático. Películas recientes de éxito sobre automovilismo, 'Rush' y Ford vs. Ferrari [Le Mans '66], giran en torno a un choque de personalidades, pero esta película no desarrolla lo suficiente a los rivales en pista fuera del circuito y le resta impacto final.

Al igual que el largometraje biográfico de Niki Lauda y James Hunt, que utilizó Brand Hatch bastante, e incluso a veces al revés, los verdaderos aficionados al automovilismo notarán el uso excesivo de Hungaroring aquí, aunque quizá la mayoría de los espectadores no lo noten.

La película no profundiza en la relación entre padres e hijos cuando se esfuerzan por alcanzar sus sueños, ni explora las presiones que las expectativas ejercen sobre las mentes jóvenes. El único mensaje que se extrae de una escena de un accidente en Nurburgring es que el automovilismo es peligroso, lo cual no es nada innovador.

"Todo esto es una extravagancia de marketing", proclama Moore. A veces es difícil saber si se refiere al programa GT Academy o a la propia película.

Un personaje central simpático y escenas de carreras pasionales se mezclan con una simplificación excesiva y un reparto secundario poco esencial. Sin embargo, ilumina las posibilidades de la simulación de carreras, lo que a su vez inspira a una nueva generación de aspirantes a pilotos.

Gran Turismo llegará a los cines el 11 de agosto de 2023 en España, aunque a partir del 9 y 10 del mismo mes ya estará en otros países europeos. En Estados Unidos habrá que esperar hasta el día 25 de agosto.

