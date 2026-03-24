Los pilotos de Fórmula E confían en el efecto de la carta a la FIA

Una bomba saltó en las redes sociales la pasada semana cuando surgió que los pilotos de Fórmula E habían escrito a Ben Sulayem, presidente de la FIA, expresando su preocupación por cómo se estaban gestionando algunas cosas en la categoría eléctrica, y sugiriendo algunos cambios.

En el ePrix de Madrid celebrado en el Circuito del Jarama, el pasado sábado, Motorsport.com preguntó a algunas de las voces de la parrilla preguntando por esa carta y por las esperanzas de que todo mejore. Los pilotos, que admiten que no querían que fuera un asunto público, aseguraron que no buscaban polémica ni señalar a la FIA, sino buscar maneras de mejorar.

"Mira, vemos cosas que se pueden mejorar, queríamos ponerlas de relieve y lo hemos hecho. Creo que ha tenido buena acogida y que promoverá algún cambio positivo", comentó el campeón Oliver Rowland, que firmó como uno de los dos representantes de los 20 pilotos de la parrilla.

El actual líder del campeonato, Pascal Wehrlein, veía muy importante mandar esa carta: "Obviamente creemos que es importante; ya sabes, evidentemente queremos colaborar con la FIA para intentar resolver algunas de las cuestiones que queremos que se solucionen".

Pascal Wehrlein, Porsche Fórmula E Foto de: Malcolm Griffiths / LAT Images via Getty Images

Por su parte, el piloto que ganó la carrera de Madrid, Antonio Felix da Costa, contestó: "Es solamente para que trabajemos mejor juntos. Y creo que vamos a hacerlo y mejorar todo".

Además de Rowland, el otro piloto representante en el remitente de la carta era uno de los más veteranos de la parrilla, Lucas di Grassi, que explicó: "Nos preguntamos cómo podíamos hablar con la FIA para cambiar algo, para mejorar la Fórmula E, que es muy específica. Esa era la esencia de la carta a la FIA".

El punto clave de la carta de los pilotos de Fórmula E a la FIA

Entre los asuntos que se mencionaban a Sulayem en esa carta, estaba el de la toma de decisiones durante los ePrix, lo que señala directamente al director de carrera de la Fórmula E, Marek Hanaczewski.

Sobre qué era lo más importante, Di Grassi continuó: "Para mí, es muy importante tener un comisario fijo, totalmente conectado. Porque la Fórmula E es muy específica en cuanto a cómo se hacen las cosas. Creo que es posible cambiar eso, porque si cambias de opinión en cada carrera, hay discrepancias. Esa es una de las cosas"

Y añadió: "Pero para cambiar esto, no hace falta cambiar la FIA. Es una decisión de muy alto nivel. Eso es lo que le preguntamos al presidente, si hay cosas que deben cambiarse en los estatutos.Y creo que existe la posibilidad de hacerlo específicamente para la Fórmula E".

Similar opinó Rowland, que dijo: "Probablemente diría que lo más importante es contar con algo más de experiencia formalmente relevante en el círculo de toma de decisiones".

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team Foto de: Jordan McKean / LAT Images via Getty Images

Por su parte, Wehrlein dijo: "Creo que todos los puntos son igual de importantes, ¿no? No hay nada específico, es solo que teníamos algunas cosas que, en conjunto, los 20 pilotos queríamos que se aclararan o que quizá se cambiara el enfoque de la FIA en lo que respecta a, ya sabes, algunas de las decisiones que se están tomando y cosas relacionadas con la gestión de la carrera".

Confianza en que las cosas mejoren

Los pilotos ahora quieren esperar y ver, pero revelan que se han iniciado las primeras conversaciones y que, de hecho, que la FIA haya accedido a escucharles, ya es una buena señal de que se encontrará alguna solución.

"Aún está por ver, así que ya veremos", declaró Wehrlein. "Creo que nos han escuchado y ahora veremos. Todos estamos aquí por lo mismo, así que creo que solo irá en la dirección correcta. Pero sí, ya veremos.

Aún no sé exactamente cómo van a reaccionar".

Rowland completó: "Eso depende de ellos. Pero bueno, sin duda han iniciado un diálogo, lo cual es positivo, así que eso espero".

Las respuestas más curiosas sobre la carta de la FIA

En el encuentro con los pilotos en el Jarama, hubo dos respuestas que llamaron más la atención. Por un lado, Jean-Eric Vergne dedicó a esta web nada menos que tres "No comment" ante las diferentes preguntas que se le hicieron sobre este asunto.

Por otro, Taylor Barnard, de los más jóvenes de la parrilla y que está en solo su segundo año en el campeonato, reveló: "Fui el último piloto en recibir la carta".

Taylor Barnard, DS Penske Foto de: Jordan McKean / LAT Images via Getty Images

Ante la incredulidad de esa respuesta, insistó: "Sí, fui el último. Tenía a 19 pilotos mirándome como preguntándose: '¿Firmas o no?'. Y yo '¿Qué?' Firmé porque sé que algunos pilotos querían enviar un mensaje, lo cual me parece bien. Coincido en que ha habido cierta inconsistencia, y eso es lo que más nos preocupa. Supongo que no era la intención de los pilotos que se hiciera público, pero al final sucedió.

"Pero, para ser sincero, no soy yo quien impulsó ese mensaje, así que no tengo mucho que decir".