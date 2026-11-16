Fórmula E

La original decoración de Nissan en Fórmula E anunciando el día grande

Nissan ha sorprendido en el inicio de los test de Fórmula E con una decoración provisional revelando la fecha del NISMO Festival donde se revelará su diseño definitivo.

Jose Carlos de Celis

Editado: 16 nov 2026, 11:04

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Decoración provisional de Nissan Formula E Team GEN4

Foto de: Nissan

Arrancan los test de pretemporada de Fórmula E en el Circuito del Jarama, donde el equipo Nissan ha sorprendido con una decoración provisional cargada de ingenio que genera una gran expectación, ya que revela la fecha del NISMO Festival donde miles de aficionados podrán descubrir, entre otras muchas cosas, la decoración definitiva para la temporada 2027 en el Fuji International Speedway.

Mira después:

Mientras la mayoría de equipos de Fórmula E utilizaron la pasada semana para revelar el aspecto de sus monoplazas para el nuevo curso y otros lo hicieron el domingo, a pocas horas de salir a pista en Madrid, todas las miradas de centraron en el box del equipo del fabricante nipón. Pero en lugar de aparecer un diseño Nissan, el Gen4 de Oliver Rowland y su nuevo piloto Zane Maloney sorprendió a todos.

El Gen4 de Nissan lucirá esta semana con una decoración en negro, que da "error". Con el clásico código 404 cuando un archivo no carga, en los pontones aparece en grande un "Error 404 Livery Not Found" (Decoración no encontrada), y se emplaza a recargar la pantalla para descubrir el diseño final en el NISMO Festival, con el mensaje "Refresh Screen 6.12.2026 @Nismo Festival".

Decoración provisional de Nissan Formula E Team GEN4

Foto de: Nissan

Así, habrá que esperar hasta el domingo 6 de diciembre para conocer cómo será definitivamente el Gen4 de Nissan, con el que el equipo aspira a recuperar la gloria que alcanzaron en 2025 con el mundial de Rowland y que no pudiero replicar el pasado curso, cuando el inglés fue cuarto.

La escudería no ha querido dar pistas de cómo será el diseño final del Gen4, pero se espera que mantenga su referencia a la cultura japonesa, como ha sido durante la Gen3, cuando la flor de cerezo acompañaba al blanco y al rojo de Nissan recorriendo todo el monoplaza.

Decoración provisional de Nissan Formula E Team GEN4

Foto de: Nissan

Para la temporada 2027, Nissan ha renovado su alineación con la salida de Norman Nato y la llegada de Zane Maloney, y después de un 2026 sin equipos cliente tras la salida de McLaren, contarán con Andretti, que también usará su tren motriz.

Como piloto reserva y de desarrollo mantendrán a Sam Bird y también seguirá con ellos Abbi Pulling como su piloto rookie y de simulador.

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