Análisis

Fórmula E

Nissan, con retardo... pero no tarde

Nissan empieza la era Gen4 con deberes pendientes, pero con margen para hacerlos. Porque llegar con retraso no significa necesariamente llegar tarde.

Jose Carlos de Celis

Editado: 19 nov 2026, 19:07

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team

Foto de: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Nissan no esconde que su preparación para la nueva era Gen4 de la Fórmula E no está yendo al ritmo que le gustaría. Los retrasos en el desarrollo y algunos problemas de fiabilidad han condicionado sus primeros pasos con el nuevo monoplaza, hasta el punto de que el propio equipo reconoce que parte desde atrás respecto a algunos de sus rivales. Sin embargo, en el fabricante japonés no quieren convertir esa situación en una excusa: confían en su capacidad de reacción y esperan que el paquete dé un salto adelante a medida que avance el campeonato.

"No hay que engañarse: vamos un poco por detrás en algunas cosas", admite Oliver Rowland ante la pregunta de Motorsport.com. El campeón de 2025 explica que la transición a la Gen4 no está siendo tan sencilla como esperaban, después de dos temporadas en las que Nissan había conseguido un rendimiento bastante sólido. "Creo que el enfoque del año pasado y la transición de algunas cosas a la Gen 4... Quizá no estemos tan preparados como nos gustaría, pero creo que vamos por buen camino para mejorar esas cosas".

El británico prefiere poner el foco en la evolución del equipo antes que en la fotografía de su rendimiento actual. Cada jornada de trabajo permite descubrir algo nuevo sobre el comportamiento del coche y cómo extraer su potencial, por lo que considera que la referencia importante llegará a mitad de temporada. "No creo que lo que importe sea cómo estás ahora, sino cómo estás a mitad de temporada. Eso es lo que realmente importará. Y creo que ese tiene que ser nuestro objetivo: a lo largo de la primera mitad de la temporada, tenemos que mantener un ritmo constante de mejora. Porque creo que incluso alguien que empieza siendo el mejor, cuando llega a mitad de temporada, si no ha trabajado duro, ya no seguirá siendo el mejor", explica.

Esa necesidad de progresar también tiene una explicación técnica. Sam Bird, que conoce bien la evolución de los monoplazas eléctricos después de haber pilotado las distintas generaciones y que es el piloto de desarrollo de Nissan, reconoce que el nacimiento del Gen4 ha sido especialmente complicado. El nuevo coche supone un cambio importante y buena parte de los conocimientos acumulados durante las anteriores etapas no se pueden trasladar directamente.

"No es que hayamos tirado por la borda todo ese conocimiento, pero sin duda gran parte de él no funcionaba necesariamente en el Gen4", señala el inglés. La mayor carga aerodinámica también ha supuesto un desafío para quienes no estaban acostumbrados a trabajar con un coche de estas características. "Se ha tenido que dedicar mucho trabajo a este proyecto".

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team

Foto de: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Bird cree, en cualquier caso, que Nissan empieza a avanzar en la dirección adecuada. Aunque todavía están lejos del rendimiento que consideran posible, el margen de mejora es una de las razones para mantener el optimismo. "Todo el mundo tiene mucho que mejorar y no creo que nadie se haya acercado todavía al máximo de lo que puede lograr, tanto en rendimiento como en eficiencia", apunta.

Pero el retraso de Nissan no se explica únicamente por la complejidad del nuevo monoplaza. Tommaso Volpe, director del equipo, reconoce en una entrevista con Motorsport.com que los problemas de fiabilidad anteriores han obligado a dedicar tiempo y recursos a solucionarlos, condicionando el programa de desarrollo.

"Tuvimos algunos problemas de fiabilidad antes, así que tuvimos que trabajar mucho en ellos. De momento seguimos teniendo algunos pequeños, pero normales, que no nos impiden rodar", explica. El responsable italiano añade que hay un indicador que permite apreciar mejor la distancia respecto a otros fabricantes que una simple tabla de tiempos: las vueltas necesarias para alcanzar el máximo rendimiento.

"Nos lleva más vueltas conseguir el mejor tiempo posible, mientras que otros fabricantes salen a pista y, tras dos vueltas, ya están rodando a ese nivel", detalla Volpe. Una diferencia que, a su juicio, también demuestra que Nissan todavía tiene trabajo por delante para optimizar el paquete.

Nissan espera un comienzo por detrás, y un paso adelante después

El equipo tampoco espera que la situación cambie de un día para otro. Volpe reconoce que el monoplaza con el que comenzarán la temporada no será uno de los mejores de la parrilla y que todavía hay elementos previstos que no se han incorporado al coche. Por eso, los test están sirviendo también como una extensión del propio desarrollo, más allá de la preparación habitual para competir.

"En cierto modo para nosotros es una prueba de desarrollo", admite. "Es difícil interpretar el coche: es muy complejo y a los pilotos les cuesta entenderlo de verdad y saber cómo sacarle el máximo rendimiento". Pese a ello, considera que los primeros días de trabajo ya han permitido avanzar y confía en que el conjunto alcance una buena posición hacia marzo.

La evolución del paquete debería empezar a notarse a partir de São Paulo (13 de marzo), según el propio Volpe, que reconoce que el calendario también puede jugar a favor de Nissan. La llegada de algunas carreras a la segunda parte del campeonato supone una oportunidad extraña para ganar tiempo y llegar mejor preparado a esas citas.

"Sin duda, el hecho de que algunas carreras se pospongan a la segunda parte del campeonato es una buena noticia para nosotros", reconoce. Rowland también considera positivo que las primeras citas estén más repartidas, ya que permitirá al equipo analizar cada carrera y aplicar lo aprendido antes de la siguiente.

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team

Foto de: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Eso no significa, en cualquier caso, que Nissan renuncie a competir desde el principio. Volpe insiste en que el retraso no debe convertirse en una coartada para rebajar las expectativas: "No es una excusa para nosotros decir que en las primeras carreras no vamos a luchar por la victoria. Daremos lo mejor de nosotros mismos".

Sobre si ese retraso de la primera carrera (Arabia Saudí se ha pospuesto y ahora el mundial empezará en enero en vez de en diciembre) es una buena noticia, Rowland dijo: "Un poco, pero es que entre medias está la Navidad, así que ya se pierden dos semanas. Así que no creo que eso cambie mucho las cosas, por así decirlo. Pero creo que la buena noticia es que hay cuatro o cinco carreras individuales entre las cinco primeras rondas, lo que nos permite hacer la carrera, volver y aprender, y tener otra carrera luego. No es como si tuviéramos dobletes (dos carreras por fin de semana) al principio".

Nissan empieza la era Gen4 con deberes pendientes, pero con margen para hacerlos. El reto será transformar ese tiempo perdido durante el desarrollo en una evolución suficientemente rápida sobre la pista. Porque llegar con retraso no significa necesariamente llegar tarde.

Mira:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Pepe Martí: "En mi lista está ganar una carrera"

Siguiente artículo Citroën y los deberes hechos para una confianza justificada en Fórmula E

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Jose Carlos de Celis





Nissan (con récord) y Citroen cierran los test de Fórmula E en lo alto; interesante simulación de carrera antes del incendio



Fórmula E



Fórmula E 3 h



Nissan (con récord) y Citroen cierran los test de Fórmula E en lo alto; interesante simulación de carrera antes del incendio





Un grave incendio tras explosión da por terminada la pretemporada de Fórmula E en el Jarama



Fórmula E



Fórmula E 4 h



Un grave incendio tras explosión da por terminada la pretemporada de Fórmula E en el Jarama





A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Las Vegas y cómo verla



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



14 h



A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Las Vegas y cómo verla

Más de

Oliver Rowland





La original decoración de Nissan en Fórmula E anunciando el día grande



Fórmula E



Fórmula E 4 d



La original decoración de Nissan en Fórmula E anunciando el día grande





Fórmula E - Pilotos y equipos de la temporada 2027



Fórmula E



Fórmula E 6 d



Fórmula E - Pilotos y equipos de la temporada 2027





Nissan revela su alineación de pilotos para la Fórmula E 2026/2027



Fórmula E



Fórmula E 2 m



Nissan revela su alineación de pilotos para la Fórmula E 2026/2027

Más de

Nissan





Wehrlein gana en Londres y asalta el liderato: el Mundial de Fórmula E se decidirá el domingo



Fórmula E



Fórmula E



ePrix de Londres I



3 m



Wehrlein gana en Londres y asalta el liderato: el Mundial de Fórmula E se decidirá el domingo





Wehrlein golpea primero en Londres con una pole de oro para el Mundial de Fórmula E



Fórmula E



Fórmula E



ePrix de Londres I



3 m



Wehrlein golpea primero en Londres con una pole de oro para el Mundial de Fórmula E





Fórmula E en Tokio 2 - Resumen y resultados - De Vries gana, KO de Martí y hay nuevo líder



Fórmula E



Fórmula E



ePrix de Sanya



3 m



Fórmula E en Tokio 2 - Resumen y resultados - De Vries gana, KO de Martí y hay nuevo líder

Últimas noticias





Así tuvo que cambiar Pol Espargaró el micro por la moto en Portimao "con hora y media de antelación"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



1 h



Así tuvo que cambiar Pol Espargaró el micro por la moto en Portimao "con hora y media de antelación"





La F1 da el primer paso hacia los motores V8 turbo en 2030



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 h



La F1 da el primer paso hacia los motores V8 turbo en 2030





Bezzecchi: "Encaro este fin de semana como otro cualquiera"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



1 h



Bezzecchi: "Encaro este fin de semana como otro cualquiera"





Acosta: "De momento, en lo que más me parezco a Stoner es que tengo cara de pocos amigos"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



2 h



Acosta: "De momento, en lo que más me parezco a Stoner es que tengo cara de pocos amigos"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse