Crónica de test

Fórmula E

Citroën lidera la primera sesión oficial de los Gen4 de Fórmula E

Jean-Eric Vergne fue el más rápido en la sesión matinal de la Fórmula E en la primera jornada de los test de pretemporada 2027 en el Jarama, con el estreno oficial de los Gen4.

Jose Carlos de Celis

Editado: 16 nov 2026, 14:42

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Jean-Eric Vergne, Citroen Racing

Foto de: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

La Fórmula E ha dado hoy el pistoletazo de salida a una nueva era, la de sus todopoderosos Gen4, con los que afronta esta semana su pretemporada en el Circuito del Jarama. Y en la sesión matinal, en la primera mañana (la llamada Sesión 1), Jean-Eric Vergne ha dado a Citroen el liderato con una marca de 1:25.004.

Apunta:

Fue una mañana con algún que otro contratiempo, como el problema con las comunicaciones por radio que hizo detener el test con bandera roja al poco de empezar y obligó a los pilotos a regresar a boxes durante casi una hora mientras lo arreglaban.

No fue la única interrupción de una mañana que tuvo hasta cinco banderas rojas. La segunda la provocó el campeón de 2025, Oliver Rowland, cuyo Nissan con decoración provisional se detuvo en la curva 8, antes de poder reanudar la marcha. Su compañero Zane Maloney también había tenido algún problema, pero finalmente podría acabar en la cuarta plaza, mostrando que el coche del fabricante japonés tiene margen.

Mitch Evans, con el Opel fue el primer piloto en bajar del 1:27, en un momento en el que habían salido todos los coches a pista pero menos de dos tercios de la parrilla habían marcado vuelta cronometrada. La siguiente interrupción llegó cuando el novato Robert Shwartzman, se quedó al final de la calle de boxes con el Lola.

Opel continuó mostrando músculo con Théo Pourchaire deteniendo el cronómetro en 1:25.943, cuatro décimas por delante de Maximilian Gunther. Vergne empezaba a dar pistas de una buena jornada para Stellantis cuando marcó un 1:25.279, con Stoffel Vandoorne, el excampeón que regresa ahora con Jaguar, detrás, ambos por delante de Pourchaire.

Con el otro Jaguar, Antonio Felix da Costa también mejoró, aunque por detrás de Vandoorne, y Vergne subió aún más el listón con un 1:25.004 que ya nadie superaría durante la mañana. Evans subió al segundo lugar antes de provocar una bandera roja al salirse en la curva 11, y la quinta y definitiva bandera roja la provocó Taylor Barnard en la primera curva, quedándose en la grava.

Barnard fue uno de los protagonistas de la jornada, ya que firmó un contrato con Fortescue, que se ha quedado con la estructura de DS Penske, pero parece haberlo roto y está disputando estos test con Fusion, el equipo cliente de Porsche.

Detrás de Vergne, Evans, Vandoorne y Maloney estuvo el español Pepe Martí, que tardó en marcar su primer tiempo, apareciendo sin registro durante gran parte de la mañana, pero luego se coló en el top 5 con el CUPRA Kiro.

El otro Citroen, el de Nick Cassidy, fue sexto, a más de medio segundo de su compañero. Antonio Felix da Costa terminó la primera mañana séptimo, con Theo Pourchaire octavo, cerrando el top 10 el debutante Zak O'Sullivan con el Envision y Felipe Drugovich con el Mahindra.

Resulta complicado comparar el rendimiento de los Gen4 en el Jarama respecto a los Gen3 Evo ya que el ePrix de Madrid del pasado marzo fue en un fin de semana de frío y lluvia. Ahí, la mejor vuelta fue un 1:29.403 en la FP1, mientras que en los test del Jarama de noviembre de 2024 la mejor marca fue el 1:27.461 de Mitch Evans con el Jaguar.

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