Wolff afirmó que Mercedes tenía un F1 para ganar a Verstappen

Lewis Hamilton protagonizó una de las carreras más competitivas del equipo Mercedes en lo que va de temporada 2023 de Fórmula 1 al aprovechar el máximo de una actualización del suelo de su monoplaza, incluso le disputó la victoria del Gran Premio de Estados Unidos a Max Verstappen.

Sin embargo, aunque se quedó a poco más de dos segundos del triunfo, la escudería se quedó lamentado lo que podría haber sido, puesto que habían perdido un tiempo valioso con una primera tanda de neumáticos más larga que no dio sus frutos, y más tarde, con paradas en boxes lentas.

Mira lo que pasó en la carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2023 de Fórmula 1: Fórmula 1 Sufrida victoria de Verstappen y amargo abandono de Alonso en Austin

Cuando Motorsport.com le preguntó al director del conjunto alemán, Toto Wolff, si creía que tenían un coche para ganar, dijo: "Sí, creo que el monoplaza fue rápido. Lewis [Hamilton] piloto fantásticamente, y si cuento todas las cosas que fueron en nuestra contra…".

"Se podría decir, tal vez, que podríamos haber ido a dos paradas y simplemente cubrirle [a Max Verstappen], y creo que ambas detenciones no fueron geniales, pero es un tema de equipo, y no humano", comentó el austriaco. "Y luego perdimos dos segundos detrás de Norris, y quizá un segundo y medio con Ricciardo, pero es así, de esa forma competimos, y al final no fue suficiente, así que no hay culpa".

El máximo responsable de Mercedes cree que el factor crítico para que la carrera se le escapar fue cuando trataron de extender el primer stint para ir a una sola parada: "En la última vuelta, la 19 o la 20, cuando Max [Verstappen] entró en el pitlane, sabíamos que solo necesitábamos dar tres giros más para hacer solo una detención".

"Entonces, el rendimiento fue cuesta abajo, y quizá esa fue una de las razones por las que no pudimos rentabilizarlo, pero en general, creo que tenemos que estar contentos con el rendimiento", explicó un Toto Wolff que admitió que su escudería se vio abocada a probar un enfoque alternativo porque sentía que no tenía mucho sentido pensar que podrían desafiar al campeón del mundo con la misma estrategia, puesto que Red Bull había sido muy dominante todo el año.

"Jugó un papel en que creíamos que, si estábamos en la misma estrategia, como Max, cubrirlo, estar unos segundos por delante de él, eso no sería suficiente para ganar la carrera", aseguró el austriaco. "Y eso está bien, lleva dominando toda la temporada, así que es un poco la mentalidad que estás tomando en una decisión así. Con la única parada, sentíamos que podíamos ganar, o que habría más posibilidades, y al final, el rendimiento [de los neumáticos] no fue como pensábamos".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!