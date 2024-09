Bortoleto explica su victoria en la F2 en Monza saliendo último

Gabriel Bortoleto sorprendió al paddock de la Fórmula 2 este pasado domingo, en la carrera principal del campeonato disputada en Monza, al convertirse en el primer piloto capaz de ganar saliendo desde la última posición de la parrilla.

Tras hacer un trompo, acabar en la grava durante la clasificación del viernes y provocar la aparición de una bandera roja, el brasileño se vio relegado a la 22ª y última posición de cara a las dos carreras del fin de semana.

En la sprint del sábado, remontó para terminar octavo en un mano a mano con Dennis Hauger (MP Motorsport) que les valió a ambos medio punto. Pero el domingo, el pupilo de Fernando Alonso superó todas las expectativas, aunque en un resultado que se vio significativamente afectado por la intervención del coche de seguridad.

Cuando se le preguntó si podía creer lo que había ocurrido, Bortoleto reconoció: "No, no puedo. Las posibilidades de que esto ocurriera eran, probablemente, inferiores al uno por ciento. Esto es irreal. Con el ritmo que teníamos y con el Safety Car, todo se alineó. Las estrellas se alinearon. Y teníamos un ritmo increíble con ambos neumáticos. Ser capaz de remontar y de ganar así en Monza, que es como una carrera en casa para mí, porque vivo en Milán, me pone muy contento".

Bortoleto admitió que su visión en la salida quedó algo borrosa, ya que los pilotos se dispersaron en todas direcciones para evitar el caos provocado por Pepe Martí, que bloqueó y chocó contra la caja de cambios del Hitech de Paul Aron, aspirante al título.

"Para ser sincero, no recuerdo [la salida]", explicó el piloto junior de McLaren. "Fue una salida bastante loca. Había mucha gente saliéndose en la curva 1. Yo sólo intentaba esquivar coches. Ni siquiera sé cómo adelanté a la gente allí".

"Lo intenté todo para colocar mi coche en las mejores posiciones. Lo único que recuerdo de mi salida es que adelanté al monoplaza de mi izquierda y al de delante, un Trident, creo que el de Roman Stanek. Pero del resto no me acuerdo. Se me pasaban situaciones locas por la cabeza, y me limitaba a esquivar coches y adelantar a gente", siguió.

Sus logros quedaron plasmados cuando el Safety Car se desplegó para recuperar el coche accidentado de Dennis Hauger, que había sido golpeado en un trompo por Ritomo Miyata, momentos después de que el pelotón de cabeza de carrera hubiera completado su parada en boxes obligatoria. Bortoleto, que había optado por la estrategia habitual de salir con gomas súperblandas y cambiar a mitad de carrera a neumáticos medios, pudo aprovecharse y parar en ese momento. El campeón de la Fórmula 3 en 2023 se reincorporó a la pista claramente por delante de los que seguían la misma estrategia, y sólo por detrás de los que seguían una estrategia alternativa.

Una vez reanudada la carrera, el americano superó a los que aún no habían parado, como el debutante Niels Koolen, Stanek, Juan Manuel Correa, Oliver Goethe y su compañero de equipo, Kush Maini, antes de cruzar la línea de meta con 9.436 segundos de ventaja sobre el Rodin de Zane Maloney.

"Esperábamos estar ahí, pero no luchar por la victoria, porque Zane era muy rápido, e Isack Hadjar y Paul Aron salían delante", reconoció Bortoleto. "Pero nunca se sabe. Esto es automovilismo y puede pasar cualquier cosa. Nuestro objetivo era luchar por estar entre los cinco primeros en la mejor de las situaciones, pero al final pudimos ganar la carrera. No se trata de cómo empiezas, sino de cómo acabas".

Tras hacerse con el título de la F3 el año pasado, en su temporada de debut, Bortoleto está ahora metido firmemente en la batalla por la corona de la F2. Como el líder del campeonato, Hadjar, no puntuó en un fin de semana por segunda vez este año, Bortoleto redujo su déficit de puntos de 36 a 10,5.

A la pregunta de cómo altera el resultado sus expectativas de cara a la general, espetó: "Ahora estamos más cerca de la cabeza. Con algunos resultados como el de hoy, puede pasar cualquier cosa. Es emocionante", remachó.