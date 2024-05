El 'Attack Mode' cambia en Berlín por las dudas con las baterías de la Fórmula E

Antes de las dos carreras que la Fórmula E disputará este fin de semana en Alemania, y que se celebrarán en una nueva configuración del circuito del aeropuerto de Tempelhof, la duración del Attack Mode se ha reducido a seis minutos para la primera manga y a sólo cuatro minutos para la segunda, con dos activaciones permitidas.

Anteriormente, en esta temporada 2024 se disponía de un total de ocho minutos de modo ataque, mediante el cual los pilotos se salen de la trazada de carrera a través de los puntos de detección designados para activar un extra de potencia: 350 kW, que suponen el mismo modo que se usa en los Duelos de la sesión de clasificación.

La FIA y el proveedor de baterías, WAE (antes conocido como Williams Advanced Engineering), han tomado estas medidas de precaución para proteger mejor las unidades a partir de este fin de semana de Berlín.

"Entiendo por qué lo están haciendo, con los problemas de la batería, no quieren estresarla en 350 kW durante demasiado tiempo", dijo el vigente campeón, Jake Dennis. "Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. No estoy a favor ni en contra, simplemente forma parte de la situación en la que estamos, y va a ser igual para todos, así que realmente no cambia mucho".

Cuando se le preguntó si se trataba de una cuestión planteada por los pilotos y por los equipos, el británico insistió en que el proveedor de baterías les estaba guiando en este asunto. "Creo que es más de Williams, lo que han planteado", añadió. "Obviamente, depende de Williams tomar esas decisiones, no tenemos nada que ver con eso, depende de ellos decidir cuánto 'Attack Mode' se nos permite".

"No tiene nada que ver con la temperatura de la batería este fin de semana, no está demasiado caliente, es sólo que los coches son tan rápidos ahora con 350 kW que se pone mucha energía y mucho estrés a través de la propia unidad de potencia. Es parte de la situación en la que estamos".

Varios pilotos han sufrido problemas en las carreras de este año, lo que ha provocado una reducción de la potencia, sobre todo en Sao Paulo, donde las largas rectas junto con las altas temperaturas provocaron fallos por sobrecalentamiento. Aunque todas las baterías fueron renovadas por WAE fuera de la temporada, y examinadas a fondo tras el incidente de los tests invernales de Valencia, cuando un problema aislado provocó la explosión de una batería, el envejecimiento natural de las unidades está causando problemas imprevistos.

"Por el momento, las baterías envejecen lentamente, carrera a carrera, porque hacemos más ciclos", comentó Lucas di Grassi. "No creo que sea un problema de las baterías, pero en algunas carreras, en sitios calurosos como Sao Paulo, donde se pierde mucha potencia y se recupera mucho, la batería está sufriendo más con los problemas de temperatura. Aquí no será un problema con la batería".

En circuitos más rápidos y anchos, como Shanghái y Portland, que albergarán citas del campeonato de los monoplazas eléctricos en las próximas semanas, es posible que se tomen más precauciones. Un comunicado de la FIA explicó: "La duración del 'Attack Mode' para el E-Prix de Berlín se ha reducido como parte del proceso normal y continuo de supervisión del ciclo de vida del coche. El Reglamento Deportivo se ha diseñado específicamente para permitir esta flexibilidad en el formato".