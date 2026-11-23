WEC

Stellantis retira a Peugeot del WEC y sacará a Citroen y Opel en Fórmula E tras 2027

Stellantis ha confirmado su reestructuración, cerrando el programa de Peugeot en el WEC y dando solo un año más a Citroen y Opel en la Fórmula E.

Jose Carlos de Celis

Editado: 23 nov 2026, 14:51

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#93 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy

Foto de: Nikolaz Godet / Motorsport.com

Stellantis ha decidido retirar a Peugeot del Mundial de Resistencia (WEC) y de las 24 Horas de Le Mans, cerrando el programa Hypercar con efecto inmediato.

Así lo ha confirmado el grupo este lunes, cuando se han revelado los planes después de los rumores surgidos a finales de la semana pasada en medios franceses tras las reuniones extraordinarias de los comités de empresa con los trabajadores de Stellantis Motorsport. Sin embargo, el cierre solo es inmediato respecto a Peugeot, mientras que Citroen y Opel en Fórmula E continuarán durante 2027 y cerrarán a finales del próximo año.

Peugeot llevaba meses trabajando en el 'Evo' car, la versión desarrollada de su Hypercar 9X8 que iba a presentar el próximo lunes 30 de noviembre en Paul Ricard, pero la decisión de la empresa matriz ha tirado al traste este proyecto.

Tenían el coche y tenían a los pilotos anunciados, pero este lunes 23 de noviembre, cuando llegaba la fecha límite para inscribirse a la temporada 2027 del WEC, se ha anunciado que la marca del león vuelve a salir del mundial de resistencia.

El pasado mes, durante las 6 Horas de Barcelona, el director de Peugeot Sport, Emmanuel Esnault, hablaba durante una charla con Motorsport.com y otros medios de la resiliencia del equipo tras las dificultades a las que se han enfrentado en el campeonato, pero recordaba que estaban comprometidos hasta mínimo 2029 y que de hecho participaban en las reuniones para 2030 y más allá.

Sin embargo, Esnault ya aclaraba que cuando eres parte de un fabricante de coches como Stellantis, "hay muchos factores que tienes que tener en cuenta" a la hora de comprometerte con una competición. Y añadía:"Resultado comercial, exposición, resultados deportivos, etc. Y no puedo decir en qué aspecto específico se van a centrar para tomar la decisión".

El movimiento, por tanto, ha sido de la propia Stellantis, y el equipo que tiene su sede en Versailles-Satory no ha estado involucrado.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy

Foto de: Rainier Ehrhardt

La decisión sobre Peugeot se ha tomado por motivos económicos dado los altos costes de un programa Hypercar en el WEC. Y precisamente haber tomado la decisión antes de la fecha límite de inscripción ha permitido que no se pierda el dinero de la entrada para 2027. Por su parte, el hecho de esperar un año más para irse de la Fórmula E da a Stellantis margen para encontrar un comprador al que vender su proyecto, al menos en cuanto a Citröen, mientras que en el caso de Opel el futuro es menos claro.

Sin duda es complicado separar esta decisión del cambio que hubo a finales de 2024, cuando salió el exconsejero delegado de Stellantis Carlos Tavares, un piloto amateur y el hombre que provocó el regreso de Peugeot al WEC, Su sucesor, Antonio Filosa, es visto más como un saneador clásico de economías sin ninguna pasión por el mundo de las carreras.

Con esto, los seis pilotos que iban a llevar los dos Peugeot Hypercar 9X8 se quedan sin disputar la temporada 2027. Por un lado iban a continuar los ya pilotos del equipo Loic Duval, Nick Cassidy y Paul di Resta y por otro llegaba Robert Shwartzman, volvía Jean-Eric Vergne (ausente en 2026) y se estrenaba como titular Alex Quinn, que ya había disputado las últimas rondas de este curso como sustituto de Stoffel Vandoorne.

Vergne y Cassidy en Citroën y Robert Shwartzman en Lola Yamaha sí continuarán en la Fórmula E.

Citroen y Opel saldrán de la Fórmula E a finales de 2027

Al contrario que en el WEC, en la Fórmula E sí se había pagado la entrada de sus dos equipos, e incluso han disputado durante la semana pasada los test de pretemporada. Por tanto, Stellantis se concede margen para vender una o las dos estructuras durante 2027 y dejarlo al final de esa temporada.

Si puede llegar a chocar la decisión de Stellantis sobre el WEC, mucho más lo hace sobre la Fórmula E, que es el laboratorio de pruebas de la empresa para el mundo de la movilidad eléctrica.

De hecho, Stellantis ha ido alternando entre sus marcas: el año pasado salió Maserati y llegó Citroen y este año salía DS y llegaba Opel.

Por parte de Citroen, después de un primer año con grandes momentos, como los cinco podios, una pole y una victoria de Nick Cassidy o un podio de Vergne, afronta un último año en 2027 con gran ilusión mientras algunos de sus rivales les señalan como el equipo a batir.

Nick Cassidy, Citroen

Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

"Ojalá la carrera fuera la semana que viene; estamos mejor preparados", decía Cassidy a Motorsport.com cuando se le preguntaba por el cartel de favoritos. De hecho, lideraron tres de las seis sesiones de test de pretemporada la pasada semana en el Jarama.

Respecto a Opel, se han hecho con una estrella, Mitch Evans, y un debutante, Théo Pourchaire, entrando con grandes aspiraciones, mayores que las de un recién llegado.

"Yo estoy aquí para preparar con el equipo para un fuerte comienzo de temporada. Esa es mi profesión, ese es mi trabajo, y no comento sobre esos temas", había declarado el director del equipo Opel, Jörg Schrott, en el Jarama ante los rumores.

Opel había completado 9.000 kilómetros de pruebas y 15 jornadas de test antes del Jarama, y empieza a ver los frutos, estableciéndose el objetivo de "ser visibles desde el principio".

"Llevamos más de dos años desarrollando nuestro coche Gen4 y esa no era nuestra única tarea", revelaba Schrott. "Teníamos una segunda misión: también debíamos construir un equipo de Fórmula E completamente nuevo. Así que os podéis imaginar que hemos tenido muchísimo trabajo. Por eso es fantástico ver que el equipo ya está funcionando a un buen nivel" decía, esperanzado.

Al menos tendrán un año para demostrarlo.

Theo Pourchaire, Opel GSE Formula E Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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