La Fórmula E envía una 'traviesa' propuesta a a Verstappen tras criticar los F1

El CEO de la Fórmula E, Jeff Dodds, ha invitado a Max Verstappen al ePrix de Yeda de este fin de semana después de que el piloto de Red Bull criticara los coches de Fórmula 1 de 2026 calificándolos como "Fórmula E con esteroides".

Verstappen generó revuelo en la segunda jornada de los test de F1 en Bahrein cuando expresó su preocupación por la nueva generación de monoplazas, criticando especialmente la mayor dependencia de la gestión de la energía.

"Gran parte de lo que haces como piloto, en términos de inputs, tiene un efecto enorme en el apartado energético", explicó el jueves. "Para mí, eso simplemente no es Fórmula 1. Quizá sea mejor conducir un Fórmula E, ¿no? Porque ahí todo gira en torno a la energía, la eficiencia y la gestión".

Algunos interpretaron eso comentarios como despectivos hacia la Fórmula E, donde los pilotos deben gestionar cuidadosamente el uso de la energía y emplear técnicas de lift-and-coast para recargar la batería del coche. Dodds afirmó que entiende el punto de vista de Verstappen y describió al neerlandés como alguien a quien le gusta el "automovilismo puro y tradicional".

El británico reveló que envió un mensaje en tono de broma al piloto de 28 años, señalándole que podría experimentar la Fórmula E de primera mano este mismo fin de semana, ya que el campeonato 100% eléctrico disputa las rondas cuatro y cinco de la temporada 2025/26 en Yeda, a apenas 1.500 km del vecino Bahrein.

"Le mandé un mensaje a Max ayer básicamente para decirle: 'Estás en Bahrein, yo estoy en Yeda, si te apetece venirte aquí, voy a recogerte'. Así que fui un poco travieso cuando le escribí".

"No me sorprenden en absoluto [los comentarios]. Muchos de [los pilotos de Fórmula E] y muchos jefes de equipo me contactaron para decirme que era una gran oportunidad para nosotros".

"Muchos me dicen que es fantástico que siquiera mencione a la Fórmula E, porque eso es bueno para la visibilidad. Creo que es una gran oportunidad para mostrarle a la gente de qué estamos hechos y hacia dónde vamos".

"Aquí verán combate cuerpo a cuerpo, carreras con los codos fuera, probablemente 150 adelantamientos en la carrera. Así que, si más gente a raíz de sus comentarios piensa 'voy a echar un vistazo [a la Fórmula E]', para mí es fantástico".

A Verstappen le "encantarían" los coches Gen4

Foto de: Porsche

La Fórmula E introducirá una nueva reglamentación técnica en la temporada 2026/27, con el coche Gen4 capaz de producir 800 CV y con tracción total. El campeonato espera una diferencia de rendimiento "muy pequeña" entre la F1 y la Fórmula E cuando el Gen4 debute a finales de este año.

¿Cómo serán los Gen4?: Fórmula E La Fórmula E presenta el increíble Gen4, el coche de los récords

Dodds cree que Verstappen disfrutaría de la velocidad y la aceleración superior del Gen4, considerado un gran salto respecto al actual Gen3 Evo. "Si Max se subiera al Gen4, creo que le encantaría", dijo Dodds. "600 kilovatios de potencia pura, tracción total permanente, un 70% más de potencia que el coche actual, tiempos por vuelta que no estarán muy lejos de un Fórmula 1 en la nueva era, par instantáneo, violencia instantánea: pisas el acelerador y estás a 100 km/h en 1,8 segundos, mucho más rápido que su actual Fórmula 1, mucho más rápido que un GT3. De verdad creo que le encantaría".

"Seguiré picándole e invitándole a que venga a probarlo".

Dodds entiende por qué a Verstappen no le gustan los F1 de 2026

Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Dodds considera que la frustración de Verstappen nace de la filosofía fundamental del reglamento 2026 de la F1, que incrementa significativamente la contribución eléctrica de la unidad de potencia manteniendo el motor de combustión interna.

Con las nuevas normas, la potencia eléctrica representará aproximadamente la mitad de la potencia total, lo que supone la mayor revolución en las unidades de potencia en más de una década. "Lo que dijo no me sorprende. Estoy parafraseando a Max, puede que no esté de acuerdo, pero si lo simplifico, lo que realmente está diciendo es que se siente condicionado en el coche", explicó Dodds.

"Siente que ya no es ir a fondo, carreras puras, al límite. Percibe que es un estilo de pilotaje diferente porque hay un compromiso entre tecnologías en el coche, y eso no lo está disfrutando tanto. De momento. Puede que aprenda a amarlo, el tiempo lo dirá".

"En Fórmula 1 siempre has tenido que preservar algo. Este coche trata de preservar energía, pero siempre has tenido que cuidar los neumáticos o el combustible o algo. Siempre ha habido estrategia en las carreras, y esta es una estrategia distinta".

"Pero [en 2026], diría que es la unión de dos tecnologías, y están intentando que eso funcione".

"Por supuesto, tienes que introducir nueva tecnología eléctrica, porque así se mueve el mundo, pero al mismo tiempo quieren mantener el motor de combustión, conservar el sonido, el legado, la historia y la naturaleza del estilo de conducción".

"Mientras que en la Fórmula E siempre hemos sido únicamente eléctricos, así que optimizamos nuestro formato de competición y nuestro estilo de conducción en torno a una sola tecnología, y creo que a Max eso le está resultando complicado en este Fórmula 1, porque es un compromiso entre dos tecnologías".

"Pero también creo que es muy difícil para ellos, porque en cierto modo la presión de los fabricantes será que necesitamos ser eléctricos, porque hacia ahí va el mundo, y estamos desarrollando tecnología a través del programa de Fórmula 1".

"Pero al mismo tiempo quieren conservar a la afición, la historia, el estilo de conducción y el sonido y todo lo que lo acompaña, lo que hace muy difícil encontrar el equilibrio".

