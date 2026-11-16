Fórmula E

Así es cada coche Gen4 de la Fórmula E 2027: mira todas las decoraciones (fotos)

Echa un vistazo al aspecto que tendrán todos los coches Gen4 de la parrilla de la Fórmula E de 2027.

Rachit Thukral

Publicado: 16 nov 2026, 15:15

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Andretti

Felipe Drugovich, Andretti Fórmula E

Foto: Jed Leicester / LAT Images vía Getty Images

Tras cambiar su diseño a mitad de temporada en la 2025-26, Andretti ha presentado otra nueva combinación de colores para 2027. La escudería estadounidense lucirá los colores cromo y negro en su nuevo monoplaza propulsado por Nissan al inicio de la era Gen4.

Jake Dennis y Felipe Drugovich volverán a competir para la estructura como parte de una alineación que no sufre cambios.

Citroën

Nick Cassidy, Citroën Racing

Foto de: Dom Gibbons / LAT Images vía Getty Images

Citroën mantiene su identidad azul, blanca y roja para iniciar su segunda temporada en la Fórmula E. Aunque en abril presentó una distintiva decoración provisional, el diseño definitivo, revelado antes del test del Jarama, vuelve a centrarse en los colores corporativos de la empresa.

La alineación de pilotos de la marca de Stellantis tampoco sufre cambios, y Jean-Eric Vergne y Nick Cassidy seguirán siendo compañeros de equipo en 2027.

Cupra Kiro

Josep Maria Martí, Cupra Kiro

Foto de: Jed Leicester / LAT Images vía Getty Images

Cupra Kiro ha conservado sus característicos colores amarillo fluorescente y cobre, complementados con un toque de negro como parte de una decoración renovada.

Pepe Martí seguirá compitiendo para el equipo cliente de Porsche, mientras que Jake Hughes regresará a la Fórmula E tras un año de ausencia para sustituir a Dan Ticktum.

Fortescue Zero

Dan Ticktum, Fortescue Zero Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Tras hacerse cargo del antiguo equipo DS Penske, Fortescue Zero debutará en la Fórmula E con una decoración en verde eléctrico y negro.

Dan Ticktum encabezará la alineación de pilotos del equipo australiano, pero la identidad de su compañero de equipo sigue siendo una incógnita, dado que Taylor Barnard, fichaje inicial, está intentando rescindir su contrato. Fortescue Zero ha reclutado a Paul Aron como sustituto para el test del Jarama.

Fusion

Ayhancan Guven, Fusion Racing Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Lo que iba a ser el segundo equipo oficial de Porsche competirá ahora de forma independiente en el Circuito del Jarama bajo los colores de Fusion Group. La escudería, dirigida por el exdirector técnico de Penske, Phil Charles, ha lucido una combinación de tonos azul oscuro y amarillo en las pruebas.

La alineación del equipo aún no se ha confirmado oficialmente, pero Ayhancan Guven y Taylor Barnard serán los pilotos que compitan en el test de Madrid.

Jaguar

Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Racing

Foto: Jed Leicester / LAT Images vía Getty Images

Jaguar ha abandonado su conocido diseño en negro, blanco y dorado para el inicio de la era Gen4. El fabricante británico ha adoptado el azul como color base para su nueva decoración, lo que acerca el coche a su nueva gama de vehículos de serie.

En cuanto a la alineación de pilotos, Antonio Félix da Costa sigue una temporada más, mientras que Stoffel Vandoorne se ha incorporado al equipo para sustituir a Mitch Evans.

Lola-Yamaha

Robert Shwartzman, equipo Lola de Fórmula E

Foto de: Dom Gibbons / LAT Images vía Getty Images

Ahora que ya no cuenta con Abt como socio oficial, la alianza Lola-Yamaha se mantiene fiel a su conocida combinación de colores azul zafiro, con detalles en amarillo por todo el coche.

Con Lucas di Grassi colgando el casco y Zane Maloney fichando por Nissan, Lola contará el año que viene con dos nuevos pilotos: Robert Shwartzman y Enzo Fittipaldi.

Mahindra

Nyck De Vries, Mahindra Racing

Foto de: Jed Leicester / LAT Images vía Getty Images

Mahindra ha conservado sus característicos colores corporativos para la era Gen4, pero ha renovado significativamente el diseño para dar al coche un aspecto renovado.

Tanto Nyck de Vries como Edoardo Mortara seguirán compitiendo para el fabricante indio tras un buen final de la temporada 2025-26.

Nissan

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team

Foto de: Jed Leicester / LAT Images vía Getty Images

Nissan lucirá una decoración temporal totalmente negra en el Jarama antes de desvelar el diseño definitivo en el Festival NISMO de Japón, a principios de diciembre.

El fabricante japonés ha modificado su alineación, incorporando a Zane Maloney como compañero de Oliver Rowland.

Opel

Mitch Evans, equipo Opel GSE de Fórmula E

Foto de: Dom Gibbons / LAT Images vía Getty Images

Opel se estrena en la Fórmula E con una llamativa decoración amarilla, sustituyendo así a DS como segundo equipo de Stellantis en la Fórmula E.

Tras crear su proyecto desde cero, la marca alemana ha fichado a la antigua estrella de Jaguar, Mitch Evans, mientras que Theo Pourchaire completará la alineación de pilotos.

Envision

Maximilian Gunther, Envision Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Puede que Envision tenga un nuevo patrocinador principal, pero seguirá luciendo su llamativo color verde la próxima temporada. Sin embargo, el azul ha sido sustituido por el negro como distintivo secundario del equipo.

Maximilian Günther llega procedente de DS Penske para formar pareja con el ex de la cantera de Williams, Zak O’Sullivan, quien debutará en la Fórmula E tras haber competido en Japón durante las dos últimas temporadas.

Porsche

Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Porsche mantiene en secreto por ahora su diseño para la Fórmula E. El fabricante alemán se presentó en el Jarama con el mismo diseño de camuflaje que ha utilizado durante los ensayos privados con el Gen4.

En cuanto a los pilotos, Pascal Wehrlein y Nico Müller volverán a formar el tándem tras una exitosa campaña 2025-26 como compañeros de equipo.

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