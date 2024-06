Fórmula E: Porsche pierde el recurso por la descalificación de Da Costa en Misano

El Tribunal Internacional de Apelación ha confirmado la decisión de los comisarios de descalificar a Antonio Felix da Costa del E-Prix de Misano, lo que significa que pierde la victoria que consiguió en la prueba de la Fórmula E.

El piloto portugués consiguió su primer triunfo de la temporada 2024 en la visita inaugural del campeonato eléctrico al Misano World Circuit Marco Simoncelli el pasado mes de abril, pero fue despojado de él después de que se descubriera que su Porsche tenía un ajuste del amortiguador del acelerador no elegible, relacionado con un muelle instalado en su monoplaza.

Inmediatamente después de la descalificación, la marca alemana presentó un recurso de apelación, dándoles hasta 96 horas para decidir si seguían adelante con el asunto, antes de optar por llevarlo al Tribunal Internacional de Apelación, donde se celebró una vista el 7 de junio.

La fábrica teutona argumentó que la pieza en cuestión se había utilizado anteriormente en las máquinas Gen2, pero su inclusión en el "Catálogo GEN3" se eliminó cuando se introdujo el nuevo monoplaza para la campaña 2022-23. También argumentó que "nunca fue amonestado durante las verificaciones por usar el muelle [anteriormente], era imposible verificar el cumplimiento de todo el Catálogo tan pronto antes de la carrera, y el uso del muelle no le había dado ninguna ventaja deportiva", según los documentos judiciales.

No obstante, el tribunal señaló que "la obligación de respetar el reglamento técnico y la responsabilidad derivada de su incumplimiento incumben exclusivamente a los competidores".

También añadió que Porsche no había presentado "ninguna prueba de que el personal técnico de la FIA comprobara el muelle y admitiera su conformidad" tras el inicio de la temporada 2022-23, a pesar de que el equipo sí había utilizado la pieza ilegal durante el último año y medio.

En cuanto a que el muelle no ofrecía ninguna ventaja de rendimiento, se afirmó que "conforme al artículo 1.3.3 del Código, 'si se determina que un automóvil no cumple con el reglamento técnico aplicable, no será una defensa alegar que no se obtuvo ninguna ventaja de rendimiento'".

Así, se rechazó la apelación y se confirmó la decisión original de los comisarios, lo que supone que Da Costa y Porsche pierden la victoria y los 25 puntos que habrían adquirido, dejando al fabricante alemán a 73 de Jaguar en la general de equipos.

Desde la carrera de Misano, el luso ha conseguido dos victorias más esta temporada en las rondas de Berlín y Shanghai, pero está séptimo del Mundial a 83 puntos del líder, Nick Cassidy, a falta de sólo cuatro carreras, empezando por el doble E-Prix de Portland de este fin de semana.