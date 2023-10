Hamilton notó la mejora de Mercedes F1 por primera vez en dos años

La sesión de clasificación del Gran Premio de Estados Unidos 2023 de Fórmula 1 fue una de las más apretadas en toda la temporada actual, con el vigente campeón del mundo algo lejos de la pole position después de que la FIA le eliminara su registro final. Eso abrió las opciones para aquellos que intentaban dar una alegría a su equipo, como ocurría con Lewis Hamilton.

Sin embargo, ni la ausencia de Max Verstappen en lo más alto de la tabla de tiempos hizo que el británico se hiciera con su segunda primera posición en la sesión clasificatoria, puesto que Charles Leclerc y Lando Norris hicieron un mejor trabajo que él. Así pues, el inglés tuvo que conformarse con una tercera plaza que sabe a poco teniendo en cuenta que las mejoras en su monoplaza podrían haberle dado mucho más.

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 tampoco quiso darle mucha importancia a esa actualización, y dijo: "No sé realmente si es un indicador de algo para el próximo año, pero, a medida que seguimos experimentando, obtenemos más y más conocimiento de hacia dónde vamos, y dónde estamos dirigiendo el flujo del coche".

"El suelo no es muy diferente. Siempre hay muchos comentarios con la mejora de alguien, pero el resto del monoplaza es exactamente igual, y hay muchísimas áreas en las que podemos mejorar", continuó el de Mercedes. "No obstante, esto es una mejora. Es una de las primeras que he notado en los dos últimos años, así que eso es positivo, y solo necesitamos dos o tres veces este paso para ponernos en modo 'súper competitivo', lo que creo que la gente [del equipo] puede hacer".

Lewis Hamilton expresó que los cambios habían "nivelado el coche" en todas las áreas de rendimiento, en lugar de cambiar la forma en que se pilota en general, y añadió que el progreso era una prueba de los esfuerzos que se estaban haciendo en la fábrica de Brackley para conseguir un W14 más rápido.

"Estoy muy agradecido por las mejoras que el equipo ha introducido en el coche", afirmó. "Todo el mundo ha trabajado muy duro para traer algunas mejoras y, para que estemos tan cerca de McLaren y Ferrari e incluso de los Red Bull, creo que es una muestra de lo duro que ha trabajado todo el mundo".

No obstante, aunque las modificaciones le colocan en una buena posición para luchar por la victoria el domingo, no tiene claro hasta qué punto puede ser fuerte: "Es demasiado pronto para decirlo. Ninguno de nosotros ha hecho ninguna carrera larga, así que no tengo ni idea, quizá el hecho de que los Red Bull no estén entre los tres primeros haga que la batalla sea más reñida, porque a menudo están bastante por delante y desaparecen en la distancia, así que espero que los tres podamos tener una batalla ajustada".

