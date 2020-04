Zandvoort no quiere a la F1 a puerta cerrada

Lammers preferiría retrasar el evento hasta 2021 si eso significa que los aficionados pueden asistir a la carrera. La Fórmula 1 iba a volver a Holanda el mes que viene por primera vez desde 1985, pero el Gran Premio es uno de los muchos eventos del motorsport que han sido pospuestos debido a la pandemia del coronavirus.

El martes, el Gran Premio de Canadá se convirtió en la novena carrera de F1 que se aplazó oficialmente, convirtiendo al Gran Premio de Francia del 28 de junio en el evento que daría el inicio a la temporada 2020.

El director deportivo de la F1, Ross Brawn, ha sugerido que se podrían celebrar hasta 19 grandes premios en 2020, si algunos de ellos pudiera celebrarse a puerta cerrada. El GP de Bahrein iba a celebrarse sin espectadores antes de ser cancelado definitivamente.

Sin embargo, no a todos los promotores de grandes premios parece gustarles la idea de realizar una carrera sin aficionados en las tribunas. Lammers ha dicho que la idea no ha sido considerada por Zandvoort.

"[Una carrera sin fans] es un escenario impensable", dijo Lammers a Motorsport.com. "Si tienes una carrera, tiene que ser sin compromisos. Tienes que ser capaz de celebrarla al completo. Para nosotros se trata del regreso de la Fórmula 1 después de 35 años. Debe ser una gran fiesta que quieres celebrar con todos".

Lammers admitió que Zandvoort tendría que reconsiderar su punto de vista si la Fórmula 1 lo solicitaba formalmente, pero hasta ahora eso no ha sucedido.

"Si se nos hace esa pregunta, tendremos que pensarlo seriamente", admitió. "Una carrera sin fans no es algo en lo que queramos pensar hasta que nos hagan esa pregunta. Afortunadamente, eso no ha ocurrido todavía. Sin embargo, en lo que a nosotros respecta, no es posible".

Lammers estuvo de acuerdo en que la categoría tiene que encontrar un difícil equilibrio para salvaguardar su futuro, dando prioridad a la salud de sus miembros y de los espectadores, y aplaudió que se exploren todas las opciones.

"No podemos olvidar que la FIA y la FOM se enfrentan a una tarea increíble. Están tratando de salvar todo lo que puedan; equipos, promotores, patrocinadores. Todos están haciendo lo que se puede esperar de ellos, están pensando en todos los escenarios. Es algo bueno", añadió.

"Solo podemos esperar que pronto tengamos luz verde y que rápidamente tengamos un gran premio de nuevo. Porque eso significaría que el virus está un poco bajo control, y eso es lo más importante de todo esto".